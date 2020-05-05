COVID-19: Новости к утру
У ВОЗ нет доказательств о лабораторном происхождении COVID-19 и организация считает спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что источником нового коронавируса стал Уханьский институт вирусологии. Об этом сегодня с утра пишет китайская South China Morning Post.
«Мы не получали от правительства Соединенных Штатов каких-либо данных или конкретных доказательств относительно предполагаемого происхождения вируса − так что с нашей точки зрения, это (утверждение о лабораторном происхождении коронавируса − прим. РВ) остается спекулятивным», − подчеркнул директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Он отметил, что ВОЗ была бы рада получить любую информацию о происхождении COVID-19.
«Если такие данные и доказательства имеются, то решение о том, когда ими поделиться и поделиться ли, остается за правительством Соединенных Штатов, но ВОЗ трудно действовать в таком информационном вакууме», − добавил Райан.
А тем временем, число жертв коронавируса по всему миру перевалило за 250 тысяч. Таковы данные американского Университета Хопкинса на утро 5 мая.
Скончались 251 510 / общее число выявленных случаев 3 582 469
1. США 68 922 / 1 180 288
2. Италия 29 079 / 211 938
3. Британия 28 809 / 191 832
4. Испания 25 428 / 218 011
5. Франция 25 204 / 169 583
6. Бельгия 7 924 / 50 267
7. Бразилия 7 343 / 108 266
8. Германия 6 993 / 166 152
9. Иран 6 277 / 98 647
10. Нидерланды 5 098 / 40 968
Россия в этом списке на 19 месте со 1 356 жертвами и 145 268 случаями заболевания.
Новая Зеландия и Австралия готовятся взаимно открыть границы, сохранив ограничения на сообщение с остальным миром. Назвать это планируется «туристический пузырь». Обе страны фиксируют сейчас лишь единичные случаи коронавируса.
Читайте также: Таинственный документ: В США опубликовали прогноз Белого дома по росту ежедневной смертности от коронавируса
Источник: https://rusvesna.su/news/1588653184
“Штаты сейчас являются главным жертвователем ВОЗ – за 2018–2019 годы страна обязалась перечислить 893 миллиона долларов, это почти 15% от шести миллиардов. 553 из них уже пошли в дело (большая часть – на программы ВОЗ на Ближнем Востоке и в Северной Африке). Критики решения Трампа о приостановке финансирования уже заметили, что это может только сыграть на руку «китайскому лобби» в ВОЗ и, соответственно, ухудшит позиции США в области мирового здравоохранения.
Второй по сумме перечисленных в ВОЗ денег – Билл Гейтс (10%). Точнее, его совместный с женой Мелиндой фонд – он обязался перечислить 530 миллионов, они пойдут преимущественно на африканские проекты.
Третий – снова Билл Гейтс. Почти. На этот раз – основанный им Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), объединяющий различные частные и правительственные организации. От GAVI ВОЗ получит 370 миллионов (8%).
В десятке главных жертвователей также присутствуют Великобритания (8%), Германия (6%) и Всемирный банк (3%).”
..””Критики связывают это со все возрастающим влиянием Китая на руководство организации. Самолично государство ВОЗ практически не спонсирует – в 2019 году страна пожертвовала всего 85 тысяч долларов, однако у нее могут быть и другие рычаги воздействия. Например, финансирование через государственные и частные компании. Одна только фармацевтическая компания Hualan Biological Bacterin из Синьсяна перечислила ВОЗ в прошлом году около полумиллиона долларов. Мощное лобби в ВОЗ и у традиционной китайской медицины: организация внезапно начала продвигать ее в 2018 году, а в мае 2019-го и вовсе выпустила полноценный медицинский справочник,”..
П.С. Ну пипец какие независимые все эти ВОЗ,Суды,Фонды их.
Как много слов про “влияние Китая” но китайских денег НЕ НАШЛИ ))
А к утру военные вирусологи Сруля ( Израиля) заявили, что создали лекарство против коронавируса 2 в 1- лекарство и вакцину вместе. Оформляется патент.