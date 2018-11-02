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Олег Растренин о совершенствовании штурмовика Ил-2: от “Летающего танка” к “Черной смерти”

08:02. 2 ноября 2018 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

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Олег Валентинович Растренин рассказывает о совершенствовании штурмовика Ил-2 в годы войны.
- Какими трудностями сопровождался путь от “Летающего танка” к “Черной смерти”.
- Что требовалось на фронте, и что реально удалось получить?
- Так ли был неуязвим самолет с бронекорпусом?
- Воздушный стрелок – панацея, или лишний вес?
Ответы на эти и другие вопросы от авторитетного военного историка.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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