Новости Украины и Новороссии 09 мая 2018
- 07:00 Украина требует не соединять Крым с Россией в норвежском пазле.
- 02:11 Важный ролик.
- 01:25 Порошенко обещает победить Донбасс не только военными средствами и не готов к победе любой ценой.
- 01:00 Порошенко: «Бессмертный полк» — часть гибридной войны России.
- Вчера 22:29 Суд разрешил неонацистам патрулировать Киев.
- Вчера 20:44 ПВО вокруг Киева была создана на деньги Roshen, — Минобороны Украины.
Украина требует не соединять Крым с Россией в норвежском пазле
Украина обратилась к МИД Норвегии с просьбой повлиять на местного производителя головоломок L.A. Larsen, который в настоящее время во Флеккефьорде выпускает серию паззлов, среди которой есть карта, в которой Крым и Севастополь принадлежат России.
По данным ABC Nyheter, посольство Украины в Норвегии отправило письмо в норвежский МИД с указанием, что полуостров «незаконно аннексирован Москвой и принадлежит Украине».
«Посольство Украины хочет обратиться за помощью к Министерству иностранных дел Королевства Норвегии с просьбой довести до сведения L.A. Larsen информацию о статусе вышеупомянутых территорий в соответствии с международным правом и незамедлительно прекратить производство таких карт и отозвать уже напечатанный тираж из распространения и продажи», — говорится в сообщении.
По словам главы отдела МИД Норвегии по коммуникациям Фроде Андерсен, в стране не существует каких-либо правил, связанных с производством или продажей такого типа карт и головоломок. По этой причине, отмечает дипломат, у ведомства не оснований для разбирательства в этом деле. L.A. Larsen выпускает невообразимое количество разных головоломок на многих языках, а также имеет интернет-магазин, ориентированный на норвежский рынок.
«У нас две версии. Одна версия сделана для России, которая, к слову, является нашим крупнейшим клиентом. Но мы продаем свою продукцию и в Россию, и в Украину. А в украинской версии Крым указан украинским. Это сложный вопрос для нас. Мы не политики. Мы должны поступать так, как нам говорят наши клиенты, и не желаем занимать какую-либо политическую позицию», — заявил генеральный директор L.A. Larsen Ларс Кристиан Ларсен.
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Важный ролик
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Порошенко обещает победить Донбасс не только военными средствами и не готов к победе любой ценой
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина победит в конфликте в Донбассе не только военными средствами, но и политико-дипломатическими.
«Мы обязательно победим, другой ценой, другим способом, другими средствами, не только военными, не только оборонными, но и политико-дипломатическими», — заявил Порошенко во вторник в ходе акции «Первая минута мира» в рамках Дня памяти и примирения.
При этом он заявил, что победа любой ценой недопустима.
«Ни одна война, к сожалению, не может обойтись без жертв и падения уровня жизни. Но для нас в равной мере неприемлема как капитуляция, так и победа ценой колоссальных и недопустимых жертв»,- добавил он.
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Порошенко: «Бессмертный полк» — часть гибридной войны России
Президент Украины Петр Порошенко заподозрил, что акция «Бессмертный полк» может являться частью гибридной войны.
«Даже „Бессмертный полк“ Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран», — заявил Порошенко во вторник в ходе акции «Первая минута мира» в рамках Дня памяти и примирения.
Он добавил, что понимает желание украинцев почтить память их дедов и прадедов, которые завоевали победу во Второй мировой войне.
«Но должен еще раз предостеречь наших соотечественников, которые не до конца разобрался во всех нюансах лукавой московской политики… Они думаю не о вас и о вашей гордости, вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героическим предкам», — добавил президент.
На Украине 8 мая отмечают в четвертый раз как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на официальном уровне проводятся именно 8 мая.
2015 года Верховная рада изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как «День Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 годов», а теперь он носит название «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов».
Акция «Бессмертный полк» в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2017 году акция собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД России, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, а также США, Франция и Великобритания.
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Суд разрешил неонацистам патрулировать Киев
Окружной админсуд Киева отклонил иск Института правовой политики и социальной защиты (директор — Елена Бережная) о запрете патрулирования центра украинской столицы 9 мая боевиками Добровольческого движения ОУН.
Институт правовой политики и социальной защиты просил суд устранить препятствия в осуществлении права на свободу мирных собраний, а именно уличного шествия «Никто не забыт! Ничто не забыто!», запланированного на 9 мая. Также истец просил отклонить заявку Добровольческого движения ОУН* на осуществление «общественного патрулирования улиц» в центре Киева 9 мая «с целью предотвращения коллаборационистской акции «Бессмертный полк».
В то же время, по решению суда, боевики ОУН не могут подменять собой правоохранительные органы.
Как рассказала Елена Бережная, согласно решению суда Добровольческое движени ОУН не имеет права проверять портреты, которые будут нести участники акции «Бессмертный полк», и наличие запрещенной символики у участников акции.
«Они не имеют право применять какие-либо меры, затрагивающие личную неприкосновенность участников акции и были на этот счет предупреждены сегодня судом. В суде четко подчеркнули, что охрана порядка во время акции возлагается на правоохранительные органы», — отметила Бережная.
Напомним, ранее ОУН подали заявку на патрулирование в центре Киева во время мероприятий 9 мая в количестве 84 человек. В их заявке шла речь о том, что во время акции «Бессмертный полк» они будут следить за соблюдением норм действующего законодательства, в частности, не допускать шествия с георгиевскими лентами, Красным знаменем, портретами Сталина, Ленина и другими коммунистическими символами.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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ПВО вокруг Киева была создана на деньги Roshen, — Минобороны Украины
Система противовоздушной обороны вокруг Киева была переоборудована при финансовой помощи от компании Roshen, основанной президентом Украины Петром Порошенко.
Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью одному из украинских СМИ.
«Это правда. Была помощь от компании Roshen на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
По словам Полторака, ранее Украина обладала тремя кольцами противовоздушной обороны.
«Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым», — рассказал министр.
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