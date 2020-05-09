75 лет Великой Победы. За что мы сражались. А. Фурсов, Е. Спицын, И. Шишкин
20:10. 9 мая 2020 54 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Андрей Фурсов, Евгений Спицын и Игорь Шишкин рассказывают, что мы празднуем 9 мая и почему об этом нельзя забывать.
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Андрей Фурсов, Евгений Спицын и Игорь Шишкин.
Вицин,Никулин и моргунов были ЧЕСТНЕЕ и интереснее.
А эти всё пытаются Лёню Голубкова ПЕРЕВРАТЬ