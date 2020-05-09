Россия должна привести Китай на переговоры
06:37. 9 мая 2020 118 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
США в обмен на свое согласие вести переговоры требуют от России привести на переговоры Китай, иначе США не видят смысла договариваться.
1. Если Россия действительно пытается притащить Китай на переговоры, а Китай отказывается, это породит трения в отношениях РФ и Китая, а США смогут заявлять – Россия не смогла обеспечить необходимую дипломатическую базу для переговоров, а значит в срыве СНВ-3 виновата Россия.
2. Если Россия не пытается затащить Китай на переговоры и продолжает настаивать на пролонгации текущих двусторонних соглашений еще на 10 лет, то США смогут заявлять – Россия не захотела обеспечить необходимую базу для переговоров, а значит в срыве СНВ-3 виновата Россия.
3. Можно конечно рассмотреть маловероятный вариант, что Китай сам решит участвовать в расширенном варианте СНВ-3, но официальная позиция МИД Китая такова, что Китай не видит необходимости участвовать в этом договоре. США об этом прекрасно известно, но они продолжают делать вид, что участие Китая заведомо уступающего в кол-ве ядерных боеголовок и средств доставки в американо-российской договоре, абсолютно необходимо.
4. Таким образом, выдвигая для РФ заведомо невыполнимые требования (вкупе с облыжными обвинениями, что РФ не соблюдает СНВ-3), США последовательно ведут информационную и дипломатическую подготовку для выхода из СНВ-3 и обвинений в ликвидации данных соглашений России и Китая, которые не смогли/не захотели согласиться на великодушные требования США.
5. Таким образом прокладывается дорога к активизации гонки ракетно-ядерных вооружений, дальнейшей эскалации Холодной войны США с РФ и Китаем, а также росту прибыли американских оборонных кампаний.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5853146.html
Нашли девочку песни петь.
Прежде, чем начать мусолить статью, имеет смысл установить, какие предпосылки приняты к рассмотрению.А именно: что означают “переговоры” в отношениях “центра силы” (США) и его вассалов (Китай, Россия и т.д.)?.. Или, говоря ещё проще: что такое “переговоры” между паханом и его шестёрками?..