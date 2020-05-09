Когда Россия станет трезвой страной – что изменится?

В 2017 году в России было продано алкоголя почти на два с половиной триллиона рублей, много это или мало? Давайте сравним со стоимостью строительства крымского моста, который называют стройкой века. Великая стройка обошлась всего в 228 миллиардов рублей, при этом россияне за год на алкоголь потратили в 11 раз больше, и занимательная математика только начинается.

Попробуем уместить в голове все эти миллиарды и триллионы, о которых говорят в СМИ, соизмеряя, сколько это. Посчитаем, сколько теряет каждый выпивающий и курящий, а также подумаем выгодны ли для государства продажи алкоголя и табака.

Сколько теряют курящие?

Обычный курильщик расходует одну пачку сигарет в день, стоимостью около 120 рублей. В год это 44 тысячи рублей, за которые он мог бы получить на выбор что-то из этого:

Что можно получить, если сэкономить на сигаретах?

купить ноутбук

съездить на море

оплатить коммунальные услуги на полгода

собрать детей в школу

купить хороший велосипед

просто месяц не работать, а заниматься любимым делом

Если средняя зарплата по стране составляет 44 тысячи рублей, а курильщик один месяц в год работает чисто на сигареты, то за всю жизнь он, как раб, отработает 3-4 года только ради сигарет. За 40-50 лет убыток составит около 2 миллионов рублей, а ведь за эти деньги он мог получить на выбор:

купить 1-2 комнатную квартиру

4 года не работать, но получать те же 44 тысячи в месяц из сэкономленных на сигаретах денег

условно говоря, выйти на пенсию на 6-8 лет раньше (сэкономленных денег как раз хватит, чтобы ежемесячно содержать себя на сумму равную пенсии)

Сколько теряют выпивающие?

В среднем каждый выпивающий теряет около 30 тысяч рублей в год.

Если среднестатистический человек одновременно и выпивает, и курит, то за год убыток его бюджета составит 74 тысячи рублей. Этих денег хватило бы на то, чтобы ежегодно в дополнение к обычному отпуску отдыхать еще почти 2 месяца, потратив их на спорт, ремонт в доме, самообразование и прочие полезные дела.

При этом люди еще жалуются, что им ни на что не хватает времени… Время, как вы знаете, это деньги. Выпивающий и курящий за время жизни в магазине оставит около 3.5 миллионов рублей или где-то 80 месяцев бесплатно на работе, а взамен получит больное тело, как от работы, так и от отравления алкогольно-табачными ядами.

Выпивающая и курящая семейная пара за год «сжигает» около 150 тысяч рублей или 4 месяца на работе. А ведь одна из причин, почему не рожают детей — высокая женская занятость на работе из-за недостатка денег.

Если выпивающие родители выберут трезвый образ жизни, то за год сэкономят сумму, достаточную для отправки двух детей в лагерь на 3 недели, а если еще и бросят курить, то еженедельные занятия в спортивной секции детям обеспечены.

Как видно, выгодой для отдельного человека от ядов и не пахнет, но что насчет государства?

Поднимаемся на масштабы государства

В год россияне тратят на алкоголь примерно 2.4 триллиона рублей, на сигареты около 1.8 триллиона.

Из чего состоят доходы бюджета от продажи алкоголя?

От алкоголя в консолидированный бюджет попадает 1 триллион – это акцизы, НДС и прочие налоги, а сам консолидированный бюджет (не путайте с федеральным) составляет 31 триллион. Итого: 3.3% бюджета это «пьяные» деньги. Казалось бы, вот она прибыль, но от алкоголизации, как и от любой наркомании, конечно же, убытков больше.

Выгодна ли государству продажа алкоголя?

Представитель Минздрава России Халтурина Дарья сообщила, что от алкоголя и табака ежегодно погибает полмиллиона человек, что наносит экономике ущерб не меньше 2 триллионов рублей. А авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал исследование по заказу Фонда Билла Гейтса, где выяснили, что от болезней, неопровержимо вызванных алкоголем, в России ежегодно умирают 223 тысяч человек.

Доктор экономических наук Искаков Борис Иванович еще во времена СССР подсчитал, что на 1 рубль, получаемый бюджетом, приходится 6 рублей убытков, а главный нарколог Минздрава Белоруссии озвучил результаты экспертного исследования о восьмикратном превышении убытков над доходами. Убытки составляются из повышенной смертности, преступности, разрушенных семей, больных новорожденных и множества других социальных проблем от алкоголя, о чем рассказывается в видео от студии «Думай сам/Думай сейчас».

Прямая аналогия бюджета государства и семьи

Понять выгодна ли государству продажа алкоголя нам мешает глобальность вопроса, ведь мы обычно категориями бюджетов стран не мыслим, но если перевести это в аналогию попроще, то все становится очевидно.

То, что тезис «государству выгодна продажа алкоголя» это запудривание мозгов, вы осознаете с помощью простой аналогии:

Представьте семью, где странная теща решила варить самогон, и она подсаживает на него трезвенника зятя, чтобы продавать ему наркотическую отраву за деньги, а выручку направлять в его же семейный бюджет. Абсурд.

Но и это еще не все.

Вырученные деньги она тратит на ремонт того, что разбил в пьяном состоянии зять, а также на лечение болезней у зятя, развившихся из-за алкоголя. А прикол в том, что лечение обходится дороже, чем прибыль от алкоголя, а еще из-за самоотравления зять все хуже работает, и приносит в семью все меньше денег.

Выгода для семейного бюджета не видна даже «очень вооруженным взглядом», а многократный убыток очевиден даже слепому. Примерно так и в масштабе государства — за иллюзией бюджетной выгоды на самом деле скрывается огромная бюджетная дыра, от которой страдаем мы все.

Почему же власти до сих пор не решили проблему алкоголя?

Это особенности восприятия психики. Нам кажется, что в бюджет поступает конкретный 1 триллион рублей, а если общество станет трезвым, то мы же его лишимся, при этом конкретной графы поступлений в бюджет под названием «от трезвости» не появится. Вот и кажется, что государству невыгодна трезвость народа, но на самом деле все наоборот.

Аналогичная уязвимость человеческой психики не позволяет наркоманам завязать со своим наркотиком. Например, курильщик хоть и знает, что это его губит, но испытывает иллюзию психологической поддержки от сигарет, хоть и понимает, что это не поддержка, а подножка, но отказаться от нее не хватает силы воли. В масштабах государства все точно также – не хватает политической воли отказаться от «пьяных» денег путем снижения потребления гадости населением. Под отказом от «пьяных» денег я имею в виду работу по созданию общества трезвенников.

Что бы было в обществе трезвенников?

В 2018 году доход россиян составил 58 триллионов рублей, на алкоголь и табак мы потратили 4.2 триллиона. Эти 4 триллиона это чистый убыток, так как не было произведено полезных товаров, десятки миллионов граждан просто пропустили через себя алкогольно-табачные яды, попортив здоровье, а вся цепочка трудящихся, участвующих в производстве изделий, старалась безрезультатно, что называется «работала на унитаз».

Чтобы осознать, что из себя представляют выброшенные на ветер 4 триллиона рублей, давайте посмотрим, что на них можно сделать.

По неофициальным подсчетам полет Гагарина в космос 1961 года в современных деньгах стоил бы 3 триллиона рублей. Мы уже 60 лет гордимся достижением, масштаб которого могли бы повторять каждый год.

Нам несколько лет в СМИ говорили о крымском мосте, как о стройке века, но оказывается такой масштабный и нужный проект за 228 млрд россияне пропивают и прокуривают всего за 3 недели.

Всего за полтора года алкогольно-табачной трезвости на сэкономленные деньги россияне могли бы купить в личное пользование все акции самой дорогой российской компании Газпром. Либо Сургутнефтегаз, Татнефть, Яндекс, МТС, Банк ВТБ, Магнит, Mail.Ru Group, М.Видео, QIWI и КАМАЗ вместе взятые.

Всего одного года алкогольно-табачной трезвости хватило бы, чтобы на сэкономленные деньги россияне могли построить себе в частную собственность:

космодром «Восточный» (180 млрд)

газопровод «Турецкий Поток» (525 млрд)

второй авианосец в дополнение к Адмиралу Кузнецову (350 млрд)

самый высокий небоскреб в мире (120 млрд)

Большой Адронный Коллайдер (750 млрд)

больницу от коронавируса в Новой Москве (7 млрд)

все объекты и инфраструктуру для олимпиады в Сочи (1.5 трлн)

крупнейший ледокол класса “река-море” (37 млрд)

Лахта Центр (120 млрд)

И еще останется 600 миллиардов рублей, что соизмеримо с годовой расходной частью бюджета Санкт-Петербурга.

А что если народ станет трезвенниками не на год, а навсегда?

Теоретически, имей мы возможность сэкономленные на ядах деньги куда-то направить, то этих денег бы хватило на то, чтобы решить проблему вымирания народа, когда рождается меньше, чем умирают. В дополнение к уже имеющемуся материнскому капиталу можно выплачивать за каждого ребенка по 2 миллиона 800 тысяч рублей, в случае удвоения рождаемости выплачивать уже по 1 миллиону 400 тысяч, по моему неэкспертному мнению это неимоверно повысит рождаемость. Повышение рождаемости позволит заодно и снизить пенсионный возраст. И это мы еще не учитываем колоссального бонуса для народа от самой трезвости — здоровье, снижение преступности и прочее.

Сравнение новых налогов с пропиваемыми и прокуриваемыми деньгами

Как много мы говорим о всяких Платонах и повышении НДС, и как мало это реально значит на примере сравнения с четырехтриллионной дырой в кошельке россиян.

Сколько дают бюджету новые налоги в год:

Повышение НДС на 2% (639 млрд)

Подорожание медсправки на водительские права (предположительно 78 млрд)

Система Платон (25 млрд). Кстати, видя эти копейки сразу становится понятно, что смысл системы был не в новом налоге, а в слежении с помощью установки на грузовики GPS-трекеров.

Сбор на капитальный ремонт (190 млрд)

Сбор за вывоз и переработку мусора (200 млрд)

Расходы операторов на пакет Яровой (предположительно 50 млрд в год). Некоторые паниковали, что в 2018 году это поднимет цены на связь в разы, но похоже затраты на реализацию пакета Яровой равняются затратам, которые понесут люди при повышении цен на алкоголь и табак всего на 1.2%.

Итого: 639 + 78 + 25 + 190 + 200 + 50 = 1 трлн 182 млрд. Это меньше трети от годовых трат на отраву выпивающих и курящих. Я не говорю, что новые налоги это хорошо, я лишь показываю соотношение одного и другого, и надеюсь, что вы обратите внимание, насколько громко нам в СМИ кричат о мелочи (вроде Платона) и насколько мало говорят о колоссальных непроизводительных тратах из кошельках выпивающих и курящих.

На что россияне в частном порядке тратят сумму, равную убыткам от ядов?

Лучше осознать сумму можно, если сравнить ее с другими суммами, которые за год тратят россияне:

Частная медицина (700 млрд)

Компьютерные игры (45 млрд)

Дополнительное образование (140 млрд)

Парикмахерские услуги (130 млрд)

Ремонт и обслуживание автомобилей (312 млрд)

Домашние животные (36 млрд)

Оплата коммунальных услуг (2.8 трлн)

Суммарно все это составляет 4.2 триллиона, которые тратят на отраву наши граждане.

Но все равно непонятно, 4.2 трлн это много или мало? Сравним расходы на яды с некоторыми тратами из федерального бюджета 2020 года:

На космическую программу (111 млрд)

Среднее образование (900 млрд)

Поддержка государственных цирков (1 млрд)

Содержание Государственной Думы (11 млрд)

Борьба с онкологическими заболеваниями (190 млрд)

Дороги и прочие транспортные системы (1 трлн)

Итого 2.1 трлн — это только половина от суммы прямых убытков выпивающих и курящих.

Пенсионный возраст пришлось поднять из-за недостатка денег в Пенсионном Фонде, который сейчас компенсируется из бюджета. Не хватает суммы равной 80% от пропиваемого и прокуриваемого.

На войну в Сирии с 2015 по 2018 год потратили предположительно 120 млрд, а сколько нам кричали о надрыве бюджета из-за Сирии, и как мало это по сравнению с пропиваемым в год. На православный храм Вооружённых сил в парке «Патриот» потратили предположительно 6 млрд бюджетных рублей, а на две части фильма «Утомленные Солнцем 2» Михалкова около 2 млрд.

Если сравнить затраты из федерального бюджета, то выяснится, что россияне ежегодно прокуривают сумму, уходящую на здравоохранение (2.4 трлн) и пропивают оборонный бюджет (1.9 трлн).

В 2020 году профицит федерального бюджета (не потраченные деньги) составляет почти 1 триллион, прогнозируемое ВВП 112 триллионов.

Интересные факты:

россияне должны банкам четыре своих алкогольно-табачных бюджета: 17,6 трлн рублей

в то же время россияне хранят в банках 30 трлн сбережений

всего в России 10 трлн наличных рублей.

сумма засекреченной части федерального бюджета 4 трлн

с конца 2018 по начало 2020 года Россия продала гособлигации США (изъяла отданное в долг) на 6.5 трлн руб

Мы посчитали, что можно купить на суммы только напрямую тратящиеся нами на алкоголь и табак, а ведь еще есть косвенные убытки и недополученная прибыль. Также в расчетах не учитывается, что будет, если трудящиеся из алкогольно-табачной сферы перейдут в «реальный»… точнее полезный сектор экономики. Если посчитать и это, то все бонусы, получаемые от трезвости, можно умножать в разы.

Некоторые числа в статье округлены, часть расчетов приблизительны и предположительны. Ссылки на данные из статьи.

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Дополнительные видео по теме статьи

В своих разборах популярных фильмов и передач мы регулярно выявляем такой пункт, как «пропаганда алкоголя». Стоит раскрыть его более подробно, так как в сегодняшней ситуации это одно из главных направлений удара по русскому народу.

Один из моментов, на котором мы всегда акцентируем внимание зрителей и читателей в ходе разбора популярных фильмов, сериалов и даже мультфильмов, – это наличие в них пропаганды алкоголя, табака и других наркотиков. Как показывает проведённый анализ, элементы этой деструктивной информации в большей или меньшей мере присутствуют практически во всех западных и российских картинах.

Что заставляет людей идти на такое добровольное самоубийство? Причин на самом деле всего две. Первая – это доступность, а вторая, и главная, – это массовая пропаганда наркотиков, которая захватила практически все сферы медиа. Врач-психиатр, психотерапевт, нарколог, судебно-психиатрический эксперт Марина Игоревна Рункова в интервью каналу «На Распутье» подробно рассказала о том, как детям и подросткам навязывается интерес к наркотикам с экранов телевизоров, кинотеатров и концертных площадок, и почему опасно это игнорировать.

Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/kogda-rossiya-stanet-trezvoy-stranoy/