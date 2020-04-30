Штурмовик «Ил-2»: «мясник» для вермахта

У нацистов Ил-2 получил прозвище «Цементный самолет», «Железный Густав», «Мясорубка», «Мясник» а также, по некоторым советским послевоенным источникам, Schwarzen Tod, что в переводе с немецкого означает «Чума», а дословно – «Черная смерть». Отметим, что существительное Der Tod в немецком языке мужского рода.





Все видео по тегу #фронтовыелегенды75 вы можете посмотреть на нашем сайте: https://tvzvezda.ru/news/front-legend…





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XN3E_Cp4ZX0