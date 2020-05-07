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В Твери сняли фейковые “катынские” таблички

22:24. 7 мая 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В Твери с бывшего здания местного НКВД сняли фейковые таблички про выдуманные расстрелы поляков.
Рукопожатная общественность негодует.

В Твери со здания Медакадемии, в котором раньше находилось отделение НКВД, сняли мемориальные доски в память о расстрелянных в 1940 году шести тысячах польских военнопленных. Об этом сообщил представитель инициативной группы «Команды V» Артем Важенков. На одной из табличек было написано: «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира», на другой: «В память о замученных. Здесь в 1930-50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма». Их сняли с фасада здания в соответствии с решением прокуратуры Центрального района города. Представление прокуратуры было вынесено в октябре 2019 года. В нем говорится, что мемориальные доски были установлены незаконно, поскольку анализ архивных документов не подтвердил факт расстрела польских военнопленных в здании НКВД.





Тверской прокуратуре плюсик в карму, несмотря на вопли различной мразоты про "ужасы НКВД", добились своего.
Когда-нибудь и в Катыни так снимут, а "Мемориал" запретят на территории России. В этих вопросах я оптимист.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5849223.html

Метки: Катынь, мемориал, нквд, польша, поляки, репрессии, ссср, тверь, фальсификации, юмор

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