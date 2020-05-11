Воспоминание немецких солдат о боях в Сталинграде , ветераны вермахта вспоминают Сталинград
12:40. 11 мая 2020 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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По моему убеждению, принцип наслаждения в конечном счёте разрушает сам себя. Чем больше человек стремится к наслаждению, тем больше он удаляется от цели. Другими словами, само «стремление к счастью» мешает счастью.