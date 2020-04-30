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Штурмовик «Ил-2»: «мясник» для вермахта

18:34. 30 апреля 2020 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

У нацистов Ил-2 получил прозвище «Цементный самолет», «Железный Густав», «Мясорубка», «Мясник» а также, по некоторым советским послевоенным источникам, Schwarzen Tod, что в переводе с немецкого означает «Чума», а дословно – «Черная смерть». Отметим, что существительное Der Tod в немецком языке мужского рода.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XN3E_Cp4ZX0

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