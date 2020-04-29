Пацаки главнее
Строгость режима самоизоляции, с одной стороны, оправданна, с другой – порождает явные «перегибы на местах».
Помните, как в «Кин-дза-дза!» у Данелия: пацаки чатланам на голову сели, никакой жизни нет от них! Та фантастическая история из жизни на чужой планете теперь наша новая реальность. В прошлое воскресенье ехал на съёмку – ТВЦ снимали сюжет по мотивам одной моей старой статьи. Вызвал такси. Приехал киргиз молодой. Как положено, в маске. Сажусь в салон, а он мне: «Документы предъявите!» – тоном дяди Стёпы милиционера из мультика, значительно так. Я его спрашиваю: «А вы, собственно, кто? На каком основании собрались проверять документы?» Он отвечает: «Нам так сказали. У нас есть такое право. Нет документов – давай, до свидания». Я спешил, так что спорить не стал, показал документы – паспорт и редакционное удостоверение. Говорили, что журналистам-де послабление – езди где хочешь. Но мой киргиз оказался въедливым хлопчиком: изучив внимательно несколько печатей, продлевающих действие «ксивы», заметил, что последний раз документ продлевали в минувшем году. «Никуда не повезу, выходите!» А у меня – цейтнот, и так опаздываю.
Кое-как уговорил – завёл машину, везёт. Попутно мне, тёмному, объясняет, что я нарушитель, и так жить нельзя. Я ему: а вам, уважаемый, не кажется странным, что меня, гражданина России, учит жизни гражданин соседнего государства – иностранец? Который ещё и документы мои проверяет, как будто не он у меня, а я у него в гостях. Нет, говорит, не кажется, всё правильно. Я – таксист, а вы – пассажир, значит, я важнее. Я несу ответственность. И вы, таким образом, мне должны подчиниться. Логика! И ведь не поспоришь, пожалуй. Правда, если следовать этой логике и дальше – а курс уже взят, – то дойти можно и до абсурда. Хорошо, если гастарбайтеры у полицейских не начнут проверять удостоверения. Мало ли, вдруг целесообразность такая назреет? Они-то ребята ответственные и в правах своих хорошо разбираются. В отличие от нас с вами.
Руслан Горевой
Источник: https://versia.ru/pacaki-glavnee
Источник: https://versia.ru/pacaki-glavnee
Этот Руслан Горевой, видимо гражданин РФ, полагает, что гражданство, а в большей степени то, что он “журналюга” (а большинство из них, как известно, действуют в интересах иностранных государств, что видно сплошь и рядом невооруженным взглядом) право нарушать установленные законы и правила. А для кого пишутся законы и правила? По идее, таких борзых должны штрафовать на максимальные суммы. Жаль, но штрафуют далеко не всегда. Недаром они поливают помоями СССР при тов. Сталине. В те времена он быстро бы загремел “под панфары”. Не таких великих журналистов к стенке ставили.
Олега там есть фишка поинтересней на этом забавном пути. У нас есть так называемые трудовые мигранты с задумчивым и я уверен околозаконным статусом я читал что готовился или исполнился указ согласно которому гастарбайтер который у меня или соседа работу перехватил теперь может пойти в службу занятости и получать пособие по безработице а я или мой сосед у которых работу отняли этой системой пособие получать не должны. Я не понял если СССР восстановили кстати я не против объявите я только за. Если нет, то таксисты киргизы не должны у граждан РФ паспорта проверять это подполдает под определение окупация. То есть или союз или окупация мы подошли к черте.
Как то это должно работать по другому.
Начальник транспортного департамента Пронин уточнил, что с 15.04 будет установлено приложение на смартфоне у каждого водителя. «Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения», — рассказал он. И никаких печатей, паспортов и рабочих удостоверений. А если водитель поедет без пропуска, то при остановке правоохранителями штраф 4000 руб.
Надо ОТДЫХАТЬ чего-бы это не стоило.
Так и половцев победили и печенегов забившись по норкам .
Великий русский народ лёжа на печи горы свернёт.
Пора Емелю к лику святых причислить.
Назад За Родину.
Проверка гражданами сопредельного государства паспортов на территории их прописки признак оккупации этой территории скорее всего третьей силой где иностранцы просто её наемники. Дожили короче.
А если узнают, что “знал но бездействовал”?
Его ж транклюкируют нахрен!
Вместе с такси.
И войлочным колпаком.
Такси было беспилотное. Таксист – робот. Что с него взять?
Этими беспилотникам они готовят настоящую войну. Так включая Миллениум автотранспорт легковой курировали на Алтае ОПГ татарское ОПГ в частности. Теперь московские фирмы полностью забирают этот рынок своими машинами и сплошь гастробайтерами. Таксисты профессия бандитская таким образом организуются на полном серьезе банды и этнические столкновения с применением дорожной техники.
Пацаки таки рубятся с чатланами? За таратайки.