Идёт «Бессмертный полк»

Сегодня, в день 75-й годовщины Победы Советского Союза над немецко-фашистскими войсками шествие «Бессмертного полка» проходит в онлайн-режиме.

Коронавирус в этом году отменил военные парады в России, ДНР и ЛНР, но вот колонна «Бессмертного полка» стала только шире и многолюдней: сегодня в одном строю идут и россияне, и украинцы, и наши соотечественники из дальнего и ближнего зарубежья, где эта акция запрещена профашистскими постсоветскими режимами, как в Прибалтике.

Более 2 миллионов человек приняли участие в виртуальном шествии.

Заявки принимаются и сегодня до 15:00 по московскому времени.