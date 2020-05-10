Новости Украины и Новороссии 10 мая 2020
- 10:22 Народная милиция ДНР поздравила жителей Донбасса с Днём Победы.
- 08:00 «Историческая бомба-2»: Украина на картах XV–XIX вв. (ФОТО).
- 07:30 Страшный позор Украины на День Победы (ВИДЕО).
- 05:30 Силовик-олигарх получил огромные полномочия и больше всех выиграл от карантина на Украине (ВИДЕО).
- 02:30 «В больницах уже заканчиваются места»: Почему на Западной Украине эпидемия коронавируса не идёт на спад (ФОТО).
- 00:00 В ДНР в честь Дня Победы прогремел праздничный салют.
- Вчера 23:11 Артиллеристы ЛНР устроили грандиозный салют в честь 75-летия Победы.
- Вчера 22:45 Как Нацкорпус отработал 9 мая.
- Вчера 22:31 Работорговля по-украински: Зеленский назвал условия для отправки заробитчан за границу.
- Вчера 20:54 В Минздраве Украины заявили, что закрыли парки для психологического воздействия на население.
Народная милиция ДНР поздравила жителей Донбасса с Днём Победы
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«Историческая бомба-2»: Украина на картах XV–XIX вв. (ФОТО)
Украинское государство (УГ) на картах XV–XIX вв. (или «Украины на картах нет» — часть шестая).
Украина — это древнее и самобытное государство, обладающее тысячелетней историей? Предки современных украинцев были древним и могучим племенем протоукраинцев? Лишь чудо спасло Европу и весь мир от украинской экспансии из-за «зрады проклятых москалей»?
Если вы хоть раз слышали эти фантастические бредни, тогда вам будет интересен и тот материал, который изложен ниже… А начнем мы с цитат о так называемом украинском вопросе тех ученых и политических деятелей, на глазах которых была создана «германская Украина» 1917–1918 гг.:
«Еще при Бисмарке был разработан план все земли до самого Днепра, с городами Киевом и Одессой, оторвать от России и под властью Австрии образовать из них особое княжество, где для немцев, конечно, был бы обетованный рай.
Впрочем, если бы не начавшаяся в 1914 году Великая война, не было бы в России ни Республиканской, ни Коммунистической революции. А не было бы революций в России — немцам для создания особого независимого „Украинского Государства” понадобились бы десятки, если не сотни лет» (из книги Григория Семеновича Мальца «Потуги разъединения и ослабления русского народа», издательство «Ставропигийского Института», город Львов, Польская республика, 1924 год).
Ниже, и для еще более наглядной иллюстрации процесса украинизации жителей современного Львова, Тернополя, Ивано-Франковска (бывшего Станислава), Киева, Харькова, Одессы и многих других городов бывшей Российской Империи мы приводим карту России XVII века, а также карту Польши XVIII века. Главное, на что необходимо обратить внимание — это отсутствие на этих картах даже «географической Украины»:
1. Описание Руси, Московии и Тартарии (Russiae, Moscoviae et Tartariae Descriptio Auctore Antonio Ienkensono Anglo edita Londini 1562 & dedicata illustriss D. Henrico Sydneo Wallie presidi): карту составил Энтони Дженкинсон (Antonio Ienkensono), 1562 год. На данной карте изображены: Россия, Московия, Тартария, Карелия, Литва, Калмыкия и ни одной «Украины»;
2. Карта границ Польских (Karta granic Polski, zaczawszy od Balty, az do rzeki Sina-Woda, zawieraiaca Slobody Kozakow, Humanskich, y Zaporohowskich, Stepy Tatarow, Oczakowskich, Bessarabskich y Nogayskich, z ich ordami, tak ie w roku MDCCLXVII Han-Krymski poosadzal. Znayduie sie tu ieszcze, dalsze wyciagnienie Bogu, y Dniestru): карту составил Антонио Джованни Риззи Заннони (Giovanni Antonio Rizzi Zannoni), 1772 год.
На данной карте изображены: Польша, Слобода Казаков, Уманьских и Запороговских (Запорожских), Степи Татар, Очаковских, Бессарабских и Ногайских, с их ордами, и ни одной «Украины».
Точный перевод польского названия карты: «Карта границ Польши, начиная от Балты аж до реки Синяя Вода, содержит (включая на этой карте непольские территории) Слободу Казаков, Уманьских и Запороговских (Запорожских), Степи Татар, Очаковских, Бессарабских и Ногайских, с их ордами (общественно-политические и военные структуры, которые находятся на территории такой-то), как есть в год 1767 Ханом Крымским посажены. Которые еще найдены ту (в этих местах) для выдавливание за Южный Буг и далее за Днестр».
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Далиант Максимус, для «Русской Весны»
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Страшный позор Украины на День Победы (ВИДЕО)
Украинский телеканал КРТ вынужден был прибегнуть к самоцензуре для того, чтобы не нарушать абсурдное законодательство «незалежной».
Во время прямой трансляции Парада Победы из Минска советская государственная и военная символика закрывалась чёрным прямоугольником с текстом «Во исполнение Закона Украины 317-VIII (Про декоммунизацию) изображение ЦЕНЗУРИРОВАНО.
Абсурдность ситуации заключается в том, что Украина и Белоруссия имеют хорошие дипломатические отношения, на Украине разрешена демонстрация государственных символов Республики Беларусь. Однако демонстрация советских государственных символов и символики советской армии на Украине запрещена законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» (закон № 317-VIII).
Ранее Венецианская комиссия признала закон о декоммунизации несоответствующим стандартам Совета Европы. Он приводит к нарушению права на свободу высказывания, свободу добровольных объединений, права избирать и быть избранным. Также закон содержит слишком строгие и непропорциональные санкции (до 10 лет тюрьмы без возможности уплатить штраф).
Как отмечали в Венецианской комиссии, Украина обязалась уважать эти права, присоединяясь к Совету Европы. В практике Европейского суда считается неприемлемым даже угроза тюрьмы за ненасильственные высказывания.
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Силовик-олигарх получил огромные полномочия и больше всех выиграл от карантина на Украине (ВИДЕО)
В конце апреля карантин из-за эпидемии коронавируса на Украине был продлён до 11 мая. Правда, его чуть ослабили. Решением Кабмина разрешены перевозки в городском транспорте желающих стать донорами крови. Также смогли выйти на работу и некоторые категории работников без обязательного прохождения медицинского осмотра, срок которого пришёлся на период карантина.
Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, это те люди, «которые обязаны проходить медицинский осмотр, но, к сожалению, в условиях карантина они не имеют возможности это делать, поэтому им позволено сделать это позже».
В общем, если до конца срока ситуация улучшится, то с 11 мая власти обещают открыть парки, скверы и магазины с непродовольственными товарами. А пока — все на самоизоляции.
Больше всех, по мнению политолога Даниила Богатырёва, от карантина выиграл Аваков. Ведь у него ещё никогда не было столько полномочий. И, конечно же, он хочет продлить карантин как можно дольше — до июня.
«Посмотрите, что у нас происходит. Патрули полицейские и нацгвардейские никогда ещё не ходили в таком большом количестве и в таком большом численном составе. Я недавно видел на улице патруль из пяти человек, но такого не было никогда ещё на моей памяти. Кроме того, на въездах в Киев стоят сотрудники правоохранительных органов, измеряют температуру и решают — кого впускать, а кого не впускать» — сказал Богатырёв.
Помимо этого, у Авакова в руках находятся серьёзные финансовые рычаги, заметил политолог. Ему легко мотивировать расходы на своё министерство тем, что его сотрудникам «нужно контролировать соблюдение карантина, и на это нужны деньги».
«Чтобы выпускать сотрудников на улицу, им нужно им платить зарплату, обеспечивать всякими спецсредствами и прочим. А если эти сотрудники заболеют, то их нужно лечить в госпитале МВД. Потому что полицейский не может лечиться в обычной больнице. Так что ему очень легко обосновывать затраты на своё ведомство», — отметил эксперт.
Он добавил, что «не надо забывать, что Аваков руководит не только МВД, но также МЧС и Государственной пограничной службой. То есть, весь конгломерат силовых ведомств находится под его контролем.
По мнению Богатырёва, если бы Авакову дать возможность продлить карантин, то он бы оставил его навсегда.
Ранее в интервью «Русской Весне» известный украинский политик Олег Царёв рассказал, что уже в ближайшее время, а точнее до конца года Аваков может стать фактическим либо формальным лидером Украины. У него есть для этого все ресурсы. Единственный минус, который назвал Царёв, — то, что «в глазах населения он до сих пор никак не ассоциируется с образом руководителя государства».
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На видео с 00:18:37
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«В больницах уже заканчиваются места»: Почему на Западной Украине эпидемия коронавируса не идёт на спад (ФОТО)
Западная Украина остается эпицентром коронавируса на Украине. И о каком-то спаде или даже стабилизации ситуации говорить не приходится.
Здесь продолжают массово болеть медики, а во многих клиниках по-прежнему не хватает медикаментов и элементарных средств защиты. При этом сами больницы уже переполнены родными.
Что происходит на западе страны, и будет ли она выходить из карантина с 11 мая, выясняло издание «Страна».
«Клянут реформу Супрун»
Из 14 тысяч заболевших в Украине почти треть — из трех западных областей — Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской.
Одной из причин того, что болезнь здесь не идет на спад, эксперты называют тот факт, что на Западную Украину продолжают возвращаться заробитчане, часть из которых привозят с собой вирус.
Другая — плачевная ситуация в медицине, особенно в глубинке.
«Какая медицина в горных селах, можете себе представить. Ее просто нет. У врачей нет вообще ничего — ни перчаток, ни масок, ни защитных костюмов. Борются с эпидемией голыми руками.
В 6-тысячном Монастырисском районе на Тернопольщине заболело 40 медиков. Лечить скоро будет некому. А в «инфекционках» клянут реформу Супрун. Больницы нужно было финансировать, а «супруновцы» продвигали принцип «будет пациент — будут деньги», — рассказал врач инфекционной больницы из Тернопольской области, попросивший об анонимности.
Кстати, самая первая заболевшая из Монастырисского района, 42-летняя медсестра местной больница Галина Радловская из села Швейка, уже пошла на поправку (она считает, что заразилась от пациентки, которая вернулась из Польши, а от нее вирус подцепили другие медики).
«Родные уже не верили, что меня выходят. А выходили — за месяц, на вентиляции легких. Хотя у меня до сих пор одышка, подключаю себе кислородный концентратор, чтобы было легче дышать — его мне дети заказали за 27 тысяч гривен из Китая. С этим аппаратом даже спать приходится», — рассказала Радловская.
Галина Радловская, медсестра из Монастырисского района Тернопольщины, заразилась первой и еле выкарабкалась
По прогнозам местных медиков, с которыми мы пообщались, в мае еще будет всплеск на Западной Украине.
«Когда начнут тестировать всех контактных, как это предписали недавно принятым законом, цифры очень вырастут. А пока с тестами беда, в апреле неделю их вообще не делали из-за отсутствия систем для проверки на коронавирус. Часто с проверкой анализов затягивают», — говорит врач из Тернопольской области.
Подолгу ждут результатов тестов и в Черновицкой области. Ежедневно в местной вирусологической лаборатории исследуют в среднем около 500 образцов, и 12 сотрудников, по словам директора Натальи Гопко, работают на износ и в страшном цейтноте.
«Даже в периоды повышенной заболеваемости корью не было и приблизительных с этими нагрузок на вирусологическую лабораторию. Поступают сотни образцов, поэтому процесс затягивается», — пояснила Гопко.
Койки в больницах закончились
На передовой — медики скорой помощи, которые принимают первый удар. И часто они не знают, что едут на вызов к пациенту с коронавирусом.
На Франковщине только в последние дни заболели 12 работников «скорой».
Тяжелая ситуация в Черновицкой области, где больше всего заболевших в стране — более 2 тысяч. Из них больше трех сотен — медработники.
Болеют и священники, 7 мая умер настоятель Свято-Спиридоновской церкви из городка Герцы под Черновцами — 46-летний отец Нектарий.
Местный губернатор Сергей Осачук назвал ситуацию «очень тревожной». Сегодня он сообщил, что за последний день официально подтверждено на Буковине 82 новых случая заражения коронавирусом. 35 из них в Черновцах. Всего в области 2 179 человек заболевших.
«Наименьшая область Украины с наибольшим количеством больных коронавирусом. И все больше больных среди медиков. Теперь и я. Уже из личного опыта — это не просто простуда. Детали писать не буду. Скажу лишь, что COVID-19 — это серьезно.
И если я в своем возрасте чувствую себя плохо, то что могут чувствовать люди старшего возраста или с хроническими заболеваниями? Задумайтесь! Писать об этом публично, поверьте, нелегко, но пишу, чтобы меня услышали, чтобы услышали медиков! Мы сознательно рискуем собой, работаем на грани возможностей, а больных все больше. Больных уже тысячи. Мест в больницах Черновцов уже не хватает», — поделилась на своей странице в соцсети врач черновицкой скорой помощи Алиса Грищенко.
Врач скорой помощи из Черновцов Алиса Грищенко заболела коронавирусом на работе. Фото: Facebook Алисы Грищенко
Факт отсутствия мест в черновицких больницах констатировал мэр Алексей Каспрук.
«Закончились места в городских больницах для коронавирусных больных. В Черновцах никогда еще все три больницы не были полностью заполнены больными пневмонией и вирусными инфекциями», — сказал он и спрогнозировал, что с таким темпами и в областных не будет свободных коек.
Более того, врачи жалуются, что даже в Черновицкой областной больнице не хватает лекарственных средств и растворов для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19.
«От аппаратов искусственной вентиляции в области — только одно название. В больницах нет таких приборов, которые могли бы на самом деле спасти пациента», — поделился местный врач-анестизиолог Николай Рыхлицкий.
Из-за того, что вирус в Черновицкой области не сбавляет обороты, с 11 мая там, по его словам, будет адаптивный карантин, то есть ограничения снимут значительно меньше, чем в других регионах.
«Ситуация очень сложная. Места в городских больницах уже несколько дней, как заняты. Мэр каждый вечер в прямом эфире подчеркивает, что улучшений нет. Об этом почти ежедневно сообщает через группу в вайбере и наша семейный врач. Однако часть людей расслабились. Все чаще ходят без масок, а на детских площадках и стадионах в теплые дни в отдельных районах города просто аншлаги.
Трудно представить, что будет твориться с заболеваемостью, когда введут карантинные послабления. Но, думаю, черновчане, которые сейчас осторожны, будут соблюдать дистанцию и по возможности сидеть дома и в дальнейшем», — рассказала черновицкая журналистка Марина Корпан.
«Карантин и так не соблюдают»
Черновчане разделились в своих мнениях по поводу карантина и коронавируса. Одни — за то, чтобы ограничения быстрее закончились, другие — за продолжение карантина в Черновцах.
«С ужасом думаю, что будет через неделю, когда откроют Калиновский рынок (один из крупнейших рынков в Украине, — Ред.). Там и сейчас полно народу на продуктовой части. И лишь немногие придерживаются правил. „Калинка” — это как муравейник, будка в будку. А когда выйдут все, то 80 заболевших человек в день, как теперь, — это будет как ничего. „Калинку” открывают, чтобы начать брать плату за торговые места и брать с людей налоги, а торговли все равно не будет, люди без денег», — говорит Арина Гаина.
«За что людям жить. Думаю, сейчас это самый актуальный вопрос. Кредитки, за которые мы живем последние два месяца, тоже не резиновые. Надо снимать карантин и выходить на работу», — полагает Наталия Пархоменко.
«Карантина, по сути, и так никакого нет. Наблюдаю огромное количество людей, нет никакого контроля полиции», — говорит черновчанин Вадим Украинец.
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В ДНР в честь Дня Победы прогремел праздничный салют
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Артиллеристы ЛНР устроили грандиозный салют в честь 75-летия Победы
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Как Нацкорпус отработал 9 мая
Не стоит стесняться, стоит просто вывесить ценник на сайте
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Работорговля по-украински: Зеленский назвал условия для отправки заробитчан за границу
Украина отпустит заробитчан при условии, что принимающая страна возьмет на себя обязанности по их проживанию и медицинской страховке.
Об этом глава государства заявил на брифинге в Закарпатской области.
Зеленский сказал, что важно понимать, чтобы завтра человека, которого взяли на работу в другой стране, «не выбросили на улицу».
«Мы никому ничего не блокируем… Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять… Мы отпускаем граждан на эти работы при условии, что нам показывают копию контракта с человеком на как минимум три месяца работы».
Когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим каналам, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой, мы можем быть уверены, что, если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу.
Хотите работать за границей — пожалуйста, рабства в Украине нет», — отметил Зеленский.
Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них — Германия, Италия, Финляндия, Польша.
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В Минздраве Украины заявили, что закрыли парки для психологического воздействия на население
Парки и скверы в Украине закрыли не из-за опасности заражения коронавирусом, а ради психологического воздействия на украинцев и ощущения тревоги, чтобы они соблюдали карантин. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
«Мы, когда закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это, опять же, был вопрос не столько влияния на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди больше психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», — заявил он.
Ляшко объяснил, что эту тактику позаимствовали у других стран, когда поняли, что люди не боятся опасности, которую не видят.
«Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также с точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, то нужно создать психологический какой-то эффект.
И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и соблюдения карантинных мероприятий, которые вводились правительством», — резюмировал он.
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