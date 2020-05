Важное заявление

Ребята! Шутки в сторону, возврата к прежней жизни уже не будет, не ждите. Американцы (хозяева денег), начавшие спецоперацию "Карантин", и характеризующие её как "Учения" https://www.youtube.com/watch?v=3Qscuw_3aUk&feature=emb_logo (Смысл сказанного госсекретарём США М.Помпео примерно таков: «...Мы проводим учения, чтобы посмотреть, насколько сильно вы будете паниковать, так чтобы мы могли ввести военное положение. Очевидно, что вы реагируете так, как мы хотели, так что, в будущем будет очень легко ввести военное положение, так как вы привыкнете к нему, и вы не доставите нам никаких проблем»), затеяли её не от нечего делать, проходя мимо пару месяцев назад и что-то им типа в нас не понравилось. Всё спланировано заранее, тщательно продумано и, очевидно, рассчитано с помощью суперкомпьютера.

И вы знаете, ЧТО в первую очередь доказывает Глобальный Карантин?.. То, что ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА - не теория, а ПРАКТИКА! И, поскольку они всегда дожимают, если нет сопротивления, то будет только хуже, хуже и хуже. Но может быть и лучше. Всё зависит только от нас.

Так я это к чему?

Существование вируса не отрицает никто. Известно, откуда он взялся и кому это выгодно https://news.rambler.ru/world/44118845-ekspert-oon-po-himoruzhiyu-nazval-stranu-sozdaniya-covid-19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&utm_term=clid_m&updated и https://www.youtube.com/watch?v=M2VAE4IzUTs . Очевидно, чтобы начать шантаж всего мира и не пострадать самим, нужно иметь убедительные аргументы. У жыдосаксов https://www.biologicalweapons.news/2020-02-19-covid-19-coronavirus-found-to-contain-gain-of-function-for-efficient-spreading-human-population.html и их союзников https://www.i24news.tv/en/news/israel/1588661089-israeli-defense-min-hails-significant-breakthrough-in-new-covid-19-treatment они есть. "США - мировой лидер по разработке и производству биооружия против человечества. "The U.S. Is the World Leader of Bio-Weapons Research, Production, and Use Against Mankind https://www.globalresearch.ca/u-s-world-leader-bio-weapons-research-production-use-against-mankind/5704548 .

Дальше запускается шаблон, что мы и наблюдаем в действительности:

1. Американцы в СМИ раздувают "пандемию", не обращая никакого внимания, что даже не все в это верят.

2. По примитивной схеме, не заморачиваясь, накручивают подневной счётчик "жертв" и "заразившихся".

3. Между делом подставляют Китай, https://www.biologicalweapons.news/2020-02-05-china-deploys-biological-warfare-against-taiwan-evacuation-airplane-trojan-horse-coronavirus-carrier.html, чтобы впоследствии подставить его ещё раз, как минимум. Делают вброс в СМИ, что "вакцину", якобы, вот-вот изготовят.

4. На очереди дикая истерика и следующее за ней объявление в СМИ, что «пандемия вот-вот выйдет из-под контроля и возникает угроза существованию всего человечества».

5. По команде ВОЗ, которая УЖЕ орудует в России на основании ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ст.15, п.4 Конституции РФ, и транслируемой через губернаторов, в регионах устанавливается режим самоизоляции по административным границам, вводится комендантский час, а население обязано носить намордники (ссылки не привожу, так как намордники и так видно). Российские вирусологи-эпидемиологи удалены из России на «помощь» зарубежным странам. Сама ВОЗ занимается имитацией борьбы с пандемией, увеличивая зачем-то при этом количество коек в больницах, на стадионах и в крупных торговых комплексах.

6. Ожидаем очередной вброс в СМИ, что-то типа «вакцина из Китая наконец-то прошла успешные испытания на мышах, крысах и нечеловеческих приматах» и теперь готова к испытанию на «человеческих идиотах» https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.13.990226v1 (Обратите внимание на жёлтый дисклеймер вверху)

7. Ожидаем (к лету), что Госдума принимает внесённый американскими консультантами закон «О добровольно-принудительной вакцинации населения РФ с целью сохранения популяции российских дебилов от вымирания». Подготовка уже ведётся https://vk.tula.su/13/03/2020/51539/v-rossii-otmenyat-pravo-na-otkaz-ot-privivok-i-sozdadut-vooruzhyonnye-privivochnye-patruli-19.html .

Понимаю, что мне мало кто поверит и даже факты проверять не будет, поэтому предлагаю послушать достаточно известного и авторитетного человека, учёного, который занимался анализом технологий оранжевых революций и хорошо знает библоидов («хозяев денег», как он их называет) https://www.youtube.com/watch?v=JUfTpwEbTbE

А чтобы всё это не выглядело, как банальная чернуха, считаю своим долгом обозначить кое-какие реперы. Принимать их к сведению, не принимать – каждый решает сам.

Пора уже понять, что большой ПЦ уже здесь и что выживут те, кто умнее - это обозначено и шансы предоставлены.. Только не спрашивайте, кем предоставлены и с чего я это взял – объяснять уже некогда. Предлагаю просто предположить, что ВСЁ ЭТО - РЕАЛЬНОСТЬ и надо её принять.

Ещё раз:

1. "Россия МОЖЕТ существовать только как СУВЕРЕННОЕ государство… Суверенитет граждан России должен быть безусловным" (Путин, 15.01.2020 года).

2. Сейчас у России СУВЕРЕНИТЕТА - НЕТ и это дорога к смерти (самоубийству). Командуют в России ПИНДОСЫ и не видят этого только трусы и идиоты.

3. Зараза – есть, и это способ убийства. Война, пока только биологическая, уже началась. Закрывать глаза и втыкать башку в песок – бесполезно… Впрочем – кому как.

4. "Вакцины" - это ещё и способ убийства идиотов.

5. Выйти из системы, созданной «хозяевами денег» и на наших глазах преобразуемой в глобальный концлагерь, можно только одним способом – через возвращение России СУВЕРЕНИТЕТА.

6. СУВЕРЕНИТЕТ России может вернуть ТОЛЬКО её народ СВОЕЙ ВЛАСТЬЮ (Ст.3 Конституции РФ

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону. http://constrf.ru/razdel-1/glava-1/st-3-krf .

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЛАСТИ может выражаться, например, плакатом с требованием "Суверенитет - России. Требуем плебисцит!". Или: «Требуем голосования по поправкам в Конституцию», или «Требуем суверенитета для России». Плакат можно НАПИСАТЬ и повесить на балконе, на машине, хоть на куртке!

8. У президента к голосованию ВСЁ ДАВНО ГОТОВО: избиркомы укомплектованы, бюллетени напечатаны. Он ждёт, когда народ СОЗРЕЕТ и ПОТРЕБУЕТ. И когда на каждом углу будут висеть такие требования, это и будет означать, что народ созрел. Путин это заметит, можете не сомневаться.

Осталась самая малость:

1. Осознать.

2. Выдавить из себя раба.

3. Преодолеть в себе труса.

И когда поправки к Конституции будут приняты, а СУВЕРЕНИТЕТ восстановлен, внешнее управление будет снято, как незаконное. Так же, как и войска США и НАТО будут вынуждены покинуть территории СССР… А российские военные прекратят какую угодно пандемию за пару недель. Они это умеют…

Всем здоровья!