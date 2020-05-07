Коронавирус начинает выдыхаться, — Онищенко

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что хоть Россия и имеет собственный уникальный путь развития эпидемии, но в борьбе с ней не стоит пренебрегать и международным опытом.

«Безусловно, Россия имеет свой путь развития с эпидемией. Но, тем не менее, опираться на международный опыт мы должны и мы это делаем. Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем её на наши реалии, но не копируем.

Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности, и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространённости инфекции. Соответственно, мероприятия должны проводиться в каждом регионе в своей интерпретации», — сказал депутат в эфире радиостанции НСН.

Он также не согласился с идеей ужесточения карантина, заявив, что коронавирус уже «выдыхается».

«Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать. Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», — добавил Геннадий Онищенко.

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