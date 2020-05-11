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В Норвегии дефицит бюджета. Суверенный фонд продает активы

12:39. 11 мая 2020 137 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: ktovkurse.com

20 млрд $ — такой дефицит страны на сегодня в Норвегии. Причина возникновения «финансовой дыры» — в ограничениях, связанных с коронавирусом, а также резким падением стоимости черного золота. В стране зафиксировано более 8 000 случаев инфицирования COVID-19. Летальные исходы — у 218 больных.

В Норвегии существует собственный суверенный фонд, являющийся крупнейшим в мире. Именно ему выпала участь продать свои активы, что позволит покрыть дефицит страны. Наполнение Глобального правительственного пенсионного фонда происходит в процессе продажи нефти. Стоимость его активов, на данный момент, оценена в 1 трлн. $.

Источник: https://nstarikov.ru/v-norvegii-deficit-bjudzheta-suverennyj-fond-prodaet-aktivy-115362

Метки: чит.клуб

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