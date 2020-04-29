Строгость режима самоизоляции, с одной стороны, оправданна, с другой – порождает явные «перегибы на местах».

Помните, как в «Кин-дза-дза!» у Данелия: пацаки чатланам на голову сели, никакой жизни нет от них! Та фантастическая история из жизни на чужой планете теперь наша новая реальность. В прошлое воскресенье ехал на съёмку – ТВЦ снимали сюжет по мотивам одной моей старой статьи. Вызвал такси. Приехал киргиз молодой. Как положено, в маске. Сажусь в салон, а он мне: «Документы предъявите!» – тоном дяди Стёпы милиционера из мультика, значительно так. Я его спрашиваю: «А вы, собственно, кто? На каком основании собрались проверять документы?» Он отвечает: «Нам так сказали. У нас есть такое право. Нет документов – давай, до свидания». Я спешил, так что спорить не стал, показал документы – паспорт и редакционное удостоверение. Говорили, что журналистам-де послабление – езди где хочешь. Но мой киргиз оказался въедливым хлопчиком: изучив внимательно несколько печатей, продлевающих действие «ксивы», заметил, что последний раз документ продлевали в минувшем году. «Никуда не повезу, выходите!» А у меня – цейтнот, и так опаздываю.

Кое-как уговорил – завёл машину, везёт. Попутно мне, тёмному, объясняет, что я нарушитель, и так жить нельзя. Я ему: а вам, уважаемый, не кажется странным, что меня, гражданина России, учит жизни гражданин соседнего государства – иностранец? Который ещё и документы мои проверяет, как будто не он у меня, а я у него в гостях. Нет, говорит, не кажется, всё правильно. Я – таксист, а вы – пассажир, значит, я важнее. Я несу ответственность. И вы, таким образом, мне должны подчиниться. Логика! И ведь не поспоришь, пожалуй. Правда, если следовать этой логике и дальше – а курс уже взят, – то дойти можно и до абсурда. Хорошо, если гастарбайтеры у полицейских не начнут проверять удостоверения. Мало ли, вдруг целесообразность такая назреет? Они-то ребята ответственные и в правах своих хорошо разбираются. В отличие от нас с вами.

Руслан Горевой