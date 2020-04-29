“Ликвидация кулачества: правда и вымысел. Страницы истории”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора.
08:33. 29 апреля 2020 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Март
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Смыслы скорее обнаруживаются, чем создаются. Если же они и создаются, то не произвольно, а так, как даются ответы. На каждый вопрос существует лишь один ответ — правильный. У каждой ситуации есть только один смысл — её истинный смысл.