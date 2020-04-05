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В Британии, Франции и США из-за коронавируса начинают массово выпускать заключённых из тюрем

20:30. 5 апреля 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
В Британии, Франции и США из-за коронавируса начинают массово выпускать заключённых из тюрем | Русская весна

Британское Министерство юстиции объявило в субботу о решении освободить порядка 4 тыс. заключенных из своих тюрем для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает The Hill.

По данным британского Минюста, на освобождение имеют право правонарушители с низким уровнем риска, а также беременные заключенные, осужденные за ненасильственные преступления. Лица, осужденные за насильственные или сексуальные преступления, или за нарушения, связанные с коронавирусом, включая кашель на работников медучреждений или кражу средств защиты, не будут рассматриваться для освобождения.

По словам чиновников, заключенные будут отслеживаться через электронные средства контроля. Они должны оставаться дома.

В Британии более 80 тыс. заключенных. 88 нарушителей и 15 сотрудников тюрем дали положительный результат на COVID-19, по меньшей мере три заключенных умерли от коронавируса.

Тюрьмы продолжают функционировать, хотя более четверти сотрудников отсутствуют или изолированы.

На прошлой неделе Франция освободила 5 тыс. своих заключенных.

В США во вторник Департамент исправительных учреждений и реабилитации штата Калифорнии объявил о намерении освободить из государственных тюрем 3 500 заключенных, которые осуждены за ненасильственные преступления.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также заявил ранее на этой неделе, что в его городе из тюрем выпустили 900 заключенных, чтобы избежать риска распространения опасного вируса.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1586107815

Метки: Новости

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