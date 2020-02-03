Они сражались за Сталинград. Пять историй о героях легендарной битвы

2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва. Это кровавое переломное сражение в истории страны выявило немало героев. Вот лишь некоторые из них.

Подвиг артистки

19-летняя актриса, москвичка и просто красавица Гуля (Марионелла) Королёва на фронт ушла добровольцем. В 1941 году она попала в медико-санитарный батальон стрелкового полка, который практически сразу получил распределение в самое пекло Сталинградского котла.

Гуля Королева родилась в семье театрального режиссера и актрисы. Девочка с самого раннего детства настолько была бойким ребенком, что соседи вместо Марионеллы прозвали её Сатанеллой. Туфли, платья, бантики, съемки в кино. Пожалуй, за исключением последнего, жизнь Гули Королёвой ни чем не отличалась от жизни обыкновенной девчонки.

К началу войны Гуля уже успела выйти замуж и даже родить сына Сашу, которого ласково называла Ёжиком. Смог бы кто-либо осудить её, откажись она от похода на фронт? Вряд ли.

Она самостоятельно записалась в медсанбат и отправилась на фронт. Но пробыть на войне ей удалось недолго. Через полгода Гули Королёвой не стало…

В ноябре 1942 года во время сражения за высоту 56,8 в районе хутора Паньшино Городищенского района Гуля буквально на себе вынесла с поля боя 50 тяжелораненых солдат. А затем, когда моральные силы бойцов иссякли, сама пошла в атаку. Отважная медсестра первой ворвалась во вражеский окоп, несколькими бросками гранат убила 15 немецких солдат и офицеров. Этот неравный бой уже смертельно раненная Гуля Королёва вела до тех пор, пока не подоспело подкрепление. До конца.

Когда-то о подвиге Гули Королевой слагали песни, а ее самоотверженность была примером для миллионов советских девчонок и мальчишек. Её имя высечено золотом на знамени воинской славы на Мамаевом кургане, в честь неё назван посёлок в Советском районе Волгограда и улица. Правда, если спросить современных школьников, они вряд ли смогут ответить, кто это и чем прославилась Гуля Королёва.

Дом сержанта Павлова

Этот неприметный дом напротив музея-панорамы «Сталинградская битва» узнает не каждый турист. Чаще всего за легендарный дом Павлова принимают разрушенную мельницу, что стоит неподалеку от музея. Мельницу Гергардта, практически полностью уничтоженную фашистскими бомбардировками, после окончания Великой отечественной войны реставрировать не стали, а вот дом, ставший к тому времени настоящим символом восстановили в первую очередь.

Свое имя — дом Павлова — эта обычная 4-этажка получила благодаря сержанту Якову Павлову, который командовал обороной этого здания в сентябре 1942 года.

В то время в Сталинграде шли наиболее ожесточенные бои, когда 24-летний сержант Яков Павлов с тремя бойцами — Черноголовом, Глущенко и Александровым — получили задание — разведать обстановку в одном из домов в центре города. В назначенное время Павлов вместе с товарищами перебежали дорогу между мельницей Гергардта и домом, и залегли в укрытие. После того, как отгремела немецкая артиллерия, солдаты вошли в дом. Им был дан приказ — удерживать здание до тех пор, пока не придет подкрепление.

Так продолжалось два месяца. Имея скудный запас боеприпасов и пропитания, бойцам удалось не только выбить немцев с занятых позиций, но и полностью захватить здание. Чтобы выжить и противостоять непрерывным атакам им приходилось совершать опасные вылазки и громить гарнизоны противника.

Как потом писал в своих воспоминаниях Василий Чуйков:«Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».

Но в доме оставались люди, мирные граждане. Гарнизону Павлова удалось проделать незаметные подземные ходы до канализационных люков и вывести измученных горожан из-под обстрела.

Получивший нарицательное имя дом, на самом деле имел больше защитников. На сегодняшний день известны имена 24 из них. Они выгравированы на мемориальной плите, которая установлена на здании.

Сам же Яков Павлов после Сталинградской битвы продолжил службу на фронте. Был наводчиком орудия и командиром отделения разведки Украинского и Белорусского фронтов. А в июне 1945 года за героическую оборону дома в Сталинграде Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза. К слову, он стал единственным защитником Дома, который получил столь высокую награду.

Остров для полковника

Великую отечественную войну Иван Ильич Людников встретил будучи уже зрелым человеком — командир Красной армии, участник Гражданской войны.

Профессиональный военный, полковник, Иван Людников к 22 июня 1941 года командовал 200-й стрелковой дивизией, которая участвовала в боях за оборону Киева и Чернигова. В Сталинград Людников попал в мае 1942, где он возглавил 138-ую стрелковую дивизию. Сто дней и ночей бойцы его подразделения отстаивали сталинградский завод «Баррикады». Эта территория 700 на 400 метров городского поселка Нижние Баррикады, позже получившая название «Остров Людникова», была с трех сторон окружена немцами, а с четвертой стороны — протекала Волга.

Как писал в своих мемуарах сам Людников, свое название «остров» эта территория получила благодаря одному из летчиков, который по ночам сбрасывал советским войскам боеприпасы. Подлетая к назначенному пункту, он передавал по рации: «Эй, там, «на острове», зажечь огни! ». Когда немцы видели, что красноармейцы зажигали костры, они тоже разводили огонь. Тогда летчик командовал по рации вновь: «Эй, «на острове», потушить огни! ». Так продолжалось несколько месяцев. Зажатые в плотное кольцо гвардейцы сдерживали натиск немецких войск плоть до начала контрнаступления. Только в конце января 1943 года части подразделения повернули на север и направились на уничтожение других групп фашистских войск в районе заводских посёлков.

После сталинградского сражения Иван Людников был направлен на Центральный фронт, где принимал участие в Курской битве, форсировании Днепра, а после воевал в Маньчжурии, был комендантом в Порт-Артуре и командующим группировкой советских войск в Китае.

«Иван Ильич никогда не терял головы и в случае неудачного развития боя, оставаясь и в этот момент уравновешенным, подчеркнуто спокойным, отдавал распоряжения хладнокровно и вразумительно, не повышая голоса. Вместе с тем он, как никто, умел потребовать с подчиненных и помочь им. Чувствовалось, что горнило Сталинградской эпопеи, пламя Курской битвы и опыт многих других сражений, через которые он прошел, накрепко закалил его командирский характер», — написал о Людникове в своих мемуарах его современник, герой Советского Союза, генерал армии Пётр Лащенко.

Матрос, отлитый в бронзе

В Краснооктябрьском районе Волгограда, прямо напротив завода «Красный октябрь» стоит монумент. В бронзе отлит мужчина, объятый пламенем, в глазах его ярость, а руки вытянуты вперед и не дают пройти вперед невидимому врагу. Так навсегда он и застыл, словно тигр, в могучем прыжке. Это памятник героическому моряку, защищавшему Сталинград —Михаилу Паникахе.

Михаил Паникаха был призван в ряды Красной армии с Украины. Служил матросом на Тихоокеанском флоте. Во время Великой отечественной войны по собственной просьбе был направлен в Сталинград. Его зачислили в 883-й стрелковый полк 193-й стрелковой дивизии 62-ой армии бронебойщиком. 2 ноября 1942 года в районе завода «Красный октябрь» Михаил Паникаха оказался в окопе, окруженном немецкими танками. С гранатами и бутылками с зажигательной смесью Паникаха попытался ползком приблизиться к танкам, но немецкая пуля попала в одну из бутылок, и красноармеец моментально вспыхнул, как факел. Охваченный пламенем, Паникаха бросился на немецкий танк.

«Все увидели, как горящий человек выскочил из окопа, подбежал вплотную к фашистскому танку и ударил бутылкой по решётке моторного люка. Мгновение — и огромная вспышка огня и дым поглотили героя вместе с подожжённой им фашистской машиной», — писал в своих мемуарах «От Сталинграда до Берлина» Маршал Советского Союза Василий Чуйков.

Михаилу Паникахе было 24 года… Его похоронили прямо там, на месте подвига, в глубокой воронке близ завода «Красный октябрь».

Снайпер-легенда

Василий Зайцев родился в небольшом поселке Оренбургской губернии (ныне Челябинская область). С раннего детства он был приучен к охоте и уже в 12 лет получил в подарок свое первое ружье. Войну Василий Зайцев застал на Тихоокеанском флоте, где проходил военную службу.

К середине 1942 года Зайцев подал пять рапортов с просьбой направить его на фронт. Наконец, командование удовлетворило его прошение. Так 27-летний Василий Зайцев попал в Сталинград, где смог на практике применить свои навыки и умения, полученные в юности во время охоты. Особенно прославил Зайцева снайперский поединок с немецким «суперснайпером», руководителем берлинской школы снайперов Кёнингом. Его прислали в Сталинград специально, чтобы уничтожить Зайцева, но ему удалось «переиграть» немца. Всего же за период Сталинградской битвы Василию Зайцеву удалось уничтожить 242 немецких противника.

Подвиг Василия Зайцева увековечен на полотне панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» в музее-панораме «Сталинградская битва», а история противостояния легендарного стрелка с немецким снайпером легла в основу художественного фильма «Враг у ворот», где роль Зайцева исполнил голливудский актер Джуд Лоу. И, конечно, совсем легендарными стали слова снайпера-героя: «Для нас за Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять насмерть».

Этот список героев Сталинградской битвы можно продолжать бесконечно. Их не десятки — тысячи. Каждый, кто сражался с врагом, привнёс свой вклад в дело победы над фашистскими захватчиками.

Обложка: Уличные бои в Сталинграде. Штурм дома. Ноябрь 1942 г. © / Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/oni-srazhalis-za-stalingrad-pjat-istorij-o-gerojah-legendarnoj-bitvy-112825