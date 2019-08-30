Новости Украины и Новороссии 30 августа 2019

В администрации президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию, ранее растиражированную украинскими СМИ, о завершении обмена заключёнными с Россией:

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности».

Пресс-служба Зеленского назвала происходящее «информационным хаосом», вызванным ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники».

«Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», — говорится в сообщении.

Высказалась по этому поводу и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. На официальной странице в соцсети она обратилась к «уважаемым журналистам»: «Сложный процесс переговоров по обмену заложниками продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, это не надолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки».

Официальное лицо СБУ называет пленных (в том числе и россиян) заложниками.

Стоит отметить, что дезинформацию запустил новый Генпрокурор Руслан Рябошапка, разместив у себя на странице сообщение некой Анны Исламовой. Нельзя не отметить, что это прекрасное начало карьеры на таком посту.

И хотя официального подтверждения этой информации пока нет, украинское издание «Вести» утверждает, что главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, несколько дней назад отпущенный из СИЗО, прибыл в Москву и даже ответит сегодня на вопросы журналистов в ходе брифинга в одном из российских изданий.

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