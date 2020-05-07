Биологическая война. Прививками убивают миллионы людей

Прививка – это намеренное заражение болезнью здорового человека. Считается, что это делается с целью «стимулировать иммунную систему организма…» Однако, врачи, так же, как и мы с вами, понятия не имеют о том, как работает иммунная система на самом деле. Поэтому паразиты легко им внушили, что прививки вроде бы каким-то образом «стимулируют» иммунную систему и якобы уберегают людей от инфекционных заболеваний.

В действительности, прививки заведомо не могут принести никакой пользы людям, потому что придуманы не для того, чтобы помогать нам справляться с болезнями. Здесь дело совсем в другом: прививка выступает в качестве «ложной цели» для иммунитета. В первый момент включения защитных механизмов организма, иммунная система создаёт максимальный по мощности защитный «всплеск». Но она не может долго функционировать в таком режиме максимальной мощности. Поэтому, через некоторое время истощившаяся иммунная система отключается для «отдыха» и «перезарядки».

В это время организм не борется с инфекцией, которая продолжает вновь активно развиваться. А «ударная» доза антител уже была потрачена на борьбу с вакциной, а не с настоящей болезнью. Дальше, когда доза выделяемых инфекцией токсинов превысит допустимую, мозг вновь включает иммунную систему. И, если иммунная система ещё не успела «перезарядиться», то новый защитный «всплеск» будет меньше предыдущего, и так будет продолжаться до тех пор, пока иммунная система организма не истощится совсем, а заболевание не перейдёт в хроническую фазу!

Вот, что получается в результате безумного желания «стимулировать иммунную систему» прививками! А если к этой вакцинной диверсии добавить массовое использование врачами антибиотиков (сильнейших ядов), то сразу же становится понятной причина появления «приобретённого иммунодефицита» – СПИДа.

Вакцинация – это намеренное истощение иммунной системы человека. Именно поэтому безумные врачи норовят делать прививки с первого дня после рождения детей. Это чтобы младенцы сразу же становились клиентами фармацевтической мафии, без малейшего шанса на выздоровление!

Всё это является следствием, прежде всего, полной некомпетентности медиков! Особенно – руководящих кадров! Современные врачи, в полном смысле слова, понятия не имеют о реальном строении организма человека и не представляют, какие процессы в нём непрерывно протекают. И, как следствие, врачи даже не подозревают, какие нарушения в протекании природных процессов в физическом теле являются «болезнями», и как их нужно правильно лечить!

На сайте РуАН, в разделе «Вакцинация» собраны десятки статей, в которых приведены убедительные доказательства того, что прививки не приносят никакой пользы людям, а, наоборот, приводят к массовому заражению окружающих.

Пресечь смертельный разгул вакцинаторов в России и мире может только руководство, которое серьёзно отнесётся к этому вопросу, и которому не безразлична судьба беззащитных перед медицинской мафией народов страны.

Дмитрий Байда