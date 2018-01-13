Новости Украины и Новороссии 13 января 2018

Борис Юлин сравнил потенциал украинской и российской армии

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Корабли ВМСУ в Крыму

В свете обсуждения предложений о передаче Украине остатков военной техники, появилось видео с частью кораблей ВМСУ, которые с 2014 года отстаиваются в Крыму.На видео запечатлены находящиеся с 2014 года под контролем Черноморского флота морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье», корпус которой покрыт ржавчиной, и спасательное буксирное судно «Кременец»

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Вузы Одессы не могут оплатить отопление, занятия отменены до весны

Сразу несколько одесских вузов отменили все занятия с 1 января по 26 февраля из-за нехватки денег на оплату отопления учебных корпусов. Об очередной проблеме в «европейской стране» сообщает один из местных одесских порталов, уточняя, что среди вузов, где отменены занятия – Одесский национальный университет им. Мечникова, Одесская юридическая академия и Академия пищевых технологий. В беседе с журналистами преподаватели университета им. Мечникова уточнили, что вуз также не в состоянии выполнить новые нормативы по освещению аудиторий, которые вступили в силу с 1 января 2018 года. Показательно, что в областном департаменте образования и науки, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сложившуюся ситуацию, заявили, что «высшие учебные заведения являются автономными организациями», и их руководство вправе само решать, каким образом организовать учебный процесс. Читайте также: «Это большой стыд» — Гройсман заявил, что Парасюка нужно лишить неприкосновенности

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На Луганщине украинцы «похитили» железную дорогу (ФОТО)

На оккупированной Киевом территории Луганщины шестеро мужчин, вооружившись газовыми резаками, демонтировали почти 50 м железнодорожных путей, рассчитывая сдать срезанные рельсы в пункт приема металлолома. О подробностях ЧП сообщает так называемое «Луганское отделение фискальной службы Украины». По данным ведомства, сотрудники украинского «спецподразделения “Фантом” управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон проведения АТО» поймали злоумышленников в районе населенного пункта Золотое-4. Срезанные рельсы фрагментами по 2–4 м они загружали в автомобиль КрАЗ для дальнейшей транспортировки и сдачи их в пункты приема металлолома. Сейчас грабители, «укоротившие» железную дорогу на несколько десятков метров, находятся под стражей, в их отношении возбуждено уголовное дело. Читайте также: Кровавая бойня в ВСУ: пьяный военный убил 5 сослуживцев и ранил 2 (+ВИДЕО)

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Экс-главком ВМС Украины оценил успехи российской армии в Крыму

Россия, в отличие от Украины, «мощно» использовала возможности в военной сфере за три с половиной года –обновила в Крыму военно-техническую базу и создала межвидовую группировку войск в противовес странам НАТО в Восточной Европе, отметил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

Россия, по словам Гайдука, использовала период с 2014 по 2017 годы «для создания межвидовой группировки» и «защиты своих национальных интересов в черноморском регионе».

Отдельно бывший главком ВМС Украины подчеркнул появление в Крыму личного состава, имеющего опыт применения ракетного оружия в Сирии, и пополнение Черноморского флота России носителями управляемого оружия – подлодками, надводными кораблями, катерами, береговыми ракетными ударными комплексами, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, в ответ на слова Владимира Путина, сказал, что этот вопрос будет рассматриваться «на высшем политическом уровне» Украины.

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман в ответ предложил России вернуть Украине не только флот, но и сам полуостров.

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Порошенко выполнил обещание усилить группировку в Донбассе изощренным методом

Очередное обострение в Донбассе по-своему оригинально, поскольку связано со странной передислокацией сил ВСУ. В то же время украинская группировка явно усиливается, как и пообещал Петр Порошенко незадолго до Нового года. Все не так страшно, как может показаться, однако один из участков фронта действительно внушает опасения.

В этом году так называемое новогоднее и рождественское перемирие в Донбассе худо-бедно соблюдалось. Вплоть до 10 января количество обстрелов и на донецком, и на луганском направлениях неуклонно снижалось по сравнению, скажем, с ноябрем прошлого года.

Эти цифры, конечно, условны. Например, территория ДНР за первую неделю нового года была обстреляна 17 раз, ЛНР – пять раз, а опасен каждый обстрел, но все-таки снижение давления на народные республики очевидно. Другое дело, что время новогодних праздников сопровождалось резким ростом активности украинской аэроразведки, в первую очередь разнообразных видов беспилотников. В свою очередь, разведка ВСН показала, что этот период был использован для перегруппировки сил, подвоза подкреплений и перемещений отдельных батарей.

В результате всех этих манипуляций сразу же после окончания «перемирий» резко обострилась обстановка на ключевых участках фронтов. Кроме того, изменилось соотношение сил на южном, так называемом мариупольском направлении.

По первоначальным планам украинского командования 28-я отдельная механизированная бригада, держащая фронт к северу от Мариуполя у Волновахи, в конце января должна быть заменена по ротации 93-й омбр, которую на осень – зиму отводили в тыл на отдых и доукомплектацию. Но если 93-я на фронт постепенно прибывает (колонны и эшелоны легко отслеживаются), то 28-я с места трогаться не собирается – две ее батальонно-тактические группы стоят на передовой, одна в ближайшем тылу.

Ранее Порошенко заявлял, что намерен усилить военную группировку в Донбассе, что по факту и происходит путем отмены ротации частей. Примерно тем же образом численность группировки увеличивали и в 2015–2016 годах, когда призывникам первых волн мобилизации задерживали увольнения на неопределенный срок, а профессионалов и контрактников не отпускали в отпуска, что подчас приводило к бунтам. Теперь фактически отменена ротация целой бригады, и численность украинской группировки в районе Волновахи в одночасье вырастает в два раза.

Это нехорошо, и с этим нужно что-то делать.

Одновременно под Мариуполем резко усилилась активность передовой 59-й отдельной мотопехотной бригады (омпбр), которая стала часто использовать тактические разведгруппы и беспилотники. Их, конечно, периодически сбивают, но в целом обстановка на этом направлении выглядит угрожающе. Резкое усиление там украинской группировки и активная разведка обычно приводят к провокациям и боям местного масштаба. И вот впервые за длительный период обстрелу подвергся населенный пункт Саханка – один из ключевых для тактического маневрирования на южном фронте.

На уже привычных «горячих» участках для всего периода «перемирий» было характерно перемещение батальонных артиллерийских групп ВСУ. Наблюдатели ОБСЕ за этими перемещениями просто не поспевают – все это сильно напоминает игру в наперстки по принципу «угадай, где теперь пушка». ОБСЕ ведь фиксирует не наличие на фронте на той или иной позиции какой-то батареи, наоборот, наблюдатели пересчитывают по стволам наличие тяжелого вооружения в заранее оговоренных местах его хранения. То есть люди в белой форме приезжают в тыловой ангар, снимают пломбу и считают: тут по бумагам двухлетней давности должно быть восемь гаубиц, а стоит семь. Одна куда-то укатила. Фиксируется недостача. В этом суть работы миссии. А куда укатила гаубица, когда и зачем – это их не касается.

По последнему отчету, ОБСЕ только на луганском направлении недосчиталась в местах хранения ВСУ восьми 152-мм буксируемых гаубиц Д-20, пяти 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б», шести 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка», десяти 120-мм минометов М120 и 2Б11, четырех танков Т-64 и Т-72, семи 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», шести 85-мм противотанковых пушек Д-48. При этом «новые поступления» на фронт ОБСЕ вообще не фиксирует, поскольку пополнений нет в том перечне, который они получили на руки еще два года назад.

Искать новое местоположение «пропавшей» техники приходится уже луганчанам – опытным путем. Так, «Лягушки» обнаружились у Попасной в составе 54-й мехбригады. Там же, у железнодорожного депо, нашлись две САУ «Гвоздика». Восемь танков расположились у села Дмитровка Новоайдарского района и оказались приписаны к танковой роте 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр). А «Рапиры» – на позициях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (огшбр) у Новозвановки. У горно-стрелков также обнаружились «Гвоздики», причем на позициях всего в восьми километрах от линии фронта, то есть в ближайшем тылу.

Зачем буксируемые противотанковые средства размещать в восьми километрах от передовой? Вряд ли ВСУ ожидают внезапного прорыва со стороны Луганска танками на такую глубину. Кто и где такому учит? Американцы в Яворове?

Отдельно надо сказать о постоянных перемещениях батальонных минометных групп по всей длине светлодарской дуги и вокруг города Донецка. Особенно отличались этим все те же 10-я огшбр и 54-я отдельная мехбригада. Они постоянно передислоцировали минометные взводы и активно улучшали инженерные позиции, проще говоря, рыли окопы и капониры. Особо достал всех минометный взвод 54-й бригады, окопавшийся примерно в километре от передовой и периодически оттуда плюющийся полукругом по фронту.

Параллельно на позиции 2-го батальона этой же бригады и 108-го батальона бригады горных стрелков активно подвозили боеприпасы. А 8 января минометный взвод горных стрелков что-то активно отмечал – и по пьяни открыл огонь по полям у Попасной, загнав жителей села в подвалы.

Естественным образом все это закончилось резким обострением ситуации на основных «горячих» участках фронтов, как только истек формальный срок «перемирий». Дело в том, что «игра в наперстки» артиллерией и минометными взводами требует пристрелки. Окопавшись на новых позициях, украинские артиллеристы принялись заново пристреливать цели, включая населенные пункты по другую сторону фронта. Как по учебнику: берется некий видимый или известный по координатам ориентир, а дальше – чистая математика.

Беда в том, что такими ориентирами, как правило, становятся высотные дома, отдельно стоящие строения и имеющиеся в изобилии технические объекты типа заводских башен, водокачек и электроподстанций. Отсюда и довольно хаотичный характер таких обстрелов, ведущихся без видимой логики, без какого-либо практического результата для положения на фронте, но с большой угрозой для мирного населения.

В результате количество обстрелов на фронте от донецкого аэропорта до Попасной выросло в разы. В ночь с 10-го на 11-е сильно накрыло Горловку. В ночь с 11-го на 12-е – Логвиново, Доломитное, Спартак, северные и западные районы Донецка. На передовой были обстреляны позиции ВСН у Калиново и Санжаровки.

Практически во всех случаях обстрелов для корректировки огня использовались беспилотники. Их сбивают, но их становится все больше, поскольку стоят они копейки, особо технологичной аппаратурой не снабжены, а управлять ими может даже школьник из кружка авиамоделистов. Особо в этом деле отметилась все та же 54-я бригада, занимающая всю глубину светлодарской дуги.

При этом никаких попыток перейти в ближний бой со стороны ВСУ на этих участках фронта не отмечалось. Даже разведывательная активность перенесена на беспилотники (в отличие от мариупольского направления). Все это раздражает, но пока не ведет к каким-либо зафиксированным попыткам прорыва или даже к организации локальных тактических операций, которые за прошлый год стали визитной карточкой ВСУ.

Даже странноватый перенос противотанковых средств в глубь обороны свидетельствует скорее о попытках зафиксироваться на достигнутых рубежах, если это, конечно, не обычная тактическая глупость отдельно взятых командиров.

А вот волновахское направление на южном участке фронта внушает тревогу. Оно и прежде было у ВСН не слишком сильным. Там, в степи, даже в инженерном плане довольно сложно наладить сплошной фронт имеющимися силами, а теперь ВСУ получают долгожданное численное превосходство, требуемое для классического проведения локальной наступательной операции.

Пристрелки вокруг Донецка и на светлодарской дуге к Горловке и Дебальцево – дело неприятное, но это все же второстепенное явление. Однако по рукам за такое давать все равно нужно.

Евгений Крутиков

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ВСУ передают накопленный на Донбассе опыт террористам в Сирии, — мнение

Атака исламистов на российскую авиабазу в Сирии с помощью взрывчатки предполагаемо украинского производства — свидетельство того, что Киев оказывает негласную помощь противникам Москвы на другом фронте. Такое мнение «ПолитНавигатору» выразил российский журналист Андрей Бабицкий. «Готов предположить, что украинцы помогают оппозиционным сирийским силам вести борьбу с российскими военными. Для помощи оппозиционным группам в Сирии просто используется накопленный военный опыт, в частности, по созданию беспилотных летательных аппаратов, а он колоссальный у ВСУ», — сказал он. «Они воспринимают всех, кто так или иначе имеет претензии к России и к российским Вооружённым Силам, как своих союзников. В составе ВСУ есть и чеченцы, и грузины, это очень интернационализированное военное формирование. Для Киева даже исламисты разных сортов на том этапе, когда Россия оценивается как агрессор, воспринимаются как временные союзники», — пояснил Бабицкий. Журналист подчёркивает, что Киев постепенно становится перевалочной базой для радикально настроенных мусульман: «Насколько я понимаю, Киев потихонечку становится перевалочной базой для радикальных мусульман. Мы помним, что там в конце прошлого года были задержаны и ликвидированы боевики, которые возвращались через Украину на Кавказ откуда-то с Ближнего Востока». Андрей Бабицкий уверен, что Украина будет собирать всех недовольных Россией под своё крыло. «Мне вообще кажется, что Украина будет использовать подобную практику, которая применялась Михаилом Саакашивили в Грузии, когда он собирал под вывеской своего Министерства Безопасности боевиков со всей Европы для отправки их в Россию. Украина будет действовать так же, собирая всех недовольных Россией под своё крыло и помогая им за пределами страны», — подытожил Андрей Бабицкий. «ПолитНавигатор» Читайте также: Прилепин рассказал, как ВСУ убивают боевиков «Правого сектора» (+ВИДЕО)

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Что такое сапетка

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Приговор убийцам Бузины станет приговором украинскому режиму

Приход нового года ознаменовался важнейшим событием новейшей украинской истории. В первый же рабочий день после каникул были определены состав суда и дата начала судебного процесса над предполагаемыми убийцами украинского писателя и публициста Олеся Бузины. Без малого три года официально шло следствие. На самом деле весь предыдущий, 2017 год никаких следственных действий в отношении предполагаемых убийц не производилось, а сами они были фактически на свободе — под так называемым частичным домашним арестом (с обязательством находиться дома только в ночное время). Подозреваемые своей вины не признали, и есть все основания считать, что они всего лишь исполнители. Во всяком случае, следствие проведено таким образом, чтобы вывести из-под суда заказчиков этого политического убийства. Однако значение процесса не только в наказании непосредственных убийц и поиске заказчиков, но и в том, что убийство Олеся Бузины было политическим, и потому разбирательство этого дела должно превратиться в суд над нынешним киевским режимом. «За любимых своих хохлят» С первых дней Евромайдана и особенно после государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года, Олесь Бузина был одним из главных и, пожалуй, самым смелым критиком новой киевской политики. Он категорически не признавал антироссийского и, по сути, националистического режима, сложившегося после 22 февраля на его родине. Утром 16 апреля 2015 года Олесь Бузина был расстрелян прямо у подъезда собственного дома. Ни президент Петр Порошенко, ни тогдашний премьер Арсений Яценюк так и не дали политическую и гражданскую оценку этому преступлению. Порошенко сразу же увидел тут «руку Кремля» (что потом опровергло украинское МВД). А в социальных сетях близкие к власти политики, депутаты парламента и даже госчиновники глумились над памятью погибшего писателя, открыто заявляя о том, что его судьба ждет всех противников киевского режима. С Олесем Бузиной я был знаком лично, неоднократно встречался с ним и до госпереворота, и уже после него.

Олесь Бузина В марте 2014-го — теперь уже можно рассказать эту мало кому известную историю — крупное российское СМИ предложило Олесю, учитывая его необыкновенную популярность на Украине и в России, работу в качестве своего представителя. Это могло стать для него существенным финансовым подспорьем и, возможно, в определенном смысле создавало дипломатический иммунитет от нападок властей предержащих. Подумав, Олесь отказался. Перевесил всего лишь один резон — Бузина хотел оставаться во всех отношениях кристально чистым украинским писателем, что называется, до мозга костей и до последней капли крови… Вот его противники эту кровь и пролили. «Он умел радоваться самым простым вещам и до слез сопереживать. А когда никто не видит, молиться лицом в подушку за всех — и за любимых своих хохлят», — рассказала мне в интервью вдова писателя Наталия Бузина. Помогли ООН и ЕСПЧ Предполагаемых убийц Олеся Бузины нашли довольно быстро. Да и трудно было этого не сделать, поскольку, если верить следствию, они особо и не скрывались. МВД назвало их имена: Андрей Медведько и Денис Полищук, оба члены украинских националистических организаций.

А вот дальше начались странности. Подозреваемые не признали своей вины. В этом, конечно, нет ничего необычного. Но оба готовы представить свидетелей, которые, по их словам, подтвердят, что и тот и другой находились в момент убийства Бузины далеко от Киева: один в зоне АТО (так киевские власти называют военную операцию в Донбассе), второй — в другом городе. Адвокаты подозреваемых утверждают, что в деле нет прямых доказательств вины Медведько и Полищука. Правда, вроде бы есть биологические следы их пребывания в автомобиле, в котором убийцы покидали место преступления. К тому же свидетели, не видевшие убийц в лицо, говорят, что по телосложению Медведько и Полищук похожи на тех, кто стрелял…

Денис Полищук, подозреваемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины. 23 июня 2015 Но и тут закавыка. Анализ ДНК подозреваемых производился более года назад, причем пробы были взяты у них с применением к ним мер физического воздействия (то есть не вполне законно). И результаты этого анализа до сих пор официально не опубликованы. Есть и другие странности. Например, один из подозреваемых говорит, что в эти дни собирал материалы о незаконном расходовании средств сотрудниками МВД в зоне так называемой АТО. И этим объясняет свое появление в этом деле в качестве подозреваемого.

Кроме того, как сообщило украинское издание «Страна. UA», вплоть до момента совершения убийства Бузины одна из служб МВД Украины вела слежку за подозреваемыми, прослушивая их разговоры. Однако буквально накануне убийства и прослушка, и слежка были почему-то сняты. «Страна. UA» опубликовала полный текст многодневной прослушки. И в тот же день, когда вышла эта публикация, в редакцию явились сотрудники СБУ с обыском, а против редактора сайта Игоря Гужвы были выдвинуты обвинения в уголовном преступлении… Наконец, вплоть до января 2018 года само дело об убийстве Олеся Бузины лежало в Генпрокуратуре Украины без движения. В связи с чем родственники писателя были вынуждены обратиться в ООН и Европейский суд по правам человека. «Да, такой иск подан, — рассказала мне в августе 2017 года вдова писателя Наталья Бузина. — Понимаете, с лета прошлого года по делу Олеся не велось никаких следственных действий. Дело было приостановлено, до суда не дошло. Объяснения: якобы ждут ответов на запросы по поводу местонахождения пользователей Facebook Медведько и Полищука, направленные в США. Да и результаты ДНК-тестов обвиняемых так и не были обнародованы, как обещал генпрокурор. Просьбы мамы Олеся принять ее проигнорировали все — и генпрокурор, и глава СБУ, и президент Украины. Она обращалась официально, записывалась на прием. Результатов это не дало. Хладнокровие и полное безразличие к материнскому горю. К тому же в ситуации, которая сегодня в стране, украинскому суду сложно оставаться независимым и объективно рассмотреть обстоятельства дела. А наши адвокаты находятся под постоянным психологическим давлением». К словам вдовы стоит добавить, что Генпрокуратура попыталась перенести судебное следствие по расстрелу киевлянина Олеся Бузины, совершенное в столице Украины, в Одессу. Из этого ничего не вышло только потому, что даже робкая на тот момент украинская общественность возмутилась явным нарушением всех процессуальных норм. Понятно, что Медведько и Полищук не могли совершить такое преступление без основательной подготовки и без координации со стороны зрелого и искушенного в подобных делах организатора или заказчика. Известно, что в первые же дни после задержания предполагаемых убийц Бузины был задержан и некий высокий чин украинского МВД по подозрению в организации этого преступления. Но вскоре его отпустили, а материалы, указывающие на его причастность к этому преступлению, и само его имя из уголовного дела исчезли. Как и уже упомянутые материалы прослушки подозреваемых. Это дело могло бы и дальше лежать в кабинетах Генпрокуратуры, если бы не вмешательство международных структур. Но не только это. Циничные власти: «Шпок… и нету» С самого начала было очевидно, что убийство Олеся Бузины — политическое. Как ни старались следователи, финансовых и личных мотивов в этом преступлении найти не удалось. Следователям пришлось указать в обвинительном заключении, что убийство Бузины было совершено на почве идеологических и политических разногласий жертвы и его убийц. И этот судебный процесс может стать первым по-настоящему политическим процессом в отношении установившегося на Украине националистического и антигуманного режима, который физически уничтожает своих политических противников.

Похороны журналиста Олеся Бузины в Киеве Для этого есть все основания. Например, домашний адрес Олеся Бузины незадолго до его расстрела был опубликован на печально известном сайте «Миротворец». В те дни, напомню, в качестве партнеров сайта на нем были указаны две организации — МВД и СБУ. Сейчас, правда, «партнеры» с сайта исчезли, но весьма интригующее упоминание о них сохранилось. Кстати, почти официальным спонсором и руководителем «Миротворца» выступает советник министра МВД и депутат парламента страны Антон Геращенко. Но и без этих косвенных улик очевидно: кто бы на самом деле ни стрелял в Бузину, убийство это совершила система, режим, ориентированный на устранение любыми средствами своих идеологических и политических противников. Кстати, для самой официальной украинской власти нет никаких сдерживающих факторов в демонстрации убийств. Например, в качестве рождественского поздравления своим друзьям по Facebook действующий советник президента Украины Юрий Бирюков уже в новом, 2018-м году преподнес видеозапись реального убийства снайпером ВСУ одного из защитников ДНР. «Шпок… и нету», — цинично подписал ролик советник Порошенко. Украинская власть, натравливающая националистов и радикалов на своих политических противников, действует так с самого первого дня после переворота. Хотя да, убийство Бузины — человека, конечно, намного более известного, чем погибший несколько дней назад ополченец из ДНР, — политически более значимо. Почему теперь это стало возможным И возникает вопрос: что же, помимо негодования родных, многочисленных друзей и поклонников расстрелянного писателя Бузины (на которых, будем откровенны, украинской власти начхать с высокой колокольни), могло побудить Киев выполнить требования ООН и ЕСПЧ и в наступившем 2018 году вынести дело Бузины на открытый судебный процесс? Отвечаю: полная уверенность в том, что судьи не позволят уголовному делу по убийству Олеся Бузины перерасти в политический процесс. Дело в том, что с 1 января 2018 года на Украине ликвидированы 142 районных суда, вместо которых теперь будут действовать 75 окружных. Число судей сократилось, а вновь переназначенные прошли предварительную калибровку в администрации президента. Сократили, понятное дело, слишком (даже для Украины) самостоятельных и приверженных букве закона. А оставили удобных. Например, несколько недель назад некий судья Олег Линник вынес решение о фактически условном наказании в отношении радикала Юрия Крысина, совместно с подельниками убившего, точнее, насмерть забившего палками 22 февраля 2014 года журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. Неудивительно, что именно Линник теперь введен в судебную коллегию по делу об убийстве Олеся Бузины.

Могила Олеся Бузины Впрочем, надежда на то, что процесс над убийцами Олеся Бузины — если и не в зале суда, то в некоторых украинских СМИ и социальных сетях — все же станет политическим, есть. Время и политико-экономическая действительность изменили украинское общество. Появились реальные критики режима. Их уже не десятки, а тысячи. Все-таки убийство Олеся Бузины не прошло бесследно для украинского общества. Теперь у погибшего писателя тысячи последователей по всей Украине, идеологически и политически не приемлющих существующий режим. И они не позволят власти спустить этот процесс на тормозах. Захар Виноградов Читайте также: Нацбанк Украины в панике: гривна рекордно рухнула

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У Украины появится головная боль, — экс-главком ВМСУ о предложении Путина по военной технике

По мнению бывшего командующего (в 2014–2016 годах) ВМС Украины Сергея Гайдука, предложение президента России Владимира Путина о передаче техники из Крыма станет «головной болью» для Украины. «То, что у Украины появится головная боль — так это 100 процентов точно…», — сказал Гайдук в эфире одного из украинских телеканалов. При этом он отметил, что Киеву нужно быть готовым к ремонту техники в случае ее передачи. Ранее бывший украинский премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров заявил, что военная техника, которая осталась в Крыму после его воссоединения с Россией, уже в 2014 году была устаревшим «металлоломом», который для обороны Украины «уже не имеет никакого значения». Читайте также: Маски сброшены: о трагикомичной потере американского сверхсекретного спутника

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Прилепин рассказал, как ВСУ убивают боевиков «Правого сектора» (+ВИДЕО)

Украинские военные устали от бесконечных провокаций со стороны членов «Правого сектора» в Донбассе и ликвидируют участников организации, заявил в эфире телеканала «Россия 1» российский писатель Захар Прилепин, воюющий в рядах ДНР. По его словам, члены экстремистской организации отбирают оружие у военных, захватывают деревни, устраивают обстрелы. Но наказывают после этого служащих украинской армии. Из-за этого неприязнь ВСУ к «разнообразным правосекам… колоссальна», отметил Прилепин. «Наши снайперы с удивлением обнаружили, что с той стороны ВСУ убивает своих же правосеков», — заявил Прилепин. Писатель сообщил, что во время недавнего захвата деревень Травневое и Гладосово в пригородах Горловки украинские военные убили 14–16 членов «Правого сектора»*. Прилепин объяснил, что участники экстремистской организации «бесят» украинских военных и «без конца провоцируют». Таким образом, ВСУ становятся «заложниками ситуации», считает он. Захар Прилепин находится в зоне конфликта на востоке Украины с декабря 2015 года. Сейчас он является майором и заместителем командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой народной республики. Читайте также: Путин не виноват: Результаты уличного опроса о войне на Донбассе шокировали украинских пропагандистов (ВИДЕО) *Запрещенная в России террористическая организация

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