В Норвегии дефицит бюджета. Суверенный фонд продает активы

20 млрд $ — такой дефицит страны на сегодня в Норвегии. Причина возникновения «финансовой дыры» — в ограничениях, связанных с коронавирусом, а также резким падением стоимости черного золота. В стране зафиксировано более 8 000 случаев инфицирования COVID-19. Летальные исходы — у 218 больных.

В Норвегии существует собственный суверенный фонд, являющийся крупнейшим в мире. Именно ему выпала участь продать свои активы, что позволит покрыть дефицит страны. Наполнение Глобального правительственного пенсионного фонда происходит в процессе продажи нефти. Стоимость его активов, на данный момент, оценена в 1 трлн. $.

Источник: https://nstarikov.ru/v-norvegii-deficit-bjudzheta-suverennyj-fond-prodaet-aktivy-115362