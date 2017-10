Разбираемся с прививками. Часть 7. Алюминий

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6

1. Большинство людей полагают, что прививка это просто ослабленный или мертвый вирус/бактерия. Иммунная система вырабатывает на впрыснутый мертвый вирус антитела, и впоследствии, если человек заражается, его иммунная система уже узнает этот вирус, и быстро на него реагирует.

Эта картина настолько упрощенная, что можно сказать, что она совершенно не соответствует действительности.

2. Если бы все было так просто, то прививка давала бы пожизненный иммунитет, какой обычно дает перенесенная болезнь. Этого, однако, не происходит. Иммунитет от прививки длится обычно 3-5 лет. Самые эффективные прививки дают иммунитет лет на 10. (Что именно означает слово “иммунитет” в контексте прививок это отдельная тема, которая будет рассмотрена в другой части).

Наша иммунная система совсем не глупая. Она понимает, что фрагмент мертвого вируса или бактерии никакой опасности не представляет, и плохо < ![CDATA[ ]]> вырабатывает< ![CDATA[]]> против него антитела.

Как эту проблему решают умные учёные? Они добавляют в прививку адъювант. Адъювант это молекула, которую иммунная система распознает как очень токсичную, и сильно на нее реагирует. В придачу она реагирует и на вирус, и, что самое неприятное, также на все остальные ингредиенты прививки, и не только на них. Это, в свою очередь, приводит к аллергиям, и к различным аутоиммунным заболеваниям. Поэтому алюминий называют “immunologist’s dirty little secret”.

Ингредиентами прививок являются, например, яичный белок (овальбумин). Иммунная система вполне может в придачу к вирусу научиться реагировать и на него, как на угрозу. Так получается аллергия на яйца.

< ![CDATA[ ]]> Арахисовое масло в прививках< ![CDATA[]]> привело, вероятно, к распространенной аллергии на арахис.

Сквален – другой вакцинный адъювант – производится также в человеческих тканях, и прививочная реакция на него является, скорее всего, причиной многих аутоиммунных заболеваний.

3. Вторая – наверное даже более важная причина использования адъювантов – чисто экономическая.

Выращивать вирусы это сложно, долго и дорого. Возможно, если впрыснуть очень много вируса, то иммунная система соблаговолит на него отреагировать, и выработать антитела. Но это будет уже более дорогая вакцина. Намного дешевле взять небольшое количество вируса, добавить немного адъюванта, и получить очень сильную иммунную реакцию. Для разрешения FDA эффективность вакцины намного важнее, чем безопасность. Безопасность, как мы видели, довольно легко подделать. Эффективность подделать намного сложнее.

4. Двумя самыми распространенными адъювантами являются гидроксид алюминия и фосфат алюминия. Достаточно разобраться лишь с ними, чтобы исключить большинство прививок.

С темой алюминия стоит разобраться и без связи с прививками, просто чтобы понять, насколько коррумпирована наука, ВОЗ, CDC и правительства разных стран.

5. Существуют сотни исследований, доказывающих, что алюминий, даже в минимальных концентрациях, очень токсичен. Я приведу лишь несколько обзорных статей.

6. < ![CDATA[ ]]> Aluminum vaccine adjuvants: are they safe? (Tomljenovic, 2011, Curr Med Chem.)< ![CDATA[]]>

Несмотря на 90 лет использования алюминиевых адъювантов в прививках, до сих пор неизвестно, почему, и как именно, алюминий вызывает такую сильную иммунную реакцию.

Высокая токсичность и опасность алюминия, потребляемого орально, была известна уже в 1911 году, когда д-р William Gies опубликовал результаты семилетних исследований об алюминии в пекарском порошке, в консервантах и в красителях. Алюминий влияет на память, на концентрацию и на поведение. (Оказывается, кстати, что алюминий до сих пор добавляется в пекарский порошок (baking powder), и в пищевые консерванты).

Недоношенные дети, которых кормили смесями с алюминием, развивались хуже, чем, дети на смесях без алюминия.

Алюминий, который используют в диализе почек приводит к деменции, конвульсиям, психозу и т. д.

Алюминий ассоциирован также с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, аутизмом и эпилепсией.

Количество алюминия в прививках в десятки раз превышает норму, установленную FDA.

Там еще много интересного без связи с алюминием, эту статью стоит прочитать полностью.

7. < ![CDATA[ ]]> Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? (Tomljenovic, 2011, J Inorg Biochem)< ![CDATA[]]>

Чем больше в стране делают прививок с алюминием, тем больше в ней аутистов.

В США увеличение количества аутистов коррелирует с увеличением использования алюминиевых адъювантов. (r=0.92, p<0.0001)

Авторы используют < ![CDATA[ ]]> Hill’s criteria< ![CDATA[]]>, и заключают, что связь между алюминием в вакцинах и аутизмом вероятно причинно-следственная. Эту статью тоже стоит прочитать полностью.

8. < ![CDATA[ ]]> Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration. (Shaw, 2009, J Inorg Biochem)< ![CDATA[]]>

Мышам вкололи гидроксид алюминия в эквивалентным человеческим вакцинным дозам. У них наблюдалась повышенная гибель двигательных нейронов, пониженная двигательная активность, плохая пространственная память, и прочие эффекты, соответствующие деменции, болезни Альцгеймера и Gulf War syndrome.

Еще два похожих исследования. < ![CDATA[ ]]> один< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> два< ![CDATA[]]>.

9.< ![CDATA[ ]]> Aluminium incorporation into the pain of rat fetuses and sucklings (Yumoto, 2001, pain Res Bull)< ![CDATA[]]>

Беременным крысам ввели под кожу радиоактивный алюминий, который уже через несколько дней попал в мозг зародышей. После рождения этот алюминий продолжал накапливаться в мозгу, передаваясь уже через грудное молоко.

< ![CDATA[ ]]> A study of the distribution of aluminum in human placental tissues based on alkaline solubilization with determination by electrothermal atomic absorption spectrometry. (Kruger, 2010, Metallomics)< ![CDATA[]]>

У 95% родивших женщин алюминий был обнаружен в плаценте, у 81% в плацентной мембране, и у 46% в пуповине.

Это к вопросу о прививках беременным.

10. Еще две обзорные и познавательные статьи про алюминиевые адъюванты, которые стоит прочитать:

< ![CDATA[ ]]> Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations. (Tomljenovic, 2012, Lupus)< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Aluminum in Childhood Vaccines Is Unsafe (Miller, 2016, JPANDS)< ![CDATA[]]>

11. < ![CDATA[ ]]> Macrophagic myofasciitis: characterization and pathophysiology (Gherardi, 2012, Lupus)< ![CDATA[]]>

Обзорная статья про MMF. У некоторых пациентов алюминиевые адъюванты после прививки не рассасываются, а остаются на месте укола и формируют алюминиевую гранулёму. Сопутствующие симптомы это обычно миалгия (мышечные боли), хроническая усталость, когнитивные нарушения, а также различные аутоиммунные болезни.

12. < ![CDATA[ ]]> Aluminum Should Now Be Considered a Primary Etiological Factor in Alzheimer’s Disease. (Exley, 2017, JAD reports)< ![CDATA[]]>

Точная причина болезни Альцгеймера еще неизвестна, но алюминий играет в ней главную роль.

Вот еще один < ![CDATA[ ]]> мета-анализ< ![CDATA[]]> на эту тему.

13. < ![CDATA[ ]]> Link between Aluminum and the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease: The Integration of the Aluminum and Amyloid Cascade Hypotheses (Kawahara, 2011, Int J Alzheimers Dis)< ![CDATA[]]>

Хоть эта статья в основном про роль алюминия в болезни Альцгеймера, она перечисляет также известные на сегодня механизмы влияния алюминия на биологические процессы.

Несмотря на то, что алюминий является одним из самых распространенных металлов на Земле, в природе он встречается лишь в соединениях с кремнием и кислородом. Человек научился выделять чистый алюминий и создавать из него соли лишь в конце девятнадцатого века.

У алюминия нет никакой полезной биологической функции.

Алюминий является сильным нейротоксином, который подавляет более 200 биологических процессов.

Среди всего прочего, алюминий связывается с АТФ (от чего появляется хроническая усталость), изменяет ДНК, убивает нервные клетки и т. д.

14. < ![CDATA[ ]]> Selective accumulation of aluminum in cerepal arteries in Alzheimer’s disease (AD). (Bhattacharjee, 2013, J Inorg Biochem)< ![CDATA[]]>

Чем ближе артерии находятся к мозгу, тем выше в них концентрация алюминия у больных болезнью Альцгеймера.

15. < ![CDATA[ ]]> Aluminum content of human semen: Implications for semen quality. (Klein, 2014, Reproductive Toxicology)< ![CDATA[]]>

Алюминий собирается в сперме, и чем его больше, тем хуже качество спермы.

16. < ![CDATA[ ]]> Slow CCL2-dependent translocation of biopersistent particles from muscle to pain. (Khan, 2013, BMC Med)< ![CDATA[]]>

Алюминий, вколотый в мышцу вместе с прививкой, попадает в мозг, селезенку, печень, и остается там годами. Он переносится по телу посредством макрофагов. Макрофаги это клетки, которые пожирают бактерии, и прочие токсичные вещества. Макрофаги проглатывают алюминий, но не умеют его утилизировать, а разносят его по всему телу через лимфатическую систему.

17. Вопрос безопасности алюминиевых солей является одним из краеугольных вопросов безопасности прививок, и поэтому защитники прививок часто должны на него отвечать.

Вот, например, статья Пола Оффита, самого известного в мире защитника прививок, в которой он объясняет родителям, что алюминия в прививках не следует опасаться:

< ![CDATA[ ]]> Addressing Parents’ Concerns: Do Vaccines Contain Harmful Preservatives, Adjuvants, Additives, or Residuals? (Offit, 2003, Pediatrics)< ![CDATA[]]>

Его аргументы:

1) алюминиевые адъюванты безопасны, потому что используются в прививках более 70 лет.

2) алюминий есть и в грудном молоке, и в детских смесях, и вообще это один из самых распространенных металлов.

3) были проведены опыты на мышах, которых кормили лактатом алюминия, и ничего с ними не случилось.

Первый аргумент настолько нелепый и антинаучный, что на него даже трудно ответить. Семьдесят лет назад у половины детей не было хронических заболеваний. А учитывая обилие научных исследований о вреде алюминия, этот аргумент попросту лживый.

На второй аргумент отвечает следующая статья:

< ![CDATA[ ]]> Infants’ exposure to aluminum from vaccines and peast milk during the first 6 months. (Dórea, 2010, J Expo Sci Environ Epidemiol.)< ![CDATA[]]>

Лишь в одной прививке от гепатита В, которую младенец получает в первый день жизни, алюминия в 5 раз больше, чем весь алюминий, который он получит за шесть месяцев питания грудным молоком.

Кроме того, невозможно сравнивать алюминий и алюминиевый адъювант, который присоединен к антигену, и который телу намного сложнее вывести.

На третий аргумент отвечает уже < ![CDATA[ ]]> вышеупомянутая статья< ![CDATA[]]> из шестого пункта.

Оффит забывает упомянуть, что двигательная активность 20% мышей из этих экспериментов была значительно нарушена. Не говоря уже о том, что сравнивать внутримышечный алюминий и алюминий в пище (лишь 0.25% которого усваивается) невозможно, как и сравнивать лактат алюминия с фосфатом или гидроксидом алюминия. У разных солей алюминия разная токсичность.

18. А вот систематический обзор и мета-анализ, который доказывает, что алюминий в вакцинах безопасен. Очень рекомендую прочитать эту статью полностью. После ее прочтения, ваше мнение о науке больше никогда не будет прежним.

< ![CDATA[ ]]> Adverse events after immunisation with aluminium-containing DTP vaccines: systematic review of the evidence. (Jefferson, 2004, Lancet Infect Dis.)< ![CDATA[]]>

Авторы выявили 8 исследований алюминиевых адъювантов, и сделали мета-анализ 5-и из них.

Исследования безопасности длились от 24 часов до 6 недель. Побочные эффекты, которые в них искали, были лишь плач, крик, боль, температура, конвульсии и покраснение.

Авторы заключили, что хотя все эти исследования были очень сомнительного качества, алюминий в вакцинах нечем заменить. И даже если замена ему найдется, то придется снова проверять и патентовать все вакцины, и это поставит под вопрос программы вакцинации во всем мире.

Затем следует окончательный шокирующий вывод: Despite a lack of good-quality evidence we do not recommend that any further research on this topic is undertaken.

Это, внимание, был систематический обзор всей имеющейся литературы о безопасности алюминия в прививках.

Нет, не совсем так. Это был не обычный систематический обзор. Это был систематический обзор < ![CDATA[ ]]> Cochrane< ![CDATA[]]>, самой уважаемой в медицине научной организации, чьи систематические обзоры признаются самыми качественными в мире. Можете себе представить как выглядят обычные, менее качественные систематические обзоры.

Куда девается алюминий:

19. < ![CDATA[ ]]> In vivo absorption of aluminium-containing vaccine adjuvants using 26Al (Flarend, 1997, Vaccine)< ![CDATA[]]>

Несмотря на то, что алюминиевые адъюванты используются с 1926 года, что именно происходит с ними после того, как их вкалывают в мышцу, науке неизвестно.

Исследователи взяли несколько кроликов, вкололи двум из них радиоактивный гидроксид алюминия, двум другим радиоактивный фосфат алюминия. Через 28 дней кроликов убили, и на этот момент 94% гидроксида алюминия и 78% фосфата алюминия всё еще оставалось в теле кроликов.

Авторы исследовали несколько внутренних органов, и заключили, что в них скопилось мало алюминия. Хотя как они определили, что его “мало” осталось неясным, поскольку контрольных кроликов, которым не кололи алюминий в эксперименте не было. Авторы не исследовали кости кроликов (потому что они их испортили), несмотря на то, что известно, что алюминий аккумулируется в костях. Авторы не исследовали мышцы, в которые был вколот алюминий. Исследование продлилось лишь 28 дней, несмотря на то, что известно, что алюминий остается в теле годами.

Они заключили, что тело успешно выводит алюминий из организма, несмотря на то, что большая часть алюминия осталась в теле, и совсем непонятно, в каких именно органах.

20. А вот исследование на людях.

< ![CDATA[ ]]> Effect of routine vaccination on aluminum and essential element levels in preterm infants. (Movsas, 2013, JAMA Pediatr.)< ![CDATA[]]>

15-и недоношенным детям сделали несколько прививок с 1200 мкг алюминия. Этого алюминия не нашли ни в крови, ни в моче. Куда он подевался осталось неясно.

Фильмы:

21. < ![CDATA[ ]]> L’aluminium, les vaccins et les deux lapins< ![CDATA[]]> (Алюминий, вакцины и два кролика)

Очень интересный французский фильм (с английскими субтитрами). Включает интервью с мировым экспертом по алюминию Cristopher Exley, а также с открывателями MMF (Gherardi и Authier). Про коррупцию и многое другое.

- Существуют не менее эффективные адъюванты (фосфат кальция), которые не используются.

- Существуют вакцины вообще без адъювантов, они больше не используются.

22. < ![CDATA[ ]]> Vaccine syndrome< ![CDATA[]]>

Этот фильм является также частью сериала Vaccines revealed.

- 250,000 солдат, участвующих в войне в Персидском заливе страдают от Gulf War syndrome. Это 35% всех солдат участвоваших в ней. Причем страдают от него также солдаты не участвовавшие в боевых действиях. Всего от Gulf War syndrome страдают более миллиона американских солдат. Причиной, судя по всему, является экспериментальная вакцина от антракса, а также прочие вакцины, которые американские солдаты обязаны делать в больших количествах. Американский солдат, отказавшийся от прививки, идет под суд, потом на пару месяцев в тюрьму, получает большой штраф, а затем его увольняют, лишая звания и пенсии (dishonorable discharge).

- 35,000 солдат умерли от побочных эффектов прививки от антракса. Для сравнения, менее 6,800 солдат погибли в Ираке и в Афганистане. (непонятно, правда, откуда они взяли эту цифру)

- А откуда вообще у иракцев есть антракс, которого американцы так боялись? Его Саддаму Хусейну дал президент Джимми Картер, чтобы помочь ему в его войне с Ираном.

- Солдатки, получившие прививку от антракса, рожали детей с тяжелыми врожденными дефектами.

- Каждый день 22 ветерана совершают самоубийство. (Я часто слышал этот факт, но не представлял, что это может быть как-то связано с прививками.)

- А помните конверты с антраксом, которые через неделю после 9/11 прислали сенаторам и новостным агентствам, в результате чего 5 человек погибли, и в которых обвиняли тогда Ирак и Аль-Каиду? ФБР < ![CDATA[ ]]> считает< ![CDATA[]]>, что их рассылал ученый, который работал в армии США над вакциной от антракса.

UPD: < ![CDATA[ ]]> The Age of Aluminuim< ![CDATA[]]>

Этот фильм должен посмотреть каждый.

Кроме всего прочего, алюминий, оказывается, используется также в системах очистки питьевой воды, и некоторые его количества там и остаются.

А гидроксид алюминия < ![CDATA[ ]]> используется< ![CDATA[]]> для стимулирования аллергий у мышей.

23. Очень интересные лекции на тему алюминия в прививках, и не только в прививках:

< ![CDATA[ ]]> Dr. Suzanne Humphries – Trojan Horses and Clusterbombs< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Dr. Christopher Exley – Vaccine Safety Conference Session 16< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Dr. Christopher A. Shaw – Vaccine Safety Conference Session 17< ![CDATA[]]>

24. Несколько статей и лекций, которые углубляются чуть дальше в биологию процессов, связанных с алюминием:

< ![CDATA[ ]]> Aluminum-Induced Entropy in Biological Systems: Implications for Neurological Disease. (Shaw, 2014, J Toxicol.) < ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Human exposure to aluminium. (Exley, 2013, Environ Sci Process Impacts.) < ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Myelin is a preferential target of aluminum-mediated oxidative damage. (Verstraeten, 1997, Arch Biochem Biophys.)< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Human health risk assessment for aluminium, aluminium oxide, and aluminium hydroxide (Krewski, 2007, J Toxicol Environ Health B Crit Rev)< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Dr. Romain Gherardi – Vaccine Safety Conference Session 18< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Dr. Russell Blaylock – Vaccine Safety Conference Session 22< ![CDATA[]]>

Алюминий без связи с прививками:

25. < ![CDATA[ ]]> Risk Assessment of Using Aluminum Foil in Food Preparation (Bassioni, 2012, Int. J. Electrochem. Sci.)< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Metal exposures from aluminum cookware: An unrecognized public health risk in developing countries. (Weidenhamer, 2017, Sci Total Environ)< ![CDATA[]]>

Если вы используете алюминиевую посуду, одноразовые алюминиевые противни или алюминиевую фольгу, то, возможно, не стоит этого делать.

26. Тема антиперспирантов – дезодорантов, содержащих алюминий – достаточно спорная, как и любая другая тема, где крутятся очень большие деньги. Не существует пока абсолютного доказательства того, что антиперспиранты приводят к раку груди. Однако, вот, например, статья, которую стоит почитать каждой женщине, и самой решить, есть ли достаточно оснований предположить, что связь между антиперспирантами и раком груди более чем вероятна, и стоит ли ей участвовать в этом эксперименте, или, может быть, не стоит рисковать.

Моя жена очень не хотела отказываться от своего антиперспиранта, долго сопротивлялась, утверждала, что дезодоранты без алюминия менее эффективны, но я все-же нашел хороший дезодорант без алюминия, и она им довольна.

< ![CDATA[ ]]> Aluminium, antiperspirants and peast cancer. (Darpe, 2005, J Inorg Biochem.)< ![CDATA[]]>

- Соли алюминия в антиперспирантах блокируют потовые железы, в результате чего пот не выделяется, что и делает их очень эффективными.

- Причина 90% случаев рака груди – экологическая, а не генетическая.

- В 1926 году лишь 31% раковых опухолей приходились на верхнюю внешнюю часть груди. В 1994 году на эту область приходилось уже 61% опухолей. Эта пропорция линейно растет из года в год.

- Геномная нестабильность во внешней части груди постоянно повышается.

- Среди больных раком груди, те, кто использовали антиперспиранты больше, диагностировались в более молодом возрасте.

- Алюминий из кожи проникает в кровь уже после одного использования дезодоранта.

- Алюминий генотоксичен, он может вносить изменения в ДНК, а также обладает эпигенетическим эффектом.

- Алюминий блокирует рецепторы эстрогена.

Впрочем, статью стоит читать не только женщинам, поскольку антиперспиранты, возможно, < ![CDATA[ ]]> приводят< ![CDATA[]]> также к раку предстательной железы.

После этой статьи стоит почитать < ![CDATA[ ]]> статью< ![CDATA[]]> о антиперспирантах на сайте американского онкологического общества.

А потом решайте сами, ставит ли перед собой это общество цель понизить количество больных раком, или наоборот.

27. < ![CDATA[ ]]> Antacids and dietary supplements with an influence on the gastric pH increase the risk for food sensitization. (Pali-Schöll, 2010, Clin Exp Allergy.)< ![CDATA[]]>

Гидроксид алюминия и фосфат алюминия используются также в качестве антацидов (лекарств от изжоги и некоторых других болезней ЖКТ, многие из которых продаются без рецепта). Что, в свою очередь, приводит к аллергиям.

28. < ![CDATA[ ]]> Aluminium content of some foods and food products in the USA, with aluminium food additives. (Saiyed, 2005, Food Addit Contam.)< ![CDATA[]]>

Количество алюминия в разных продуктах. Алюминия много в замороженных пиццах, колбасах, сыре, панкейках, пекарском порошке, пекарских смесях и т.д.

Алюминия < ![CDATA[ ]]> немало< ![CDATA[]]> также в напитках, продающихся в алюминиевых пивных банках.

У крыс, которых поили напитками из алюминиевых банок, содержание алюминия в костях < ![CDATA[ ]]> было< ![CDATA[]]> на 69% выше.

< ![CDATA[ ]]> Evaluation of aluminium concentrations in samples of chocolate and beverages by electrothermal atomic absorption spectrometry. (Sepe, 2001, Food Addit Contam)< ![CDATA[]]>

Алюминия много в шоколаде, очень много в какао, а также в чае и во фруктовых соках.

< ![CDATA[ ]]> Aluminium content of selected foods and food products. (Stahl, 2011, ‎Environ. Sci. Eur)< ![CDATA[]]>

Алюминия много в какао, шоколаде, кондитерских изделиях, премиксах для выпечки, бисквитах и соленых крендельках, макаронах и т. д.

29. < ![CDATA[ ]]> Aluminum: a potential pro-oxidant in sunscreens/sunblocks? (Nicholson, 2007, Free Radic Biol Med.)< ![CDATA[]]>

Алюминий содержится в очень огромных количествах в солнцезащитных кремах. Поскольку алюминий является оксидантом, вполне возможно, что он способствует развитию меланомы.

30. < ![CDATA[ ]]> There is (still) too much aluminium in infant formulas. (Burrell, 2010, BMC Pediatr.)< ![CDATA[]]>

В детских смесях содержится очень много алюминия. Согласно стандарту EPA, в питьевой воде может содержаться максимум < ![CDATA[ ]]> 200мкг< ![CDATA[]]> алюминия на литр. В 15-и проверенных детских смесях было от 176мкг до 700мкг алюминия на литр.

Через три года они < ![CDATA[ ]]> проанализировали< ![CDATA[]]> еще 30 детских смесей, с похожими результатами.

31. < ![CDATA[ ]]> Silicon-Rich Mineral Water as a Non-Invasive Test of the ‘Aluminum Hypothesis’ in Alzheimer’s Disease. (Davenward, 2013, J Alzheimers Dis.)< ![CDATA[]]>

Минеральная вода, богатая кремнием Si(OH)4, выводит алюминий из организма.

12 недель употребления этой воды привело к когнитивным улучшениям у некоторых больных болезнью Альцгеймера.

Судя по экспериментам на крысах, куркумин, возможно, < ![CDATA[ ]]> защищает< ![CDATA[]]> от воспалительных эффектов алюминия, а также < ![CDATA[ ]]> омега-3< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> экстракт< ![CDATA[]]> из маша, < ![CDATA[ ]]> моринга< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> мелатонин< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> оливковое масло< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> фолиевая кислота< ![CDATA[]]>.

UPD 12/8:

32. < ![CDATA[ ]]> Studies on aluminium leaching from cookware in tea and coffee and estimation of aluminium content in toothpaste, baking powder and paan masala. (Rajwanshi, 1997, Sci Total Environ)< ![CDATA[]]>

Алюминия очень много в зубных пастах, а также в чае.

< ![CDATA[ ]]> Здесь< ![CDATA[]]> исследование о том, как зубная паста с алюминием усугубляет дерматит (который был вызван прививками).

< ![CDATA[ ]]> Здесь< ![CDATA[]]> исследование о том, как зубная паста с алюминием приводит к кариесу.

< ![CDATA[ ]]> Здесь< ![CDATA[]]> сообщается, что возможно алюминий в зубных пастах играет даже большую роль в возникновении Альцгеймера, чем алюминий в воде, и что 60% рынка всех зубных паст это пасты с алюминием.

UPD 27/9:

Очень интересная TED-x < ![CDATA[ ]]> лекция< ![CDATA[]]> о том, как неонатолог вылечила своего мужа от Альцгеймера кокосовым маслом.

< ![CDATA[ ]]> Association between maternal aluminum exposure and the risk of congenital heart defects in offspring. (Liu, 2016, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol)< ![CDATA[]]>

Высокий уровень алюминия в волосах матери приводит к врожденным дефектам сердца у ребенка.

Продолжение следует…