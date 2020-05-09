Россия должна привести Китай на переговоры

США в обмен на свое согласие вести переговоры требуют от России привести на переговоры Китай, иначе США не видят смысла договариваться.1. Если Россия действительно пытается притащить Китай на переговоры, а Китай отказывается, это породит трения в отношениях РФ и Китая, а США смогут заявлять – Россия не смогла обеспечить необходимую дипломатическую базу для переговоров, а значит в срыве СНВ-3 виновата Россия.2. Если Россия не пытается затащить Китай на переговоры и продолжает настаивать на пролонгации текущих двусторонних соглашений еще на 10 лет, то США смогут заявлять – Россия не захотела обеспечить необходимую базу для переговоров, а значит в срыве СНВ-3 виновата Россия.3. Можно конечно рассмотреть маловероятный вариант, что Китай сам решит участвовать в расширенном варианте СНВ-3, но официальная позиция МИД Китая такова, что Китай не видит необходимости участвовать в этом договоре. США об этом прекрасно известно, но они продолжают делать вид, что участие Китая заведомо уступающего в кол-ве ядерных боеголовок и средств доставки в американо-российской договоре, абсолютно необходимо.4. Таким образом, выдвигая для РФ заведомо невыполнимые требования (вкупе с облыжными обвинениями, что РФ не соблюдает СНВ-3), США последовательно ведут информационную и дипломатическую подготовку для выхода из СНВ-3 и обвинений в ликвидации данных соглашений России и Китая, которые не смогли/не захотели согласиться на великодушные требования США.5. Таким образом прокладывается дорога к активизации гонки ракетно-ядерных вооружений, дальнейшей эскалации Холодной войны США с РФ и Китаем, а также росту прибыли американских оборонных кампаний.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5853146.html