Новости Украины и Новороссии 09 мая 2018

Украина обратилась к МИД Норвегии с просьбой повлиять на местного производителя головоломок L.A. Larsen, который в настоящее время во Флеккефьорде выпускает серию паззлов, среди которой есть карта, в которой Крым и Севастополь принадлежат России.

По данным ABC Nyheter, посольство Украины в Норвегии отправило письмо в норвежский МИД с указанием, что полуостров «незаконно аннексирован Москвой и принадлежит Украине».

«Посольство Украины хочет обратиться за помощью к Министерству иностранных дел Королевства Норвегии с просьбой довести до сведения L.A. Larsen информацию о статусе вышеупомянутых территорий в соответствии с международным правом и незамедлительно прекратить производство таких карт и отозвать уже напечатанный тираж из распространения и продажи», — говорится в сообщении.

По словам главы отдела МИД Норвегии по коммуникациям Фроде Андерсен, в стране не существует каких-либо правил, связанных с производством или продажей такого типа карт и головоломок. По этой причине, отмечает дипломат, у ведомства не оснований для разбирательства в этом деле. L.A. Larsen выпускает невообразимое количество разных головоломок на многих языках, а также имеет интернет-магазин, ориентированный на норвежский рынок.

«У нас две версии. Одна версия сделана для России, которая, к слову, является нашим крупнейшим клиентом. Но мы продаем свою продукцию и в Россию, и в Украину. А в украинской версии Крым указан украинским. Это сложный вопрос для нас. Мы не политики. Мы должны поступать так, как нам говорят наши клиенты, и не желаем занимать какую-либо политическую позицию», — заявил генеральный директор L.A. Larsen Ларс Кристиан Ларсен.

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