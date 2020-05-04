Польша – гиена Европы. Игорь Пыхалов
14:47. 4 мая 2020 184 просмотра 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Стоящего неподвижно обходят; довольный собой — потерян. Ни в творчестве, ни в переживаниях нельзя довольствоваться достигнутым, каждый день, каждый час требуют от нас новых свершений.
Крутой сталинист Игорь Пыхалов перепутал мышонка Польшу с ГИЕНОЙ и обгадился от страха.
Сталинист.
Это круто.
Позывной “Историк”, присвоенный ему в ЛНР, как бы ставят под сомнение Ваши обвинения в трусости.
Как-бэ только подтверждают ))
Чё от страха добровольцем пошел?
А почему он там всего на месяц и УБЕЖАЛ?
Явно от смелости ))