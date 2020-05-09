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Идёт «Бессмертный полк»

10:24. 9 мая 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Идёт «Бессмертный полк» — смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

Сегодня, в день 75-й годовщины Победы Советского Союза над немецко-фашистскими войсками шествие «Бессмертного полка» проходит в онлайн-режиме.

Коронавирус в этом году отменил военные парады в России, ДНР и ЛНР, но вот колонна «Бессмертного полка» стала только шире и многолюдней: сегодня в одном строю идут и россияне, и украинцы, и наши соотечественники из дальнего и ближнего зарубежья, где эта акция запрещена профашистскими постсоветскими режимами, как в Прибалтике.

Более 2 миллионов человек приняли участие в виртуальном шествии.

Заявки принимаются и сегодня до 15:00 по московскому времени.

 

Источник: https://rusvesna.su/news/1589001816

Метки: Новости

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