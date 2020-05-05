COVID-19: Новости к утру

У ВОЗ нет доказательств о лабораторном происхождении COVID-19 и организация считает спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что источником нового коронавируса стал Уханьский институт вирусологии. Об этом сегодня с утра пишет китайская South China Morning Post.

«Мы не получали от правительства Соединенных Штатов каких-либо данных или конкретных доказательств относительно предполагаемого происхождения вируса − так что с нашей точки зрения, это (утверждение о лабораторном происхождении коронавируса − прим. РВ) остается спекулятивным», − подчеркнул директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он отметил, что ВОЗ была бы рада получить любую информацию о происхождении COVID-19.

«Если такие данные и доказательства имеются, то решение о том, когда ими поделиться и поделиться ли, остается за правительством Соединенных Штатов, но ВОЗ трудно действовать в таком информационном вакууме», − добавил Райан.

А тем временем, число жертв коронавируса по всему миру перевалило за 250 тысяч. Таковы данные американского Университета Хопкинса на утро 5 мая.

Скончались 251 510 / общее число выявленных случаев 3 582 469

1. США 68 922 / 1 180 288

2. Италия 29 079 / 211 938

3. Британия 28 809 / 191 832

4. Испания 25 428 / 218 011

5. Франция 25 204 / 169 583

6. Бельгия 7 924 / 50 267

7. Бразилия 7 343 / 108 266

8. Германия 6 993 / 166 152

9. Иран 6 277 / 98 647

10. Нидерланды 5 098 / 40 968

Россия в этом списке на 19 месте со 1 356 жертвами и 145 268 случаями заболевания.

Новая Зеландия и Австралия готовятся взаимно открыть границы, сохранив ограничения на сообщение с остальным миром. Назвать это планируется «туристический пузырь». Обе страны фиксируют сейчас лишь единичные случаи коронавируса.

Читайте также: Таинственный документ: В США опубликовали прогноз Белого дома по росту ежедневной смертности от коронавируса