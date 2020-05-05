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Из России разрешили вывозить все добываемое золото

17:37. 5 мая 2020 98 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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В России сняли ограничения на экспорт золота за рубеж. Производителям разрешили вывозить его при наличии генеральной лицензии. Постановление за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечает Reuters, на фоне падения цен на нефть это решение позволяет продавать за рубеж все добываемое золото напрямую, а не через коммерческие банки.

Из-за вспышки коронавируса и проблем с регулярными авиаперевозками кредитным организациям сложнее экспортировать золото. В начале апреля Центробанк приостановил закупку золота на фоне обвала цен на нефть.

По словам главы Союза золотопромышленников Сергея Кашубы, немедленного скачка экспорта ждать не стоит, так как несколько месяцев потребуется на то, чтобы наладить процесс. Компаниям нужно найти покупателей и понять, сколько драгоценного металла они могут им предложить.

Как отметили в «Полюсе», крупнейшем золотодобытчике России, выдача лицензий уравнивает их в правах с коммерческими банками и улучшает рыночную инфраструктуру, что благоприятно в условиях повышенного спроса на золото на мировых рынках. Предприятие ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями за рубежом.

Компании по всему миру не могут переправлять сырье с месторождений на заводы из-за проблем с авиасообщением. Им приходится фрахтовать самолеты вместе с другими производителями, чтобы отправлять грузы.

Цены на золото растут в связи с экономическим кризисом. Этот драгметалл инвесторы традиционно рассматривают, как один из наиболее стабильных и безопасных активов.

FireShot Capture 003 - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 № 539 _ - publication.pravo.gov.ru

Источник: https://lenta.ru/news/2020/04/21/gold/

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 16956 1162
    Русофил 5 мая 2020 в 19:37

    Ну и?
    Золото ВСЕГДА вывозили и продавали. Занимались этим ПОСРЕДНИКИ -банки. Теперь минуя банкиров можно и добывающим компаниям.
    Отлично.
    Баба с возу

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