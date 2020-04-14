Мурашко: В России есть препарат от коронавируса, начинаются его испытания

Одна из российских компаний разработала препарат от коронавируса, через 10−12 суток начнутся его клинические испытания. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил президенту Владимиру Путину министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов… В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где-то не позднее, чем через 10−12 суток, этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания», — сказал министр.

Министр отметил, что тест-системы, которые сегодня зарегистрированы, зарегистрированы в беспрецедентно короткие сроки и даже прошли контроль качества.



«И вот та тест-система по контролю уровня иммуноглобулинов, она зарегистрирована фактически в течение двух с половиной суток, и выдано регистрационное удостоверение до обращения», — добавил Мурашко.



