Мурашко: В России есть препарат от коронавируса, начинаются его испытания
Одна из российских компаний разработала препарат от коронавируса, через 10−12 суток начнутся его клинические испытания. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил президенту Владимиру Путину министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр отметил, что тест-системы, которые сегодня зарегистрированы, зарегистрированы в беспрецедентно короткие сроки и даже прошли контроль качества.
«И вот та тест-система по контролю уровня иммуноглобулинов, она зарегистрирована фактически в течение двух с половиной суток, и выдано регистрационное удостоверение до обращения», — добавил Мурашко.
Источник: http://voicesevas.ru/news/51143-murashko-v-rossii-est-preparat-ot-koronavirusa-nachinayutsya-ego-ispytaniya.html
Мурашка уже заявил, что в России есть препарат от коронавируса. Как это ему удалось, если нет штамма коронавируса.
В Россию из США ввезли штамм коронавируса для проведения исследований и создания вакцины.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Томской таможни пишет РИА Новости.
Штамм вируса в московский регион ввезла российская компания. Декларацию подали 10 апреля. Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23 на 0,6 миллилитра и весили 88 граммов. В связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура два-восемь градусов, продукция располагалась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером груз весил 4,5 килограмма.