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Мурашко: В России есть препарат от коронавируса, начинаются его испытания

07:57. 14 апреля 2020 101 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Одна из российских компаний разработала препарат от коронавируса, через 10−12 суток начнутся его клинические испытания. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил президенту Владимиру Путину министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов… В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где-то не позднее, чем через 10−12 суток, этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания», — сказал министр.

Министр отметил, что тест-системы, которые сегодня зарегистрированы, зарегистрированы в беспрецедентно короткие сроки и даже прошли контроль качества.


«И вот та тест-система по контролю уровня иммуноглобулинов, она зарегистрирована фактически в течение двух с половиной суток, и выдано регистрационное удостоверение до обращения», — добавил Мурашко.

 

источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/51143-murashko-v-rossii-est-preparat-ot-koronavirusa-nachinayutsya-ego-ispytaniya.html

Метки: новости / россия

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8886 3291
    nikolay 14 апреля 2020 в 10:51

    Мурашка уже заявил, что в России есть препарат от коронавируса. Как это ему удалось, если нет штамма коронавируса.

    В Россию из США ввезли штамм коронавируса для проведения исследований и создания вакцины.

    Об этом со ссылкой на пресс-службу Томской таможни пишет РИА Новости.

    Штамм вируса в московский регион ввезла российская компания. Декларацию подали 10 апреля. Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23 на 0,6 миллилитра и весили 88 граммов. В связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура два-восемь градусов, продукция располагалась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером груз весил 4,5 килограмма.

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