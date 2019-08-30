Новости Украины и Новороссии 30 августа 2019
- 09:30 По ночному обмену.
- 08:49 Обмен пленными: заявления СБУ и Зеленского.
- 08:35 Адвокат удерживаемых на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО.
- 08:16 Депутат Рады рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке.
- 03:30 Польша хочет поставлять американский сжиженный газ на Украину.
- 02:00 Зеленский схватился за голову, слушая Порошенко (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:53 Оппоблок опять прошел в Раду.
- Вчера 22:00 “Первый”.
- Вчера 19:35 Как по Киеву московского дурачка гоняли.
По ночному обмену
По ночному обмену https://colonelcassad.livejournal.com/5241493.html
1. Администрация Зеленского заявила, что процесс обмена идет, но он еще не завершен и слухи о его завершении распространяют "недостоверные источники информации", которые ночью объявили о том, что Сенцова доставят в Киев рано утром. Источником "недостоверной информации" выступил свеженазначенный генеральный прокурор Украины Рябошапка.
2. Интерфакс это подтверждает, указывая на то, что переговоры продолжаются, но машины с Сенцовым и прочей гоп-компанией в аэропорт еще не отправляли.
3. СБУ также подтверждает факт переговоров, но указывает на их незавершенность. Украинский самолет, который должен был забрать подлежащих обмену лиц из Москвы еще не вылетал.
4. Небезызвестная Елена Васильева утверждает, что обменяют 33 на 33, но без Сенцова.
5. Адвокат Рыбин заявил https://tass.ru/obschestvo/6821406, что все лица на обмен еще сидят в СИЗО (включая доставленного из колонии Сенцова) и их, по его мнению, обменяют 3 сентября.
6. Украинские СМИ сообщают https://vesti-ukr.com/strana/348784-stalo-izvestno-mestonakhozhdenie-kirilla-vyshinskoho, что обмен может состоятся в киевском аэропорту, куда уже якобы прилетели сотрудники ФСБ
Судя по всему, процесс согласования продолжается и сейчас и точное число обмененных, а также мотивировка по каждому отдельному случаю станут ясны в течении дня.
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Обмен пленными: заявления СБУ и Зеленского
В администрации президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию, ранее растиражированную украинскими СМИ, о завершении обмена заключёнными с Россией:
«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности».
Пресс-служба Зеленского назвала происходящее «информационным хаосом», вызванным ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники».
«Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», — говорится в сообщении.
Высказалась по этому поводу и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. На официальной странице в соцсети она обратилась к «уважаемым журналистам»: «Сложный процесс переговоров по обмену заложниками продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, это не надолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки».
Официальное лицо СБУ называет пленных (в том числе и россиян) заложниками.
Стоит отметить, что дезинформацию запустил новый Генпрокурор Руслан Рябошапка, разместив у себя на странице сообщение некой Анны Исламовой. Нельзя не отметить, что это прекрасное начало карьеры на таком посту.
И хотя официального подтверждения этой информации пока нет, украинское издание «Вести» утверждает, что главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, несколько дней назад отпущенный из СИЗО, прибыл в Москву и даже ответит сегодня на вопросы журналистов в ходе брифинга в одном из российских изданий.
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Адвокат удерживаемых на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
Граждане России, удерживаемые киевским режимом в украинских застенках, по-прежнему остаются в СИЗО.
«Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — сказал адвокат россиян Валентин Рыбин в беседе с корреспондентом ТАСС.
Несмотря на анонсированный на Украине обмен 30 августа, адвокат утверждает, что, скорее всего, долгожданное событие произойдёт во вторник, 3 сентября.
Ранее Рыбин заявлял, что Украина может передать 12 граждан Российской Федерации, среди них — Максим Одинцов, Александр Баранов, Игорь Кимаковский и Руслан Беджиев.
Чуть позже он разместил на своей странице в соцсети видеообращение, в котором прояснил детали ситуации.
«Что-то переживаю за самолёт с нашими моряками, который, как в Бермудском треугольнике, взлетел и никак не может приземлиться на Украине.
А на самом деле — не ведитесь на фейки, проверяйте информацию, обращайтесь к тем людям, которые могут хоть что-то нормальное, внятное сказать.
Я сообщаю, что по состоянию на сегодня, на девять утра, я в Полтаве по дороге в Днепропетровск. Никто никуда не летит, все граждане РФ, а также граждане Украины, которые планировали принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, кто в местах предварительного заключения или отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолёт не вылетал. Поэтому давайте наберёмся терпения и не будем фальстартовать. Всем привет, держитесь!» — заявил адвокат.
Напомним, украинские СМИ уже растиражировали информацию о прибытии борта с украинскими заключёнными в киевский аэропорт «Жуляны» в пятницу, встречать который якобы должен сам Зеленский.
Российский военный корреспондент Александр Коц, не называя источников информации, написал с утра в своём Telegram-канале: «Не знаю, кто там что пишет по „состоявшемуся обмену”, но на Украине даже не всех россиян еще свезли на пункт сбора. Половина из обменного списка еще в СИЗО».
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Депутат Рады рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке
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Польша хочет поставлять американский сжиженный газ на Украину
В Польской нефтегазовой компании (PGNiG) приобрели сжиженный природных газ (СПГ) в США, который продадут компании Энергетические Ресурсы Украины» (ЭРУ) после регазификации. Об этом сообщили на официальном сайте «Энергетических ресурсов Украины».
Как сообщается, в ноябре этого года в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьци. СПГ поступит к польской системе передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое соединение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года.
«В течение последних двух лет PGNiG приобрела весомый опыт на рынке СПГ. У нас есть возможность закупать сжиженный газ на конкурентных условиях у надежных поставщиков со всего мира. Мы также зарезервировали полную мощность на терминале в Свиноуйсьци, где ожидаем 39 поставок в следующем году, также мы имеем свободную мощность в газопроводе в Польше и ее границах. Это делает PGNiG привлекательным партнером для сотрудничества в создании современного и безопасного рынка газа в этой части Европы», — отметил президент Правления PGNiG Петр Возняк.
«В настоящее время единственным ограничением для увеличения экспорта в Украину является мощность газопроводов Польши в направлении Силезия — Подкарпатье. Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет расширена максимум до 2021 года», — добавил он.
Напомним, PGNiG и ERU сотрудничают уже в течение нескольких лет. В августе 2016 года PGNiG впервые начала экспортировать газ на Украину, где получателем выступила ЭРУ. В прошлом обе компании совместно поставляли природный газ для нужд «Укртрансгаза» — украинского оператора системы передачи и хранения.
Польская нефтегазовая компания занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги геофизики и бурения.
«Энергетические ресурсы Украины» — группа компаний с иностранными инвестициями, которая специализируется на реализации проектов в украинской энергетике.
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Зеленский схватился за голову, слушая Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
Во время рассмотрения законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности выступило немало депутатов Верховной рады.
В числе прочих и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему в этом отношении бояться нечего, чем вызвал некоторое возмущение в сессионном зале.
«Ни мне, как пятому президенту Украины, ни „Европейской солидарности”, нечего бояться», — сказал Порошенко, очевидно, имея в виду, что у него есть неприкосновенность как у бывшего президента (они обладают таким иммунитетом, так как являются хранителями так называемых «военной тайны» и «высших секретов государства»). Порошенко также добавил, что с принятием неприкосновенности «происходит нарушение конституционной процедуры».
По его словам, необходимо «перевести депутатскую неприкосновенность как норму европейского законодательства». При этом Порошенко призвал свою фракцию поддержать снятие неприкосновенности (хотя при голосовании не все его однопартийцы послушались).
В это время президент Украины, слушая Порошенко, схватился за голову. А немногим позже другие нардепы, в частности, из «Слуги народа», обвинили партию Порошенко в том, что они «только сейчас демонстрируют принципиальность, пять лет до этого ничем не занимаясь», что от них «несет нафталином», и в том, что они «не дают дорогу молодым».
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Оппоблок опять прошел в Раду
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“Первый”
“Первый” – фильм памяти Александра Владимировича Захарченко.
“Вот закончится война, и мы поставим длинный стол от Золотого Кольца до аэропорта и всем хватит места за ним. И мы поднимем рюмки сперва за Победу, потом ещё раз за Победу, а потом выпьем за тех, кто до неё не дожил, как за живых. Вот такая у меня мечта”, – Александр Захарченко.
Оказать помощь защитникам Донбасса в борьбе с укрокарателями:
1. Карта Сбербанка 4276380053782368
2. Яндекс-кошелек 410012273300268
3. На номер телефона МТС(не Киви) +79780454589
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
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Как по Киеву московского дурачка гоняли
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Ключевой момент был с “безопасностью” США в Белоруссии.
В числе прочего про независимость (не сказано от кого) и всякие свободы,
основным был – сотрудничество с Россией.
Выяснилось, что от продажи белорусских телевизоров в США, Белоруссия имеет меньше чем от Турции.
Поэтому независимость от США оказалась нерентабльна.
Если Польша будет продавать сжиженный газ от США в Украину,
то это ПОБЕДА.
почему Вы так сумбурно выражаете мысль,без начала и конца .Трудно улавливать суть по недоработанным фразам.Маскирутесь?
Еще одна королевна. Учихалка блин.