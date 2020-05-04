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Вакцина против коронавируса – первые успехи. «Классика» опережает «модерн»?

20:59. 4 мая 2020 117 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Сообщают о первых реальных успехах в разработке вакцины от коронавируса. Пока что успехи на приматах.

Вакцина против коронавируса – первые успехи. «Классика» опережает «модерн»?

Хорошая и неожиданная новость – экспериментальная вакцина против SARS-CoV-2 впервые испытана на обезьянах и, похоже, что она сработала. Неожиданность состоит в том, что это классическая вакцина, состоящая из цельного инактивированного (убитого) вируса. Прототипом этого типа вакцин является «вакцина Солка» – убитые вирусы полиомиелита. Это классический подход к разработке вакцины против SARS-CoV-2 явно не в фаворе у современных создателей высокотехнологичных вакцин. Взгляните на таблицу в моём предыдущем посте. Большинство строк переполнено. И лишь в одной строке «Inactivated” (Инактивированные) только один участник – китайская компания Sinovac. Именно эта команда выбилась в лидеры в вакцинной гонке. Детальное описание их инактивированной вакцины и результатов её доклинических испытаний содержаться в препринте опубликованном в bioRxiv: https://doi.org/10.1101/2020.04.17.046375

Вакцина, которую авторы назвали PiCoVacc, представляет собой вирус SARS-CoV-2, «выращенный» в культуре клеток Vero (это стандартная культура клеток для выделения и размножения многих вирусов, в том числе и SARS-CoV-2). Вирус очищен (детали есть в статье) и инактивирован бета-пропиолактоном (это стандартная процедура инактивации вирусов в убитых вакцинах). Доклинические испытания PiCoVacc проведены на мышах, крысах и обезьянах (макаках резус — Macaca mulatta). Введение вакцины не вызвало никаких побочных эффектов. Вместе с этим PiCoVacc индуцировала выработку антител против антигенов SARS-CoV-2 и, что очень важно, выработку вирус-нейтрализующих антител. Титры таких антител были, в целом, пропорциональны дозе вакцины (чем выше доза, тем выше титры антител). Самый важный результат этой работы – макаки, которые были проиммунизированы самой большой дозой PiCoVacc не заболели COVID-19 после заражения живым патогенным SARS-CoV-2 (причем заражения внутритрахеального). А макаки, которые не получили вакцину, заболели. Попутно, в этой работе было подтверждено, что китайские макаки-резус не только чувствительны к инфицированию SARS-CoV-2, но и подобно людям, заболевают COVID-19. Иными словами, лабораторная модель SARS-CoV-2 и COVID-19 теперь есть, хотя с ней трудно и дорого работать. Наконец, авторы в экспериментах на обезьянах не обнаружили никаких признаков развития антитело-опосредованного усиления (ADE).

Представленные данные предстоит внимательно проанализировать. Но одно несомненно – на данный момент эта «старомодная» вакцина PiCoVacc опережает своих «высокотехнологичных» конкурентов.

https://prof-afv.livejournal.com/14696.html – цинк

Попутно с этими китайскими успехами на вакцинном фронте, набирает обороты накат на Китай со стороны США и их сателлитов. Сейчас мы видим стадию информационной арт.подготовки, которая будет предварять уже оформленные дипломатические и юридические обвинения и требования. Очевидно, что эти обвинения будут использованы в рамках Холодной войны США против Китая.

PS. Ну и коротко по нашим делам.

1. В Крыму с 12 мая вводят обязательный масочный режим. Но с оговоркой, что "если в аптеках будут маски". Значит, есть вариант, что масок может не быть, а значит режим могут не ввести.
2. Серьезные послабления для местного бизнеса обещают рассмотреть после 12 мая. Видимо ждут предложений правительства, которое обязали (еще до болезни Мишустина) выработать пакет мер по поддержке бизнеса и населения.
3. Ограничительные меры в городе по-прежнему соблюдаются через пень колоду. Кто-то соблюдает, кто-то нет. Ввиду чего эффективность ограничительных мер под существенным вопросом, хотя медики говорят, что если бы не текущие ограничительные меры, то кол-во заболевших в Севастополе было бы существенно больше.

И еще.
Относительно споров на тему опасности/не опасности эпидемии, кто-то может внятно объяснить, с какого числа покойников можно считать, что эпидемия реально опасна, а до этого – не опасна. Просто хотелось бы узнать четкие критерии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5841499.html

Метки: вирусология, коронавирус, крым, медицина, севастополь

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 11177 10331
    жора шапов 4 мая 2020 в 22:00

    Теперь задача – не пустить китайскую вакцину в дело. Потому что нет ADE.

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  • 608 452
    Татьяна 4 мая 2020 в 22:58

    А как насчёт отдаленных последствий вакцины??? Кто-то собирается проводить большое исследование на отдаленные последствия, прежде чем нам начнут этой вакциной мозг выносить???? А это вакцина против полиомиелита, как мы знаем, что все самые тяжелые формы этого заболевания только вакцинальные.

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