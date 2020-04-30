«Неполживые россияне». На Украине сложилась особая каста профессиональных русофобов.

Состав этой касты достаточно разнообразен. В нее входят и правозащитники из российской глубинки, «хоронящие» на бумаге под видом «боевых бурятов Путина» целые футбольные команды, и утратившие в России былую популярность актеры с журналистами родом из 90-х, и переживающие свой звездный час блогеры, известные до этого лишь узкому кругу из нескольких десятков своих подписчиков.

Вся эта публика теперь регулярно выступает в качестве «экспертов» на украинских общенациональных телеканалах, ведет блоги на базе русофобских сайтов вроде «Обозревателя», участвует в организованных западными спонсорами конференциях и раздает интервью местным печатным изданиям, отвлекая внимание аудитории «незалежной» от насущных проблем в стране. То, что рассказывают эти «эксперты», как правило, настолько уныло и несуразно, что не заслуживает особого внимания – максимум, на что могут сгодиться выдержки из их выступлений, так это на использование их в качестве одноразовых анекдотов. Так, некоторые украинцы, например, всерьез поверили в поедание россиянами ежей и талоны на Интернет. Но изредка случаются и исключения, достойные обсуждения – когда кто-то из приглашенных в украинские средства массовой информации «знатоков России» выдает нечто такое, что действительно можно расценивать не иначе как манипулирование сознанием людей. И на днях как раз что-то подобное «из этой оперы» и случилось в исполнении некоего Максима Горюнова (на фото), которого украинские СМИ представляют обычно «российским философом».

Интервью с господином Горюновым под красноречивым заголовком «Россия и Путин живут по правилам древнего мира», где «философ» сравнивает российских чиновников с ассирийскими вельможами, появилось на страницах входящей в медиа-холдинг олигарха Рината Ахметова газеты «Сегодня».

Горюнов поведал, что в древности «захват территорий был очень прибыльным делом», так как «богатство в то время измерялось числом финиковых пальм, дойных коз и рабов с мотыгами». «Цивилизованные» страны научились к нашему времени мерить богатство совсем другими мерками, а «Россия до сих пор живет по ассирийским правилам» (цитата дословная). По словам Горюнова, возвращая Крым, россияне радовались тому, что у них появились свои пляжи. Теперь же граждане РФ, якобы, боятся, что у них могут отобрать приобретенное, и ожидание чего-то такого – «стандартная ситуация для империи». До этого россияне, по мнению Горюнова, захватили Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье с той же целью.

Заявления Горюнова вызвали восторженный писк у средств массовой информации «незалежной». Причем как у тех, кого известный украинский медиаэксперт Анатолий Шарий называет «помойками», так и у изданий, пытающихся, на первый взгляд, придерживаться журналистской этики. Интервью – полностью или частично – тут же перепечатало большинство крупных украинских СМИ. Таким образом, донесено оно было до широчайшей аудитории, в том числе, до аудитории Юго-Востока.

Ну что ж, сравнивать можно, наверное, все что угодно. Понятно, что у разных государств на Земле имеются общие признаки. Можно Бельгию сравнить с гавайскими королевствами XIX века. И это будет не менее содержательно, чем рассуждения Максима Горюнова о России и Ассирии.

Однако, первый же вопрос, который возникает по прочтении размышлений «философа», – откуда такая избирательность? Довольно забавно обвинять в «имперскости» Россию, в то время как абсолютным мировым рекордсменом по количеству развязанных войн с явным неоколониальным душком являются Соединенные Штаты Америки. Пусть господин Горюнов поедет в Вашингтон и там поинтересуется, зачем США аннексировали Гавайские острова и захватили Пуэрто-Рико? Пусть спросит, почему Штаты устроили государственный переворот и войну в Гватемале? Там, кстати, по иронии судьбы дело было как раз практически в «пальмах» – американская империя захватывала земли, на которых выращивались цитрусовые. Пусть уточнит Максим Горюнов, как оказались американские войска в Ираке, потерявшем в результате развязанной Штатами войны около миллиона человек. Пусть обсудит Ливию, Афганистан, Гренаду, Панаму, Вьетнам и десятки других государств, куда за последние два столетия вторгались США.

Не нравятся Штаты? Можно поговорить о других «цивилизованных» и «не имперских» государствах. Например, о Франции, которая до сих пор располагает обширными заморскими владениями и сразу несколькими разновидностями колониальных войск. Последние, по странному совпадению обстоятельств регулярно оказываются именно в тех странах, где у Парижа есть бизнес-интересы. Богатство сегодня измеряется, конечно, не только козами и пальмами. Теперь территории захватываются ради нефти, золота, урана, какао, кофе и других природных ресурсов. А то и вовсе – ради удобного географического месторасположения. Формально Запад расстался со своими колониями в 1960-е годы (не так давно, кстати), но в реальности неоколониальная система позволяет выкачивать из подконтрольных территорий ресурсы еще более эффективно. Даже безобидная на первый взгляд Австралия прослушивает совместно с США всех и вся, отправляет за границу войска и распространяет по всему тихоокеанскому региону влияние своих транснациональных корпораций. Что уж тут говорить об игроках посерьезнее?

Но с Ассирией господин Горюнов тем не менее сравнивает не США, развязавшие около двухсот колониальных войн, не Францию с ее иностранным легионом и «маринами», не шведов, чьи корпорации провоцировали бойню в Южном Судане, а Россию.

Единственным территориальным «приобретением» которой за последние десятилетия стал Крым, фактически и так являвшийся русским, а в составе Украины оказавшийся в 90-е по недоразумению.

Да и как можно считать Крым классическим имперским приобретением?

Во-первых, Россия не завоевала Крым, Россию позвали сами жители полуострова, являющиеся, как народ, носителями суверенитета и имеющие, согласно уставу ООН, право на самоопределение. Хотя антигуманистическим режимам, вроде того, что установился сегодня в Киеве, свойственно, конечно, мыслить исключительно территориальными категориями, забывая о людях.

Во-вторых, еще не приходилось встречать россиян, считающих, что Крым присоединили из материальных соображений, тем более – «ради пляжей», их и в Сочи предостаточно. К тому же, за два с лишним десятилетия нахождения в составе «незалежной» украинские чиновники успели учинить на некогда цветущем полуострове полную разруху, преодоление которой сделало Крым дотационным еще надолго. И если господин Горюнов не верит в это, то пусть приезжает сам и поговорит с людьми, которые 23 февраля 2014 года вышли на площадь Нахимова в Севастополе, а потом безоружные стояли на блокпостах, чтобы не пропустить к своему дому собиравшихся идти на Крым неонацистов. Впрочем, на это он вряд ли пойдет. Ведь за визит в Крым киевская «демократия» занесет его на печально известный сайт «Миротворец» и закроет доступ на украинские экраны и страницы, благодаря которым он сегодня купается в лучах славы...

Но беда в том, что речи некоторых «неполживых» варягов из России, звучащие в украинских СМИ на фоне тотального зомбированная населения агрессивной антироссийской пропагандой и разрушения системы образования, могут показаться значительной части населения весьма убедительными и послужить делу разжигания вражды и ненависти.

Специально для «Столетия»

Источник: http://www.stoletie.ru/vzglyad/nepolzhivyje_rossijane_691.htm