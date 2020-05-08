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„И эти люди поднялись над своими обидами, все бросили и пошли защищать Родину”

13:15. 8 мая 2020 149 просмотров 15 коммент. Опубликовал:
Повестка о призыве
22 июня Президиум Верховного Совета СССР объявил всеобщую мобилизацию

С 23 июня 1941 года в армию призывали военнообязанных от 1905 по 1918 год рождения включительно.

Территория призыва – Ленинградский, Прибалтийский, Западный, Киевский, Одесский, Харьковский, Орловский, Московский, Архангельский, Уральский, Сибирский, Приволжский, Северо-Кавказский и Закавказский военные округа. Были и территориальные нюансы.

Например, уже в ночь на 23 июня в Сибири военкоматы разослали извещения призывникам, но повестки о мобилизации были вручены далеко не всем. В связи с угрозой нападения Японии часть будущих солдат приписали к Дальневосточному фронту и не стали вызывать на пункты сбора.

Всего за июнь и июль 1941 года была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин и частичная – женщин. К этому времени уже были сняты классовые ограничения – защищать Родину мог каждый. И это не простая формальность. Дело в том, что в 1925 году в СССР приняли закон об обязательной военной службе. В армию запрещалось призывать "лиц эксплуататорских классов", а именно: детей бывших дворян, купцов, офицеров старой армии, священников, фабрикантов, а также казаков и кулаков.

В 1935 году для казаков сделали исключение. Закон 1939 года отменил ограничения на призыв в армию по классовому признаку, однако в военные училища по-прежнему принимают только детей рабочих и крестьян. Война поправила и это правило. Фактически каждый, кто хотел попасть на фронт и в училище, так или иначе мог это сделать.

Сохранилось достаточно много видов повесток военной поры: единого бланка не было. Но в документе обязательно указывалось главное: когда и куда прибыть, что иметь с собой. Призывнику напоминали и об ответственности за неявку в срок. В городах повестку из военкомата приносили на дом, в деревнях – в сельсовет. Фото: Из архива

Всего за первые 8 дней войны призвали 5,3 млн человек. То есть армия удвоилась: фактическая численность РККА к 22 июня 1941 года составила 5,4 млн чел. Но огромные невосполнимые потери первых месяцев войны требовали все новых солдат. К началу 1942 года призыв в Красную Армию уже обеспечивали призывники 1923-1925 гг. рождения. А всего за время войны под ружье поставили 34,5 млн человек.


Происходил призыв так: в городах повестку из военкомата приносили на дом, в деревнях – в сельсовет. Прямо на повестке указывалось: администрации предприятий немедленно освободить призывника от работы и выдать деньги на две недели вперед. На обороте указания: остричь голову наголо, иметь с собой документы и продукты, громоздких вещей – не брать.

Единого бланка не было, вариантов повесток было много. Но всегда указывалось главное: куда и когда прибыть. Предупреждали: за опоздание или неявку будете привлечены к ответственности.

Вместе с мобилизацией на фронт власти "бронировали" специалистов для работы на военных заводах. В призывную кампанию 1942 года предоставлялись отсрочки комбайнерам и трактористам, занятым на уборке урожая. В зависимости от региона "бронь" также давали студентам речных техникумов, лесотехнических институтов, которые находились в навигации и на лесозаготовках в тайге. В 1941 году и до первой половины 1942 года право на отсрочки имели и учителя, которых до 1940 года вообще не брали на военную службу.

Но фронт требовал пополнения: миллионы погибших и раненых, пленных и окруженцев. В армию уже брали и 17-летних, и 50-летних.

Правда, термин "мобилизация" не совсем точно отражает ситуацию. Да, были и уклонисты, и дезертиры, но все-таки и комсомольцы-добровольцы – не выдумка пропаганды.

В части, служба в которых была сопряжена с особым риском, отбирали добровольцев 1922-1924 годов рождения. Через райкомы комсомола проходил набор десантников, лыжников, летчиков, истребителей танков.

Требовались положительные характеристики, предпочтение отдавали спортсменам, приветствовалась сдача нормативов БГТО ("Будь готов к труду и обороне СССР" – для школьников 1-8-х классов, ГТО (для лиц старше 16 лет) и ПВХО ("Готов к противохимической обороне СССР").

Сохранилось достаточно много видов повесток военной поры: единого бланка не было. Но в документе обязательно указывалось главное: когда и куда прибыть, что иметь с собой. Призывнику напоминали и об ответственности за неявку в срок. В городах повестку из военкомата приносили на дом, в деревнях – в сельсовет. Фото: Из архива

Легендарная женщина – монахиня матушка Адриана (Наталья Малышева) – незадолго до смерти рассказала в интервью "РГ" о том, как встретила молодежь известие о начале войны в Москве. "Как только из репродукторов голос Левитана сообщил о начале войны, я с друзьями-студентами по авиационному институту побежала по военным академиям, – рассказала монахиня. – Мы требовали и умоляли перевести к ним из нашего института: чтобы быстро получить нужную армии специальность и – на фронт. Но только одному из нашей компании это удалось, и только потому, что у него отец был командиром Красной Армии".

Многие боялись лишь одного: война закончится, и они не успеют совершить подвиги. Потому пытались попасть на войну "по блату". "Меня не взяли из-за того, что девчонка, – вспоминала Наталья Малышева. – Было очень обидно. Ну, раз так, думаю, пойду добровольцем. А в военкомате опять отказали, сказали – учись. Правда, к октябрю, когда немец подошел близко к Москве, в райкоме комсомола на меня посмотрели как-то странно и без проволочек дали направление в Третью Коммунистическую дивизию народного ополчения".

Дивизия – 11 тысяч добровольцев, которые не подлежали призыву. Брали всех: и детей репрессированных, и священников. Фронтовые будни внесли коррективы в юношеское представление о войне, в окопах все оказалось прозаичнее и страшнее. Но дивизии стояли насмерть. Малышева просилась в медсестры, но взяли в дивизионную разведку. 18 раз ходила за линию фронта.

Закончила войну лейтенантом в армейской разведке. "Знаете, я ведь до сих пор себя спрашиваю: ну как такое было возможно? – рассуждала монахиня. – Столько было до войны репрессированных, сколько разрушено церквей! Я лично знала двоих ребят, у которых отцов расстреляли. Но никто не таил злобы. И эти люди поднялись над своими обидами, все бросили и пошли защищать Родину".

В десантные и лыжные бригады, а также в спецподразделения истребителей танков отбирали добровольцев – по комсомольским путевкам. Предпочтение отдавали спортсменам. Фото: Александр Устинов

Сотрудники Центрального музея Великой Отечественной войны показали мне документ. Выдан Сталинским райвоенкоматом Москвы: военнообязанный Юдовский В.М. 6 июля 1941 года зачислен в народное ополчение. Это не повестка и не справка – просто лист бумаги с угловым штампом и круглой печатью.

Примерно такое же положение с документами было и у партизан. Справка: выдана товарищу Троян Надежде Васильевне в том, что она находилась в партизанском отряде "Буря" в должности бойца. Штабам партизанских движений, скорее всего, приходилось импровизировать – даже у кадровой армии не все гладко было с официальными документами у красноармейцев.

Приказ НКО СССР N 330 от 7 октября 1941 года "О введении красноармейской книжки в войсковых частях и учреждениях в тылу и на фронте" приходилось выполнять в тяжелейших условиях, когда армия отступала и бойцам не хватало очень многого, включая документов и смертных жетонов. Что уж говорить о справках для партизан и ополченцев.

…Потери Красной Армии, Военно-морского флота, пограничных и внутренних войск в ходе войны составили 11,4 млн человек – с учетом попавших в плен и пропавших без вести. Сколько человек полегло в партизанских отрядах, точно сказать никто не может.

Кстати


  • После окончания войны армия насчитывала 11 млн человек, что было избыточно для мирного времени. В июле 1945 года из армии были уволены все солдаты и сержанты старше 45 лет и офицеры старше 50 лет. С сентября 1945 года началось увольнение в запас солдат и сержантов старше 30 лет, а также солдат, сержантов, офицеров, имеющих ценные для восстановления народного хозяйства специальности (строители, шахтеры, металлурги, станочники и т.п.), вне зависимости от возраста.

  • С 1946 по 1948 год призыва в армию не производилось. Молодежь направляли на восстановительные работы на шахтах, предприятиях тяжелого машиностроения, стройках. В военные училища для подготовки офицеров принимались люди в возрасте 17-23 лет, имеющие среднее образование.

  • К началу 1948 года численность армии снизилась до 2,8 млн человек.

  • После Великой Отечественной новый закон о всеобщей воинской обязанности был принят в 1949 году. Призыву подлежали молодые люди в возрасте 18 лет: в сухопутные войска и в авиацию на 3 года, во флот – на 4.


Игорь Елков


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5010809.html

Метки: власть, война, войска, история, народ, советский, ссср, управление

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15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 17105 1187
    Русофил 8 мая 2020 в 13:29

    Так и было.
    Призвали 35 миллионов а после войны осталось 11.
    Те кто призывал отправили семьи на Ташкентский фронт.
    И после войны герои Ташкентских фронтов учили ВСЕХ как надо РОДИНУ ЛЮБИТЬ.
    А теперь учат их уже внуки.
    А кто воевал ТЕХ УБИЛИ на фронте или в тюрьмах после войны.
    Или в лагерях для инвалидов

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    -1
    • 14062 10674
      SergeevРусофил 8 мая 2020 в 14:03

      Не все из тех 25 миллионов погибли, некоторые вернулись из концлагерей, были комиссованы по ранениям, вернулись на заводы как специалисты.

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      2
      • 8119 6423
        АйваSergeev 8 мая 2020 в 14:04

        https://pandoraopen.ru/2020-05-08/pesni-voi%cc%86ny-aleksej-pokrovskii%cc%86-beri-shinel-poshli-domoi%cc%86/#comment-510218

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        • 17105 1187
          РусофилАйва 8 мая 2020 в 14:11

          Тоже только МАЛАЯ часть о прошлом.
          Фронтовики СОПРОТИВЛЯЛИСЬ и вполне смело.
          Хотя и НЕ организованно.
          Скольких фронтовиков и за что осудили после войны?
          Скольких деятелей ПАРТИИ они уничтожили цифры СЕКРЕТНЫЕ.
          Нельзя искажать нашу историю
          ага

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          2
          • 14062 10674
            SergeevРусофил 8 мая 2020 в 14:19

            Честно не слышал ни про один случай уничтожения чиновников фронтовиками, даже незабвенный Солженицын об этом не писал, хотя единичные случаи вероятней всего были.

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          • 17105 1187
            РусофилSergeev 8 мая 2020 в 14:24

            Таких случаев описано более чем МНОГО.
            Замалчивается,не систематизировано,нет статистики.
            Намёки про БАНДЫ из фронтовиков даже в известном фильме с Высоцким.
            Солженицина я не читал ))
            Ну нечитабельно….
            Это как читать многотомную инструкцию к унитазу.

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          • 14062 10674
            SergeevРусофил 8 мая 2020 в 14:35

            Читабельно все даже труды Ленина. Да статистика в общем то и не нужна, достаточно нескольких примеров. У Вайнеров это описывается не как сопротивление фронтовиков, а как примыкание к банде из за безнадеги.

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      • 17105 1187
        РусофилSergeev 8 мая 2020 в 14:06

        Да цифры сложные и потиворечивые .
        Я даже для себя пока не выяснил точно что это было и скольких уничтожили и ЗАЧЕМ.

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        2
        • 14062 10674
          SergeevРусофил 8 мая 2020 в 14:23

          Скольких уничтожили мы об этом уже и не узнаем, умели чекисты прятать концы в воду. А вот зачем можно попробовать подойти к решению этого вопроса логически

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          1
          • 17105 1187
            РусофилSergeev 8 мая 2020 в 14:26

            Но Путин обещает и обещает.
            Может перед Дембелем и рискнёт ))
            А ЛОГИКА должна опираться на ТОЧНЫЕ данные.
            Иначе это фантазии.
            Нет ТОЧНЫХ данных,всё переврано.
            Потому мои логические изыски полуфантазийны.

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          • 8696 7058
            маринаРусофил 8 мая 2020 в 14:29

            точно, он ведь обещал написать статью к Дню Победы ,может поэтому вирус прилетел.

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            1
          • 17105 1187
            Русофилмарина 8 мая 2020 в 14:51

            Вирус точно по другому ))
            вот написать опять ЗАБЫЛ ))
            Забывчивый стал.
            Обещает и забывает ))

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          • 14062 10674
            SergeevРусофил 8 мая 2020 в 14:37

            Не будет у Путина дембеля, это уже все понимают, если же массмедиа поворачивают в сторону восхваления Сталина то правды похоже не узнаем никогда. Кстати логике не нужны точные данные, достаточно противоречий в том что есть.

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          • 17105 1187
            РусофилSergeev 8 мая 2020 в 14:49

            У Путина многое НЕОЖИДАННО….
            как с Крымом ))
            Потому могут быть любые варианты.
            Противоречия в том что есть то что есть на НОЛЬ множат.
            ФАЛЬШАК.
            Но невозможно нарисовать другую картинку не обладая подлинными фактами

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            1
  • 3515 2743
    Sergey64 8 мая 2020 в 13:51

    Какие смелые, размашистые мазки! Холст, деpьмo.

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    2

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