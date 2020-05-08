„И эти люди поднялись над своими обидами, все бросили и пошли защищать Родину”
С 23 июня 1941 года в армию призывали военнообязанных от 1905 по 1918 год рождения включительно.
Территория призыва – Ленинградский, Прибалтийский, Западный, Киевский, Одесский, Харьковский, Орловский, Московский, Архангельский, Уральский, Сибирский, Приволжский, Северо-Кавказский и Закавказский военные округа. Были и территориальные нюансы.
Например, уже в ночь на 23 июня в Сибири военкоматы разослали извещения призывникам, но повестки о мобилизации были вручены далеко не всем. В связи с угрозой нападения Японии часть будущих солдат приписали к Дальневосточному фронту и не стали вызывать на пункты сбора.
Всего за июнь и июль 1941 года была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин и частичная – женщин. К этому времени уже были сняты классовые ограничения – защищать Родину мог каждый. И это не простая формальность. Дело в том, что в 1925 году в СССР приняли закон об обязательной военной службе. В армию запрещалось призывать "лиц эксплуататорских классов", а именно: детей бывших дворян, купцов, офицеров старой армии, священников, фабрикантов, а также казаков и кулаков.
В 1935 году для казаков сделали исключение. Закон 1939 года отменил ограничения на призыв в армию по классовому признаку, однако в военные училища по-прежнему принимают только детей рабочих и крестьян. Война поправила и это правило. Фактически каждый, кто хотел попасть на фронт и в училище, так или иначе мог это сделать.
Всего за первые 8 дней войны призвали 5,3 млн человек. То есть армия удвоилась: фактическая численность РККА к 22 июня 1941 года составила 5,4 млн чел. Но огромные невосполнимые потери первых месяцев войны требовали все новых солдат. К началу 1942 года призыв в Красную Армию уже обеспечивали призывники 1923-1925 гг. рождения. А всего за время войны под ружье поставили 34,5 млн человек.
Происходил призыв так: в городах повестку из военкомата приносили на дом, в деревнях – в сельсовет. Прямо на повестке указывалось: администрации предприятий немедленно освободить призывника от работы и выдать деньги на две недели вперед. На обороте указания: остричь голову наголо, иметь с собой документы и продукты, громоздких вещей – не брать.
Единого бланка не было, вариантов повесток было много. Но всегда указывалось главное: куда и когда прибыть. Предупреждали: за опоздание или неявку будете привлечены к ответственности.
Вместе с мобилизацией на фронт власти "бронировали" специалистов для работы на военных заводах. В призывную кампанию 1942 года предоставлялись отсрочки комбайнерам и трактористам, занятым на уборке урожая. В зависимости от региона "бронь" также давали студентам речных техникумов, лесотехнических институтов, которые находились в навигации и на лесозаготовках в тайге. В 1941 году и до первой половины 1942 года право на отсрочки имели и учителя, которых до 1940 года вообще не брали на военную службу.
Но фронт требовал пополнения: миллионы погибших и раненых, пленных и окруженцев. В армию уже брали и 17-летних, и 50-летних.
Правда, термин "мобилизация" не совсем точно отражает ситуацию. Да, были и уклонисты, и дезертиры, но все-таки и комсомольцы-добровольцы – не выдумка пропаганды.
В части, служба в которых была сопряжена с особым риском, отбирали добровольцев 1922-1924 годов рождения. Через райкомы комсомола проходил набор десантников, лыжников, летчиков, истребителей танков.
Требовались положительные характеристики, предпочтение отдавали спортсменам, приветствовалась сдача нормативов БГТО ("Будь готов к труду и обороне СССР" – для школьников 1-8-х классов, ГТО (для лиц старше 16 лет) и ПВХО ("Готов к противохимической обороне СССР").
Легендарная женщина – монахиня матушка Адриана (Наталья Малышева) – незадолго до смерти рассказала в интервью "РГ" о том, как встретила молодежь известие о начале войны в Москве. "Как только из репродукторов голос Левитана сообщил о начале войны, я с друзьями-студентами по авиационному институту побежала по военным академиям, – рассказала монахиня. – Мы требовали и умоляли перевести к ним из нашего института: чтобы быстро получить нужную армии специальность и – на фронт. Но только одному из нашей компании это удалось, и только потому, что у него отец был командиром Красной Армии".
Многие боялись лишь одного: война закончится, и они не успеют совершить подвиги. Потому пытались попасть на войну "по блату". "Меня не взяли из-за того, что девчонка, – вспоминала Наталья Малышева. – Было очень обидно. Ну, раз так, думаю, пойду добровольцем. А в военкомате опять отказали, сказали – учись. Правда, к октябрю, когда немец подошел близко к Москве, в райкоме комсомола на меня посмотрели как-то странно и без проволочек дали направление в Третью Коммунистическую дивизию народного ополчения".
Дивизия – 11 тысяч добровольцев, которые не подлежали призыву. Брали всех: и детей репрессированных, и священников. Фронтовые будни внесли коррективы в юношеское представление о войне, в окопах все оказалось прозаичнее и страшнее. Но дивизии стояли насмерть. Малышева просилась в медсестры, но взяли в дивизионную разведку. 18 раз ходила за линию фронта.
Закончила войну лейтенантом в армейской разведке. "Знаете, я ведь до сих пор себя спрашиваю: ну как такое было возможно? – рассуждала монахиня. – Столько было до войны репрессированных, сколько разрушено церквей! Я лично знала двоих ребят, у которых отцов расстреляли. Но никто не таил злобы. И эти люди поднялись над своими обидами, все бросили и пошли защищать Родину".
Сотрудники Центрального музея Великой Отечественной войны показали мне документ. Выдан Сталинским райвоенкоматом Москвы: военнообязанный Юдовский В.М. 6 июля 1941 года зачислен в народное ополчение. Это не повестка и не справка – просто лист бумаги с угловым штампом и круглой печатью.
Примерно такое же положение с документами было и у партизан. Справка: выдана товарищу Троян Надежде Васильевне в том, что она находилась в партизанском отряде "Буря" в должности бойца. Штабам партизанских движений, скорее всего, приходилось импровизировать – даже у кадровой армии не все гладко было с официальными документами у красноармейцев.
Приказ НКО СССР N 330 от 7 октября 1941 года "О введении красноармейской книжки в войсковых частях и учреждениях в тылу и на фронте" приходилось выполнять в тяжелейших условиях, когда армия отступала и бойцам не хватало очень многого, включая документов и смертных жетонов. Что уж говорить о справках для партизан и ополченцев.
…Потери Красной Армии, Военно-морского флота, пограничных и внутренних войск в ходе войны составили 11,4 млн человек – с учетом попавших в плен и пропавших без вести. Сколько человек полегло в партизанских отрядах, точно сказать никто не может.
Кстати
- После окончания войны армия насчитывала 11 млн человек, что было избыточно для мирного времени. В июле 1945 года из армии были уволены все солдаты и сержанты старше 45 лет и офицеры старше 50 лет. С сентября 1945 года началось увольнение в запас солдат и сержантов старше 30 лет, а также солдат, сержантов, офицеров, имеющих ценные для восстановления народного хозяйства специальности (строители, шахтеры, металлурги, станочники и т.п.), вне зависимости от возраста.
- С 1946 по 1948 год призыва в армию не производилось. Молодежь направляли на восстановительные работы на шахтах, предприятиях тяжелого машиностроения, стройках. В военные училища для подготовки офицеров принимались люди в возрасте 17-23 лет, имеющие среднее образование.
- К началу 1948 года численность армии снизилась до 2,8 млн человек.
- После Великой Отечественной новый закон о всеобщей воинской обязанности был принят в 1949 году. Призыву подлежали молодые люди в возрасте 18 лет: в сухопутные войска и в авиацию на 3 года, во флот – на 4.
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Источник.
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Так и было.
Призвали 35 миллионов а после войны осталось 11.
Те кто призывал отправили семьи на Ташкентский фронт.
И после войны герои Ташкентских фронтов учили ВСЕХ как надо РОДИНУ ЛЮБИТЬ.
А теперь учат их уже внуки.
А кто воевал ТЕХ УБИЛИ на фронте или в тюрьмах после войны.
Или в лагерях для инвалидов
Не все из тех 25 миллионов погибли, некоторые вернулись из концлагерей, были комиссованы по ранениям, вернулись на заводы как специалисты.
https://pandoraopen.ru/2020-05-08/pesni-voi%cc%86ny-aleksej-pokrovskii%cc%86-beri-shinel-poshli-domoi%cc%86/#comment-510218
Тоже только МАЛАЯ часть о прошлом.
Фронтовики СОПРОТИВЛЯЛИСЬ и вполне смело.
Хотя и НЕ организованно.
Скольких фронтовиков и за что осудили после войны?
Скольких деятелей ПАРТИИ они уничтожили цифры СЕКРЕТНЫЕ.
Нельзя искажать нашу историю
ага
Честно не слышал ни про один случай уничтожения чиновников фронтовиками, даже незабвенный Солженицын об этом не писал, хотя единичные случаи вероятней всего были.
Таких случаев описано более чем МНОГО.
Замалчивается,не систематизировано,нет статистики.
Намёки про БАНДЫ из фронтовиков даже в известном фильме с Высоцким.
Солженицина я не читал ))
Ну нечитабельно….
Это как читать многотомную инструкцию к унитазу.
Читабельно все даже труды Ленина. Да статистика в общем то и не нужна, достаточно нескольких примеров. У Вайнеров это описывается не как сопротивление фронтовиков, а как примыкание к банде из за безнадеги.
Да цифры сложные и потиворечивые .
Я даже для себя пока не выяснил точно что это было и скольких уничтожили и ЗАЧЕМ.
Скольких уничтожили мы об этом уже и не узнаем, умели чекисты прятать концы в воду. А вот зачем можно попробовать подойти к решению этого вопроса логически
Но Путин обещает и обещает.
Может перед Дембелем и рискнёт ))
А ЛОГИКА должна опираться на ТОЧНЫЕ данные.
Иначе это фантазии.
Нет ТОЧНЫХ данных,всё переврано.
Потому мои логические изыски полуфантазийны.
точно, он ведь обещал написать статью к Дню Победы ,может поэтому вирус прилетел.
Вирус точно по другому ))
вот написать опять ЗАБЫЛ ))
Забывчивый стал.
Обещает и забывает ))
Не будет у Путина дембеля, это уже все понимают, если же массмедиа поворачивают в сторону восхваления Сталина то правды похоже не узнаем никогда. Кстати логике не нужны точные данные, достаточно противоречий в том что есть.
У Путина многое НЕОЖИДАННО….
как с Крымом ))
Потому могут быть любые варианты.
Противоречия в том что есть то что есть на НОЛЬ множат.
ФАЛЬШАК.
Но невозможно нарисовать другую картинку не обладая подлинными фактами
Какие смелые, размашистые мазки! Холст, деpьмo.