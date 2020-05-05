Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 мая 2020

Несмотря на меры, предпринимаемые Российской Федерацией по недопущению возобновления кровопролития на территории Сирии, протурецкие вооруженные формирования продолжают провоцировать правительственные войска на начало новых боевых действий. И это несмотря на достигнутые соглашения между Россией и Турцией по соблюдению режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Со стороны контролируемых протурецкими бандформированиями территорий практически ежедневно производятся обстрелы населенных пунктов, подконтрольных правительству Сирийской Арабской Республики, в которые только начинают возвращаться мирные жители.

Так, в 10.50 3 мая 2020 года с огневых позиций турецкой армии в районе н. п. Басельхайя был произведён минометный обстрел населенного пункта Иббин. Чрез полтора часа удар повторился, а спустя еще некоторое время бомбежке с турецкой стороны подверглись населенные пункты Дейр-эль-Джамаль и Акиба. Во время атаки применялись различные виды вооружений, в том числе и 120 мм минометы.

На следующий день, примерно в 13.45 боевики, находящиеся на контролируемой Турцией территории в населенном пункте Маарет, подвергли пулеметному и минометному обстрелу поселок Мизнас.

Лишь по счастливой случайности в результате этих коварных атак, со стороны протурецких формирований, никто из мирных жителей не пострадал. В свою очередь сирийские военнослужащие, проявив стойкость и хладнокровие, не поддались на очередные провокации находящихся под контролем Анкары группировок.

Однако это далеко не все провокации против правительственных войск, совершенные со стороны подконтрольных Анкаре бандгрупп. Так в районе Тель-Рифат под видом борьбы с курдскими формированиями подразделения Сирийской Свободной Армии совершают обстрелы населенных пунктов, на территории контролируемой сирийским правительством.

Помимо этого, под видом тренировок боевики продолжают стягивать тяжелую военную технику, и осуществляют формирование ударных группировок для провокационных действий на линии соприкосновения.

Стоит отметить что подобные действия со стороны протурецких формирований происходят регулярно, начиная с момента подписания Россией и Турцией меморандума о режиме прекращения боевых действий.

Действия протурецких боевиков указывают на то, что Турция не способна контролировать подчиненные ей бандгруппы и, как следствие, гарантировать соблюдение меморандума, со своей стороны.

Боевики постоянно провоцируют ВС САР на открытие ответного огня и начало новой военной конфронтации. При этом делают они это осознанно, с целью втянуть правительственные войска в новое вооруженное противостояние, чтобы впоследствии обвинить правительство Сирии и Россию, в нарушении режима перемирия.

Читайте также: Странная помощь в борьбе с к-вирусом: груз из Китая удивил сирийцев (ФОТО)

На фото «Русской Весны» зафиксированы удары по населенным пунктам Дейр-эль-Джоз, Иббин, Дейр-эль-Джамаль, Акиба и Мизнас