Не пытайтесь сломать или обмануть природу,

Она сильная, она обязательно отомстит.

Антителозависимое усиление

Антителозависимое усиление (Antibody-Dependent Enhancement) - это явление, при котором уже существующие плохо нейтрализующие антитела в крови человека приводят к усилению инфекции, заражению которой он подвергся [1].

Явление это достаточно распространенное и активно изучаемое, PubMed выдает в поиске более 2700 статей по такому запросу.

Антителозависимое усиление наблюдается при заражении различными вирусами, в том числе флавивирусами (Flavivirus) и коронавирусами (Coronavirus).

Механизм антителозависимого усиления инфекции до конца не известен. Это явление представляет собой серьезную проблему для эпидемиологии, разработки вакцин и лекарственной терапии на основе антител.

Шиповидный белок (S-белок, спайк-белок) коронавируса опосредует проникновение вируса в клетки. Он связывается с рецептором на поверхности клетки-хозяина, а затем происходит слияние мембран вируса и хозяина.

В работе [2] было показано, что нейтрализующее моноклональное антитело (MAb), которое нацелено на рецептор-связывающий домен коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS), опосредует проникновение этого вируса в клетку человека.

MAb связывается с поверхностным «шипом» вируса, вызывая, таким образом, конформационные изменения и облегчая его протеолитическую активацию. В тоже время MAb связывается с рецептором Fc IgG на поверхности клетки человека, увеличивая способность вируса проникать в клетку хозяина. Эти данные предполагают, что комплекс антитело / Fc-рецептор функционально имитирует вирусный рецептор, опосредуя проникновение вируса.

Это значит, что антитела, выработанные к одному серотипу (штамму) коронавируса оказываются не только не эффективными к другому штамму, но и приводят к антителозависимому усилению проникновения этого вируса.

Именно явление антителозависимого усиления может объяснить, как одно и тоже заболевание для одних людей протекает бессимптомно, а для других заканчивается смертью. Антителозависимое усиление модулирует иммунный ответ и может вызывать стойкое воспаление, лимфопению и / или цитокиновый шторм, что и было зарегистрировано в тяжелых и смертельных случаях пациентов с COVID-19 [3].

Однако любой знает по собственному опыту, что люди регулярно болеют ОРЗ и гриппом, и, естественно, приобретают соответствующие антитела, которые, почему-то, не имеют пагубного эффекта. В противном случае человечество уже давно бы вымерло. Так, может быть, все дело в способе приобретения этих антител?

Эти данные хорошо согласуются и перекликаются с опубликованными прежде результатами вакцинации против RSV, SARS-CoV и гриппа. Все испытуемые (и люди, и животные) хорошо переносили вакцинацию, у них наблюдалась выработка соответствующих антител. Но при последующем за иммунизацией заражении они переносили тяжелейшие заболевания, сопровождающиеся цитокиновым штормом, либо погибали [4 - 11].

Внимание! Вопрос: Что может произойти в случае поголовной вакцинации против коронавирусной инфекции? И неужели ВОЗ и наш родной Роспотребнадзор не в курсе этой проблемы?

Естественные прививки или «наденьте маску»

Первая вакцина, разработанная английским врачом Э. Дженнером в 1796 г., была основана на его наблюдении, что фермеры обычно не болеют натуральной оспой. Он предположил, что люди, работающие с коровами, инфицированными коровьей оспой, приобретают иммунитет, который защищает их от натуральной оспы. Это предположение оказалось верным [14].

Несмотря на успех Дженнера и разработанного в 1880 г. метода Л. Пастера (введение ослабленных возбудителей), антипрививочное движение возникло практически одновременно с инновационными открытиями того времени. И это не удивительно.

Следует понимать, что цифры медицинской статистики, даже если мы им полностью доверяем, и отдельно взятая жизнь человека находятся в «параллельных вселенных». Вряд ли для родителей погибшего или ставшего инвалидом ребенка в результате проведения вакцинации утешением станет тот факт, что вероятность такого события была лишь несколько процентов. И это притом, что ребенок, рожденный абсолютно здоровым, возможно, никогда бы не заразился тем заболеванием, от которого его прививали.

Современные исследования в области генетики накапливают все больше информации о том, что каждый отдельно взятый человек имеет уникальные индивидуальные особенности, которые способны защищать его или делать уязвимым к тому или иному заболеванию, в том числе инфекционным и бактериальным. Активно развивающаяся персонализированная медицина свидетельствует о том же, что ответ организма на тот или иной препарат сильно зависит от генетических особенностей. Тоже самое касается и реакции на различные виды вакцинации. В этом ключе требование принудительной и поголовной вакцинации превращается в геноцид.

Тем не менее, не стоит забывать об уроках прошлого, из них надо делать правильные выводы. Наблюдение Дженнера имеет большое значение для жизни и здоровья людей. Мы, как биологические существа, не стерильны, с нами живут и сосуществуют множество вирусов и бактерий, и это нельзя изменить.

Современным российским врачам даётся некое базовое образование в ВУЗе в области иммунологии. Оно очень простое: «антиген=антитело=иммунитет=вакцина». Если вакцинированный или переболевший имеют специфические антитела, они защищены. В учебниках и руководствах иммунология инфекционных болезней изложена примерно так, как она излагалась лет тридцать-сорок назад. Сейчас ситуация изменилась, иммунология на Западе давно ушла вперёд, но Россия стала рассматриваться как огромный рынок сбыта вакцин, включая устаревшие. Поэтому знания по иммунологии для исключения лишних накладных расходов были плотно закрыты «сверху». Видимо, кто-то посчитал, что для туземцев этого достаточно. Знания дозируются для русского мира, для всех народов России.

У нас же в основном благостно говорят о вакцинах определённых фирм и радостно сообщают о расширении показаний к вакцинации. Когда в советское время вакцинировали беременных и инвалидов? Доктора наши благодаря отточенной системе образования и куцым учебникам делают это совершенно искренне. В благодарность им смахивают со стола «больших учёных» немного сухих крошек. Вот на этот уровень маргинальной иммунологии для туземцев мы опустились. И с него нам обещают создать вакцину против коронавируса за три-шесть месяцев, получив антитела у хорьков.

Нам нужно объединить усилия учёных и врачей. Хватит дожёвывать крошки, а то действительно начнут вакцинировать нас и наших детей вакциной, созданной за три месяца. Да ещё и соответствующий закон примут. Только учёные, непосредственно занимающиеся наукой, кому дорога наша страна, наши дети, могут снести бастионы этих догм. Вакцины – это величайшее достижение медицины последних двух столетий, они спасли миллионы жизней, но надо вернуться на научный путь их создания.

Самыми надежными и правильными способами предотвращения возникновения всевозможных заболеваний являются: личная гигиена, правильный режим сна, полноценное и продуманное питание, а также высоконравственный и духовный образ жизни. Естественными прививками в таком случае будут служить работы на земле (дачных участках), животноводство и живое личное общение с другими людьми. Те же, кто лишен радостей деревенской жизни, могут погладить по шерстке домашнего кота или потрепать любимую собаку.

Дышите свободно. Если вы общаетесь со здоровым человеком, он вряд ли может вас чем-нибудь заразить. А легкое, часто бессимптомное инфицирование носителем, позволяет приобрести соответствующие антитела естественным образом. Кроме того не стоит забывать, что люди это социальные существа. Ограничение общения с себе подобными может вызвать психические и психологические отклонения.

