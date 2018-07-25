Витсен Николаас: исполнительный „управленец” в глобальных процессах (часть 1 из 2)

Так как Витсен был руководителем Нидерландской Ост-Индской компании, мы кратко расскажем о деятельности этой организации. Она занимает не маловажное место, нежели государство Нидерланды.

В текущей работе будем разбирать историю жизни Витсена от общего к частному. Для начало кратко рассмотрим историю Нидерландов, потому что Витсен ( и его родня тоже ) был бургомистром Амстердама (крупнейший город и столица ). Не будем вдаваться в детальное изучение истории Нидерландов, дадим только общее представление о роли этого государства в XVII веке.

Витсен Николаас — видный государственный деятель Нидерландов, потомок влиятельной голландской семьи, был известным ученым, картографом, коллекционером, писателем, купцом, дипломатом, многократно избирался на пост бургомистра Амстердама, автор сочинения о строительстве кораблей, посетил Россию, возглавлял Ост-Индскую компанию ( не владел как акционер, а был нанятым «топ-менеджером», выражаясь современной терминологией ), лично общался с Петром I, и является автором сочинения «Северная и Восточная Тартария», содержащего известные карты Тартарии.



Хотим сразу предупредить читателя о нескладности и нелинейности повествования исторических процессов. Описываемые процессы начинаются в разное время и в разных местах, но в своём историческом развитии пересекаются в единой «точке сборки». Под «точкой сборки» следует понимать:



интересы и деятельность Витсена, как государственного деятеля, как управленца крупной транснациональной корпорацией (если выражаться современной терминологией), как торговца, и



интересы и деятельность Петра I (в частности, его посещения Нидерландов).



Начнём повествование с описания некоторых родственников Николааса.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА ВИТСЕН

Голландская семья Витсен (Witsen или Witzen или Wijtsen) имела значительный вес в Амстердаме, многие члены этой семьи сыграли большую роль как в истории города, так и Голландии, в том числе и герой этой статьи — Витсен Николаас.



Семья, вероятно, происходит из Akersloot в Северной Голландии, где Якоб Хендрик Витсен (Jacob Hendriksz Witsen) (1500—1587) владел фермой «de Noord», и откуда примерно в 1557 году отправился в Амстердам.

Геррит Якобс Витсен (Gerrit Jacobsz Witsen, ?—1626) был влиятельным торговцем солью во Франции и Португалии и зерном в странах Балтийского моря. В 1591 году Геррит Витсен купил «lijnbaan op de Lastage» (район торгового города).



Около 1605 года был директором компании в Гвиане и посылал туда экспедиции, а в 1609 году купил верфь на острове Маркен. В 1614 году слияние четырёх компаний привело к созданию «Compagnie van Nieuw-Nederland» (Общества Новой Голландии).



В 1614 году Геррит Витсен наряду с двумя двоюродными братьями Яном и Йонасом начал через Морица Оранского (принц Оранский, граф Нассауский, сын Вильгельма I, положившего начало независимости Нидерландов) торговлю с Московией, в 1609, 1613 и 1618 годах был бургомистром города и активно участвовал в третьем расширении Амстердама.

Йонас Корнелий Витсен (Jonas Cornelisz Witsen,1566 — 1626) был мэром Амстердама в 1619, 1623 и 1624 годах и руководителем «Noordsche Compagnie» (Северной компании), компании в Нью-Нидерландах и Вест-Индской компании. Йонас действовал в Леванте, Палестине, в Гвинее, вместе со своим братом Яном и дядей Герритом — в России, а в 1613 — 1625 годах участвовал в Третьем расширении Амстердама.

Иоганн Худде (Johannes Hudde,сын Геррита Худде, 1628 — 1704) — голландский математик, политический деятель и юрист. С 1663 года Иоганн Худде занимал официальные должности в Амстердаме, в 1667 году — член городского совета, в период с 1672 до 1703 годы был девятнадцать раз мэром Амстердама (так часто, как позволяли правила), в 1679 году стал руководителем голландской Ост-Индской компании, в 1680 году — советник при Адмиралтействе Амстердама.



При Иоганне Худде и Николаасе Витсене решения городского совета получили научную основу, например, Иоганн участвовал в управлении водными ресурсами города Амстердама и его окрестностей.

Корнелис Витсен (Cornelis Witsen,1599—1646) был консулом в Алеппо в 1628 году. В 1640 году уехал на Восток, в 1641 году — член Совета Индии, голландской колониальной администрации, в 1642 и 1644 годах — один из руководителей экспедиции Абеля Тасмана. Умер на посту губернатора Банда в Индонезии.

Корнелис Ян Витсен (Dr Cornelis Jan Witsen,1605—1669) — голландский политик, бургомистр Амстердама. Корнелис Витсен имел учёную степень юриста, считался образованным человеком своего времени. Был членом муниципалитета, с 1655 года — руководитель Ост-Индской компании.



Как член Адмиралтейства, в 1656 году был послан с дипломатической миссией в Англию для переговоров с Оливером Кромвелем по поводу законов о мореплавании, в частности, Навигационного акта.



Его сын Витсен Николаас играл с детьми Оливера Кромвеля. Несколько раз избирался бургомистром Амстердама; в Рейксмузеуме Амстердама хранится памятная медаль в его честь: на одной стороне — бюст Корнелиса, на обороте — герб семьи Витсенов с девизом «Candide et Cordate» (лат. «Искренне и благоразумно»).

От описания рода Витсенов перейдём к описанию Нидерландов, потому что имеется тесная связь семьи Витсенов с государственной деятельностью.

НИДЕРЛАНДЫ XVII ВЕКА

Историю Нидерландов начнём рассматривать с момента буржуазной революции внутри страны. (По мнению историков, это первая буржуазная революция в мире, начальная фаза которой проходила с 1566 по 1609 годы).



Всенародное освободительное движение привело к тому, что к 1579 году испанцы были полностью изгнаны из Северных провинций и на основании Утрехтской унии произошло объединение пяти провинций — Голландии, Зеландии, Гердерланда, Утрехта и Фрисландии — в единое государство — Республику Соединённых провинций.

Война за независимость Нидерландов (Нидерландская революция, Восьмидесятилетняя война, в марксистской историографии — Нидерландская буржуазная революция) — вооружённая борьба Семнадцати провинций за освобождение от испанского владычества.



В результате войны была признана независимость Семи Соединённых провинций. Области, ныне известные как Бельгия и Люксембург (те из Семнадцати провинций, которые остались под правлением Габсбургов), получили название Южных Нидерландов.



Первым лидером нидерландцев был Вильгельм Оранский. Восьмидесятилетняя война стала одним из первых успешных расколов в Европе и привела к появлению первых современных европейских республик.

Борьба с Испанией наложила отпечаток на все стороны жизни нидерландского народа и явилось мощным импульсом для развития экономики, внешних сношений страны, её культуры и науки, знаменовала победу нового, более прогрессивного капиталистического способа производства над старым, отживающим свой век феодальным. И в период войны с испанцами, и позже многочисленные героические эпизоды этой борьбы послужили основой развития народного искусства.

Однако действительную независимость и официальное признание республика получила лишь после подписания с Испанией в 1648 году Вестфальского мира.

Тогда маленькому Николаасу исполнилось шесть лет.

Вестфальский мир обозначает два мирных соглашения на латыни — Мюнстерское и Оснабрюкское, подписанные, соответственно, 15 мая и 24 октября 1648 года. Ими завершилась Тридцатилетняя война в Священной Римской империи. Иногда к Вестфальскому миру относят также и мирный договор между Испанией и Соединёнными провинциями Нидерландов, подписанный 30 января 1648 года и завершивший Восьмидесятилетнюю войну. При этом боевые действия между Голландией и Испанией в 1625—1648 годах исследователи рассматривают одновременно как части и Тридцатилетней, и Восьмидесятилетней войн. Вестфальский мир являлся результатом первого современного дипломатического конгресса (собрания). Он положил начало новому порядку в Европе, основанному на концепции государственного суверенитета. Соглашения затронули Священную Римскую империю, её союзников в лице князей, владевших подконтрольными ей землями, Испанию, Францию, Швецию, Нидерланды. До 1806 года нормы Оснабрюкского и Мюнстерского договоров являлись частью конституционного закона Священной Римской империи. Пиренейский мир, подписанный в 1659 году, положил конец войне между Францией и Испанией и часто рассматривается как заключительный этап «всеобщего единения». «Целью мирного конгресса, закончившегося подписанием Вестфальского мира, было установление мира, урегулирование отношений на международном, конфессиональном, внутриимперском уровнях». Вестфальский мир разрешил противоречия, которые привели к Тридцатилетней войне: Вестфальский мир уравнял в правах католиков и протестантов (кальвинистов и лютеран), узаконил конфискацию церковных земель, осуществлённую до 1624 года, и отменил ранее действовавший принцип cujus regio, ejus religio (дословно — «Чья область, того и вера»), вместо которого провозглашался принцип веротерпимости, что в дальнейшем снизило значение конфессионального фактора в отношениях между государствами, но в то же время закрепил раздробленность Германии. Под фактический контроль Швеции перешли устья крупнейших рек северной Германии. На какое-то время Швеция превратилась в великую европейскую державу, осуществляющую господство над Балтикой и оказывающую влияние на немецкие государства. Получив Эльзас, Франция стала господствовать на Рейне. Вестфальский мир положил конец стремлению Габсбургов расширить свои владения за счёт территорий государств и народов Западной Европы и подорвал авторитет Священной Римской империи: с этого времени старый иерархический порядок международных отношений, в котором германский император считался старшим по рангу среди монархов, был разрушен, и главы независимых государств Европы, имевшие титул королей, были уравнены в правах с императором. Согласно нормам, установленным Вестфальским миром, главная роль в международных отношениях, ранее принадлежавшая монархам, перешла к суверенным государствам. Изучая Вестфальский мир и конец Тридцатилетней войны в Европе, следует помнить о другом событии, которое происходило в 1648 году — началась другая кровавая освободительная война под предводительством Богдана Хмельницкого, которая внесла свой вклад в развал Речи Посполитой (а следовательно, Священной Римской Империи и династии Габсбургов, сателлитом которой была тогдашняя Речь Посполитая).

Вестфальский мир подтвердил независимость Объединённых Провинций от Испании и Германии. Нидерландцы не считали себя немцами уже с XV века. Вестфальский мир юридически оформил их независимость от Германии и послужил дальнейшему формированию национальной идентичности.



Тем не менее, попытки утвердить немецкий язык в качестве государственного языка Нидерландов предпринимались вплоть до середины XIX века. Проблеме становления нидерландской этнической идентичности и отделению их от немцев посвятил ряд своих ранних работ Карл Маркс.

Восстановив разрушенное войной хозяйство, молодая республика быстро превратилась в крупнейшую торговую, промышленную и колониальную державу.

К середине XVII века, когда ещё почти во всей Европе господствовал феодальный строй, Нидерланды, по определению Карла Маркса, уже представляли собой образцовую капиталистическую страну.

Образование и утверждение Республики Соединённых провинций было результатом первой в мире буржуазной революции, с победой которой начался золотой век в истории Нидерландов.

Нидерланды часто называют «Голландией», что неверно, так как Южная и Северная Голландия — это лишь две из двенадцати провинций нынешних Нидерландов, бывшие на протяжении всей истории самыми развитыми и потому наиболее известными за пределами Нидерландов. По этой причине во многих других странах Голландией («Holland») часто называли всю страну.



В русском языке это название получило широкое распространение после Великого посольства Петра I. Поскольку в круг интересов русского царя входили места, наиболее развитые с технической точки зрения, а они на территории Нидерландов по большей части располагались в провинции Голландия, именно её и посетило Великое посольство.



Рассказывая дома о визите в Нидерланды, члены посольства сплошь и рядом называли страну именно так, не упоминая названия государства в целом.

«Золотой век» Голландии

«Золотой век» Голландии — период в истории Нидерландов, в течение которого республика Соединённых провинций достигла своего расцвета в торговле, науке и искусстве. Максимальный расцвет экономики и культуры Нидерландов пришёлся на XVII век.



Начиная с образовавшейся в результате Восьмидесятилетней войны в 1579 году Утрехтской унии, предшественника современных Нидерландов, правительство государства предоставляет большие религиозные свободы своим гражданам в то время, когда большая часть экономики остальной Европы находилась в состоянии стагнации.



Со всей Европы в Нидерланды, жаждя больших свобод, стекаются беженцы, а молодая республика даёт им возможность учиться и работать. Многие писатели и учёные приезжают в Голландию ради возможности публиковать свои работы и преподавать в Лейденском университете, в результате чего страна стала важным центром науки.

Существуют различные мнения о точке отсчёта «Золотого века»:



1588 — дата провозглашения Нидерландов республикой;



1602 — дата основания Голландской Ост-Индской компании;



1609 — начало Двенадцатилетнего перемирия в Восьмидесятилетней войне за независимость от Испании, приведшего к быстрому росту благосостояния граждан.



Вокруг них завязывался один из узлов европейской борьбы за лидерство. Нидерланды, флот которых в то время вдвое превышал флоты Англии и Франции, вместе взятые, активно включились в поиски новых торговых путей, а самое важное — в ожесточённую борьбу за колониальный раздел и передел мира.

Колониальные захваты Нидерландов, составлявшие основу так называемого первоначального накопления капиталов, покоились на грубейшем насилии, прямом грабеже и порабощении местного населения колоний. Колониальные захваты осуществлялись Ост-Индской компанией, образованной в 1602 году.

В 1622 году монопольное право на торговлю с вновь открытыми странами в Америке получает Нидерландская Вест-Индская компания, которая захватила колонию в Северной Америке с центром в Новом Амстердаме (ныне Нью-Йорк), перешедшую затем к англичанам, Антильские острова, Суринам и (на непродолжительное время) Бразилию.

Главная цель Вест-Индской компании заключалась не в колонизации и торговле, а в захвате испанских и португальских судов. Довольно прибыльным занятием явилась и работорговля, в которой голландцы были пионерами. За рабов они получали золото, а также соль для засолки сельдей.

Колониальная экспансия Нидерландов, продолжавшаяся в течение всего XVII века и способствовавшая накоплению огромных капиталов, имела большое значение для ускоренного экономического подъёма страны. Быстро развиваются промышленность, судоходство, рыболовство, внешняя торговля. Амстердам превращается в центр и посредника мировой торговли и валютно-кредитных операций.



В страну потекли огромные суммы денег, несущие на себе следы крови и запах пота миллионов и миллионов людей, живущих в обширной колониальной империи.

Издавна известна практичность голландцев. В 1626 году третий директор Новых Нидерландов Петер Минёйт (нидерл. Peter Minuit) выкупил у местных индейцев на территории нынешнего квартала Инвуд весь остров Манхэттен за вещи, стоившие тогда 60 гульденов.



Нынешняя оценка земель острова составляет ориентировочно 49 миллиардов долларов. Покупка Манхэттена (картина 1909 года)

В XVII и XVIII веках в города Голландии приезжало много иммигрантов, особенно из протестантских областей Германии. В Амстердаме в XVII и XVIII веках около 50 % населения были иммигрантами первого поколения, родившимися вне Нидерландов.



С учётом иммигрантов второго и третьего поколений, а также мигрантов из сельской местности, можно сказать, что в тот период население Амстердама в основном состояло из иммигрантов. Амстердам был относительно богат по сравнению с остальной Европой, и в нём было легко найти работу.



К мигрантам относились терпимо, потому что они были нужны для развития экономики. Нидерланды также приняли много беженцев, включая фламандских протестантов, португальских и германских евреев, а также французских протестантов (гугенотов). Рене Декарт (1596—1650, французский философ, математик, механик, физик, физиолог, создатель аналитической геометрии) не был беженцем, но всё же провёл основной период жизни в Нидерландах, потому что его привлекала терпимость в интеллектуальных вопросах.

В экономике весь XVIII век наблюдалась стагнация. Позиция Нидерландов как торгового центра северной Европы была ослаблена. Амстердам был крупнейшим финансовым центром Европы, но постепенно эта роль перешла к Лондону.

После приобретения независимости в 1648 году, Нидерланды пытались уменьшить влияние Франции, которая заменила Испанию в качестве самой могущественной страны Европы. Конец Войны за испанское наследство (1713) привёл к потере Нидерландами статуса сверхдержавы.



В XVIII веке она лишь пыталась сохранить свою независимость, опираясь на политику нейтралитета. Французские вторжения в 1672, 1701 и 1748 году приводили к смене правительства.

Конечной точкой Золотого века считается 1672, год начала Третьей англо-голландской войны, которая шла почти полностью на территории Голландии.

От краткой истории государства Нидерланды перейдём к краткой истории Ост-Индской компании, потому что государство Нидерланды и компания тесно связаны, так же как и Витсены регулярно были управленцами именно Ост-Индской компании.

ОСТ-ИНДСКАЯ КОМПАНИЯ

Многие имеют представление об Ост-Индской компании из американской трилогии «Пираты Карибского моря». Но мало кто знает, что северные штаты Америки были основаны Ост-Индской компанией.

Ост-Индскую компанию, в основном, связывают с Британией, но следует разделять две разные компании: английскую и голландскую. На самом деле всё было не совсем так, и даже далеко не так, как можно это себе представить.

Голландская Ост-Индская компания (нидерл. Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, буквально: Объединённая Ост-Индская компания) — нидерландская торговая компания, основана в 1602 году, просуществовала до 1798 года. Осуществляла торговлю с Японией, Китаем, Цейлоном, Индонезией; монополизировала торговлю с этими странами Тихого и Индийского океанов.

В 1594 году группа нидерландских купцов основали компанию «Ван Верре» для торговли со странами Востока без посредников. За ней последовало создание других подобных торговых голландских компаний.



С целью исключения взаимной конкуренции между ними и совместного противостояния португальской, испанской и английской торговле решением Генеральных штатов Соединённых провинций Нидерландов эти торговые компании в 1602 году были объединены в единую Ост-Индскую компанию. Стартовый капитал компании составлял около 6,5 млн флоринов.

Когда Нидерланды выдвинулись как передовая морская и колониальная держава Европы, Ост-Индская компания стала государством в государстве, обладая не только монополией в ведении внешней торговли, но и правами на заключение международных торговых договоров, мореплавания, беспошлинной транспортировки товара в метрополию.



Также Ост-Индская компания создавала фактории (торговые поселения) и укреплённые прибрежные крепости, вела судопроизводство, содержала вооружённые силы и военный флот. Не стоит забывать, что Витсены занимали управлеческие должности в компании и высокие посты в государстве.

Голландская Ост-Индская компания явилась по сути первой акционерной фирмой в мире, так как впервые предложила своим учредителям нести долевую ответственность (и, соответственно, принимать долевое участие в распределении прибыли) за судьбу парусников, отправляющихся на поиски новых земель, сокровищ и пряностей, ценившихся тогда в Европе на вес золота.



Это было связано с тем, что по статистике домой возвращалось только одно судно из трёх, в то время как остальные становились жертвами форс-мажорных обстоятельств (пираты, бури и т. д.). При этом удачный рейс приносил огромную прибыль.



Таким образом, процент возможной прибыли пайщика напрямую зависел только от суммы его вклада, мерой которого и становились первые в мире акции. Каждая акция вначале стоила 3 гульдена, за которые в то время можно было купить три воза пшеницы. Всего было выпущено и продано 2153 акции на общую сумму 6,5 миллионов гульденов.



Уже в 1604 году акции стоили 110 % первоначальной цены, а в 1610 году — 130 %, когда в Европу впервые был привезён китайский чай, закупленный у китайцев в порту Батавия (остров Ява). В дальнейшем стоимость акций росла на 10 % в год. За первые 120 лет истории компании курс её акций вырос до 1260 %, но в дальнейшем произошёл спад.

До 1644 года дивиденды выплачивались натурой — привезёнными товарами (в основном, пряностями), в дальнейшем — только деньгами.

К 1669 году компания была самой богатой частной фирмой, которую мир когда-либо видел, включая свыше 150 коммерческих судов, 40 военных кораблей, 50 000 служащих (в том числе 25 000 сотрудников в Азии и 3 000 сотрудников в Нидерландах), частную армию из 10 000 солдат. Компания принимала участие в политических спорах того времени наряду с государствами.



Так, в 1641 году (год рождения Николааса) она самостоятельно, без помощи Нидерландского государства, выбила из нынешней Индонезии своих конкурентов — португальцев. Для этого на средства компании были созданы вооружённые отряды из местного населения.

Колонии Нидерландов

е силы Ост-Индской компании, были устроены также, как современные частные военные образования (ЧВК). Управление этой «частной» армией имело схожесть с любой современной регулярной армией любого государства. Армия Ост-Индской компании управлялась с помощью офицеров. На этом всё основное сходство заканчивается. Дальше начинаются нюансы и тонкости отличия.



Но эти тонкости и отличия делали и делают частную армию Ост-Индской компании идеальным аппаратом для функционирования в колониях. Армия Ост-Индской компании с самого начала была заточена и отточена для действий в удалённых колониях. Здесь можно повторить и уточнить,что, в отличие от обычных армейский подразделений, Армия Ост-Индской компании являлась колониальной силой принуждения.

Идеальной силой принуждения колоний её делало одно существенное обстоятельство: офицеры и солдаты Ост-Индской компании служили не Родине, не королю (падишаху, вождю народа), не парламенту и кабинету министров, а Ост-Индской компании, частной корпорации. В этом было главное и единственное её отличие от Испанской империи («именем короля, я, Колумб такой то, объявляю эти земли, собственностью такого-то короля»).



Ост-Индская компания — это была Империя без короля или парламента, своего рода — анонимная частная лавочка.



Из-за внегосударственного статуса Ост-Индской компании и происходит с ней путаница: так, многие (почти все) делят на голландскую и английскую компании, что в корне не верно. Компания была одна, зародилась в португальских «полисах», окончательно оформилась в Амстердаме, а уходила в тень, имея головной офис в Лондоне.



И Голландия, и всё британское, и прочее и прочее, включая многонационально державное, является собственностью этой компании. Внегосударственность, а по сути дела НАД-государственность компании, с технологией крипто-колониального правления, позволяет ей — как бы не быть.

Компания находилась в постоянном конфликте с Британской империей; испытывала финансовые затруднения после поражения Голландии в войне с этой страной в 1780—1784 годов и распалась в результате этих затруднений (общий долг компании к 1796 году составлял свыше 100 млн флоринов).



Обанкротившаяся Ост-Индская компания была расформирована в 1798 году, а её имущество перешло в собственность молодой Батавской республики (официальное название нидерландской Республики Соединённых провинций во время её завоевания Францией между 1795 и 1806 годами).

Голландская Ост-Индская компания длительное время практически монопольно контролировала торговлю специями и совершила несколько крупных географических открытий. Её стоимость, по данным Yahoo Finance, в период расцвета оценивалась в $7,4 трлн в пересчёте на современные деньги.

Мощные современные конгломераты вроде Apple или Google, которые превышают по бюджету крупнейшие государства мира, тем не менее значительно уступают по финансовым показателям той же голландской Ост-Индской компании, которая будучи основанной в начале XVII века стала одной из доминирующих в мире сил того времени.

Теперь затронем другую большую тему. Так как Витсены занимались торговлей, то следует кратко рассмотреть торговые отношения с Россией того времени.

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ГОЛЛАНДИИ

В начале XVII века внутреннюю торговлю затрудняли многочисленные таможенные сборы, возникшие еще во времена раздробленности. Многочисленные поборы серьезно тормозили продвижение товаров на рынке, делая торговлю неприбыльным и дорогостоящим занятием.



В 1653 году был издан Таможенный указ, который ликвидировал поборы между уездами, ввёл единые правила таможенного сбора. Таким образом, царская власть стремилась оживить торговлю внутри страны.

Русские купцы не только активно развивали отечественную торговлю, но уже и имели выход к рынкам северных европейских стран. К сожалению, выход к незамерзающему Балтийскому морю в те времена не был доступен. Купцам пришлось использовать несколько летних месяцев навигации, чтобы из северных портов попасть на рынки Швеции, Англии, Дании.



Импортные и экспортные составляющие внешней торговли в этот период практически не изменились, по сравнению с предыдущими периодами, поэтому в разрезе внешнеторговых отношений трудно сказать, каковы были особенности торговли в XVII веке. Как всегда, главными статьями экспорта были зерновые, меха, лён, пенька, сало, кожа. Импортировала Россия предметы роскоши, сукно, промышленное оборудование, чай, кофе, пряности.



В XVII веке торговля России с Западом находилась в руках голландцев, которые открыли здесь свои торговые отделения и держали своих агентов.



Об интенсивности деловых отношений свидетельствует, в частности, «Грамота Генеральных Штатов Республики Соединенных провинций Нидерландов царю Михаилу Федоровичу» 1629 года.



В ней Россию благодарят за 30 тысяч пудов селитры и обещают прислать 10 тысяч мушкетных стволов. Нидерланды в то время были одним из европейских оружейных центров.

Нидерланды в свою очередь приобретали в России стратегические товары, необходимые для развития мореплавания: канаты, пеньку, деготь, а также продовольствие. Например, грамота штатгальтера Республики Соединенных Провинций Нидерландов Вильгельма Третьего с просьбой к царю Алексею Михайловичу о разрешении покупки 60 тысяч четвертей ржи для вывоза в Голландию. В обмен на хлеб Нидерланды в порядке исключения поставляла в Россию оружие.

Больше половины посольских даров Оружейной палаты Московского кремля — это предметы из золота и серебра, произведённые в Голландии.



Не меньшим спросом в Московии в XVII веке пользовалось и голландское оружие. Российская империя создавалась голландским оружием, лучшим в то время в Европе. Оно превосходило английское, французское и оказывало влияние на их производство. Ну и, конечно, оно было очень красиво.

Благодаря торговым союзам проникновение иностранных торговцев на русский рынок стало обычным явлением. Зачастую они перебивали цены русских купцов.



Многочисленные жалобы русского купечества были услышаны, и в 1667 году был принят Новоторговый устав, благодаря которому иностранные купцы больше не имели прежних прав и свобод на русском внутреннем рынке. Иноземцы могли заниматься лишь оптом и крупным оптом — розничная торговля была для них под запретом.



Вводились специальные пошлины на импортный товар, благодаря которым стоимость отечественных и импортных товаров практически сравнялась. Кроме этого, новые пошлины успешно пополняли царскую казну.

Голландские купцы использовали все возможности для того, чтобы во время пребывания Петра I в Голландии добиться улучшения условий торговли с Россией, а также получить от царя право вести через Россию торговлю с Персией и Китаем. Витсен Николаас (бургомистр Амстердама и руководитель Ост-Индской компании) прилагал особые усилия, стремясь сделать в этом плане визит успешным.

Создание компанейских предприятий

Заботясь о наиболее прочной постановке промышленных предприятий в смысле обеспечения их достаточным капиталом основным и оборотным, — Пётр очень поощрял компанейское устройство фабрик по образцу устройства западноевропейских компаний.



В Голландии компанейские предприятия приносили тогда огромный доход участникам, финансовые успехи Ост-Индской компании в Англии и торговля с Америкой были тогда у всех на языке. В Голландии Пётр I хорошо познакомился с компаниями тех времён и живо усвоил все выгоды такого устройства промышленности и торговли.



Ещё в 1698 году ему подавались проекты об устройстве компаний в России. В основе компанейская организация не была чужда русскому быту, его сущностной общинности. Московское правительство, отдавая на откуп разные свои доходные статьи, отдавало их всегда нескольким лицам с тем, чтобы каждый поручался за другого.



Артели русских промышленников севера издавна являлись компаниями людей, соединивших для общей цели средства и силы отдельных людей и деливших барыши по расчёту долей, или паёв, внесённых каждым участником в артель.



В 1699 году Пётр издал указ, чтобы торговым людям торговать так, как торгуют в иных государствах.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

В первой части нашей работы мы познакомились в общих чертах, в каких условиях жил и трудился Витсен Николаас. Кратко рассмотрели историю его государства, чем занималась компания, которой он управлял.

Во второй части работы рассмотрим:



поездку Петра I в Нидерланды,



детальные взаимоотношения между Витсеном и Петром I,



какие интересы были у Витсена в Российской Сибири.







Продолжение следует…