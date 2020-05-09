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75 лет Великой Победы. За что мы сражались. А. Фурсов, Е. Спицын, И. Шишкин

20:10. 9 мая 2020 54 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Андрей Фурсов, Евгений Спицын и Игорь Шишкин рассказывают, что мы празднуем 9 мая и почему об этом нельзя забывать.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w0jhXM9QF5s

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 17191 1181
    Русофил 9 мая 2020 в 20:35

    Андрей Фурсов, Евгений Спицын и Игорь Шишкин.
    Вицин,Никулин и моргунов были ЧЕСТНЕЕ и интереснее.
    А эти всё пытаются Лёню Голубкова ПЕРЕВРАТЬ

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