Главная » Творчество

Песня «Победа» в исполнении артистов Центрального дома Российской Армии

15:34. 6 мая 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BfF2L8LOz3s

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Очередная победа родителей: Отмена концертов группы «Пошлая Молли» в Поволжье
...нецензурная лексика. В песнях упоминаются употребляющие алкоголь ... аморальных исполнителей через центральные СМИ Дагестан подаёт ... руки обязательные для исполнения технический и бытовой райдеры...согласованную с менеджментом артиста дату. Артист поедет не ...
Феномен Юрия Горного
...ощутимую конкуренцию официальным артистам, тут же поднимает...трех десятков нот, исполненных на фортепьяно в...феноменами я одержал победу. Научиться запоминать ...выпили, спели тувинские песни, и в конце...чиновники лишили меня центральных площадок для выступлений,...
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
... практически неизбежная победа Владимира Путина на....     Фрагмент песни В. ВысоцкогоИ ни ...другого восторженней отзывы центральных российских каналов, ...заказу потомственного циркового артиста, аристократа красавца...материала.Лайф: Исполнение номера под куполом...
Мишень, которую киевским наследникам Геббельса не расстрелять
...мы были на войне», исполненные мужским трио столь проникновенно...почти сотни артистов из Академического ансамбля песни и пляски...на это. В центральном кинотеатре Донецка прошел трехдневный...Тигр» роль легендарного маршала Победы. Горячими аплодисментами зрители ...
Подборка из соцсетей: Откровения телеведущих, обращение к Симоньян и Богемская рапсодия
... Новому году клип с исполнением песни на чистом английском языке ...тот факт, что в центральных СМИ никто не написал о...ВК Гражданин «Завтра» Очередная победа родителей: Концерт Элджея в ... отменён «по обоюдному решению артиста, его менеджмента и организаторов»....
Новости Украины и Новороссии 14 мая 2019
...Ютубе», то всего исполнение Пушилиным песни о России просмотрело ...конечно же, Украине, президенту-артисту Зеленскому. Помню, как ...фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому ...который должен помочь Порошенко победить на выборах. При...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)