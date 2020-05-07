В Твери сняли мемориальную плиту в память о катынском расстреле

Табличку сняли по требованию прокуратуры, так как в здании тверского медицинского вуза польских пленных не расстреливали.

Проверку законности установленного на здании Тверского государственного медицинского университета символа сталинских репрессий провела прокуратура Центрального района города Твери. Ее итоги таковы: нет доказательств расстрела в 1940 году в городе Калинине в здании бывшего Управления НКВД на улице Советской почти 6300 польских граждан. С 1939 года они проживали в «осташковском» лагере, который размещался в монастыре «Нилова пустынь» в городе Осташкове Тверской области.

В представлении надзорного органа указано в связи с необоснованностью установки демонтировать мемориальную плиту с текстом «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых в Калинине ради предостережения мира». Сегодня решение прокуратуры было исполнено.

Ежегодно к табличке приходили почтить память жертв репрессий польские и российские делегации, а также простые граждане, поверившие признанию Президента СССР Михаилом Горбачевым в апреле 1990 года советской вины за «катынский расстрел», включая его тверскую часть о гибели поляков в городе Калинине в 1940 году. Согласно «версии Горбачева», многократно демонстрировавшего уступки Западу, расстрелянных поляков захоронили под с. Медное, что в 30 км от областного центра.

Юристов забавляет тот факт, что сначала Горбачев назначил виновных, а потом приказал Главной военной прокуратуре начать расследование уголовного дела о судьбе поляков, попавших в советские лагеря в 1939 году.

Количество погибших взяли из пересыльных списков, по которым поляков переправляли из Осташкова в Калинин для последующего распределения по лагерям в различных регионах СССР. Поэтому на мемориальном комплексе «Медное» установили 6300 польских именных табличек. Аналогичная цифра встречается в партийных документах секретного «пакета № 1», который «всплыл» в 1992 году по инициативе Бориса Ельцина — активного соучастника развала СССР и верного последователя М .Горбачева по реверансам в сторону Запада.

После проведенной экспертизы документы из этого «пакета» сложно считать доказательствами советской вины за катынские события. Заключение экспертно-криминалистической лаборатории одного из ведущих специалистов МВД РФ Э. Молокова, проводившего экспертизу записки Берии Сталину за №794/Б гласит, что первые три страницы отпечатаны на машинке, шрифт которой больше нигде не встречается в документах НКВД того периода, а четвертая страница отпечатана на машинке, шрифт которой встречается в документах. Скорее всего, весь «пакет» специально подделали, чтоб потом использовать в пропагандистских целях.

Покойный депутат Госдумы Виктор Илюхин ещё в 2010 году заявил о том, что к нему обратился заявитель, рассказавший, что лично участвовал в масштабной фальсификации исторических документов в начале 90-х годов, в том числе, «катынского» пакета № 1». Заявитель предъявил бланки, заготовки документов, поддельные печати и штампы госорганов СССР и детально описал процесс фальсификации, который осуществлялся специально собранной группой экспертов. В открытом доступе имеется видео с выступлением Илюхина и демонстрацией указанных предметов для изготовления фальшивых документов.

Не смотря на то, что сторонники «версии Горбачева» окрестили пересыльные списки поляков в «расстрельные», доказательств расстрела тысяч в Калинине так до сих пор не нашли. Расследование прокуратура вела целых 14 лет. В материалах уголовного дела зафиксировано, что при эксгумациях в Медном обнаружили останки только 243 человек, из которых идентифицированы как поляки лишь 16 граждан.

Итоги расследования прокуратуры подытожил российский Минюст в 2010-2012 годах в своих Меморандумах, направленных в ЕСПЧ. В них отмечено, что польская часть мемориального комплекса была сконструирована и изготовлена в Польше без обращения в Главную военную прокуратуру РФ для получения официального списка жертв. Таким образом, персональные таблицы с именами погибших не могут считаться доказательством каких бы то ни было фактов.

Зато доказательством несостоятельности «версии Горбачева» является обнаружение в 2000х годах останков двух заключенных из «осташковского лагеря» Маловейского и Кулиговского на Западной Украине. В городе Владимир Волынский в общей могиле польские археологи нашли их личные идентификационные жетоны там же обнаружили останки тел женщин и детей. Ученые доказали, что все жертвы расстреляны фашистами в 1941 году. Таким образом, Маловейский и Кулиговский погибли от рук фашистов, а их именные таблички установлены на мемориале «Медное» среди жертв «кровавого Сталина». Любопытно, знают ли об этом казусе их родственники?

Демонтированная сегодня в Твери мемориальная плита, также как и помпезный польский мемориал в Медном до сих пор являлись символами «сталинских репрессий». Однако, как мы видим итоги расследования уголовного дела, четко изложенные в меморандумах Минюста России, как и результаты проверки прокуратуры в 2019 года в целом говорят об одном — не стоит путать удобные политические мифы с юридически доказанными фактами.

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