Лекция 6: Технология Окно Овертона. Как манипулируют общественным мнением?

Шестая лекция проекта Научи хорошему из курса «Информационная безопасность личности». С остальными лекциями можно ознакомиться по ссылке.

Технология «Окно Овертона»

В русскоязычном интернете широкое распространение получила информация о технологии «Окно Овертона», посвящённой механизмам манипуляции общественным мнением. Название технологии носит имя её автора — американского юриста и общественного деятеля Джозефа Овертона.

Согласно его теории, для каждой идеи или проблемы в обществе существует так называемое «окно возможностей», определяющее рамки возможного обсуждения темы, при котором лица, высказывающие различные точки зрения, не будут автоматически скомпрометированы в глазах окружающих. Какие-то идеи принято вовсе не затрагивать, какие-то можно обсудить в узком кругу специалистов, а какие-то доступны для публичных дискуссий.

Но область открытых и закрытых для публичного обсуждения тем в современном обществе, которое живёт в условиях постоянных изменений, носит не статичный, а динамичный характер. Это значит, что так называемое «окно возможностей» может по мере изменения информационной обстановки передвигаться влево или вправо в зависимости от ситуации. Основная часть граждан не замечает этого движения, потому что оно происходит постепенно, на протяжении нескольких лет, а люди обычно погружены в личные дела и не отслеживают долгосрочные процессы.

И главный вопрос в том, происходит смещение дискуссии по объективным причинам развития общества, либо носит искусственный и управляемый характер?

Какая-то часть процессов, конечно, протекает сама собой в силу развития техносферы, науки, взаимопроникновения культур разных народов и так далее. Но в рамках нашей лекции мы затронем те темы, которые продвигаются в общественное сознание искусственно, при активной манипуляции общественным мнением через средства массовой информации, которые правильнее было бы называть «средства формирования и управления общественным мнением». Этот момент надо запомнить: именно контроль над центральными СМИ является главным условием искусственного движения окон Овертона в ту или иную сторону. Основными признаками искусственного продвижения тех или иных тем является их явное финансовое стимулирование и не соответствие интересам большей части общества.

Приведём наглядный пример: появление первого открытого педераста в продукции компании Дисней в качестве одного из героев новой версии сказки «Красавица и Чудовище», вышедшей в 2017 году. Очевидно, что этот факт, вызвав недовольство значительной части зрителей, сильно сузил целевую аудиторию фильма и в целом компании Дисней не только в самих США, но и во многих других странах мира. Уменьшение аудитории автоматически означает, что компания не заработала 10-ки миллионов долларов, потому что многие родители не захотели вести своих детей на фильм, в котором пропагандируются извращения.

Тем не менее, вопреки прямым финансовым убыткам, компания Дисней пошла на этот шаг, а тематика извращений к настоящему моменту уже заняла прочное место в современном кинематографе, добравшись даже до продукции, предназначенной для детской аудитории. Это значит, что в западном кинематографе либо введены негласные правила на продвижение ЛГБТ-тематики, либо созданы механизмы мягкого стимулирования подобных процессов, что свидетельствует об искусственном характере смещения Окна Овертона в этой сфере.

Прежде, чем мы начнём подробно анализировать, каким образом происходит продвижение идей на каждом этапе, давайте посмотрим видеоролик, посвящённый как раз тематике извращений и тому, как происходит их внедрение в России.

Этот видеообзор был выпущен в 2015 году, с тех пор окно возможностей двинулось ещё дальше. Из каких же основных этапов состоит весь процесс внедрения деструктивных явлений в жизнь общества?

Первая стадия

Первой стадией движения окна Овертона является перевод дискуссии из области «немыслимое» в область «радикальное». Берётся любое явление, которое категорически не приемлется обществом, находится в зоне греха или табу. Например, каннибализм, инцест, гомосексулизм и т.д. Незаметно для общества на каком-нибудь конкретном и общественно раскрученном примере (скандале или серии запрограммированных событий) ранее запретная тема начинает активно обсуждаться, зачастую под благовидными предлогами: «А что в том или ином явлении такого плохого? Почему это делать нельзя? Мы же видим, что например, вот эти люди это делают, они при этом счастливы и никого не задевают?»

Так формируется повестка: «эта тема, конечно, запретная, но не настолько, чтобы мы о ней не могли говорить – мы же люди свободные, сознательные, наша цивилизация высокоразвитая, тем более, у нас свобода слова, поэтому мы можем поговорить и о запретном». На российском телеканале «Домашний» даже есть такое шоу «Нет запретных тем», и оно как раз и занимается тем, что под видом научных и прочих изысканий вводит в публичную сферу те вопросы, которые ранее находились в зоне табу.

Результат первого движения «окна Овертона» заключается в том, что неприемлемая тема введена в оборот, табу десакрализовано, произошло разрушение однозначности проблемы — созданы «градации серого». Так происходит перевод проблемы из области запретного, немыслимого в область радикального, когда тема все еще считается находящейся в зоне греха или табу, но о ней уже можно говорить и, главное – высказывать свое личное мнение, не опасаясь последствий.

Вторая стадия

На второй стадии разворачивания «окна Овертона» происходит с одной стороны – создание эвфемизма и замена первоначального смысла табуированного явления (например, вместо слов «педерастия, «мужеложество» в прессе начинают использовать более нейтральные термины: «гомосексуализм», «гей»); с другой – нахождение исторического прецедента (известной личности или события), который бы оправдывал в глазах части общества данное явление.

Технология создания и внедрения эвфемизмов наглядно показана в видеоролике «Лингвистическое оружие»:

Какие процессы, помимо уже затронутой нами тематики ЛГБТ, сегодня проходят первые две стадии движения «окна Овертона»?

Как показывает анализ современной массовой культуры, проведённый в рамках проекта «Научи хорошему», в обществе уже искусственно провоцируются дискуссии по вопросам допустимости инцеста, педофилии, уродования своего тела, суицида, людоедства, сатанизма, проституции, трансгуманизма, потребления наркотиков и так далее.

В ходе лекции мы более подробно рассмотрим две темы – легализация проституции и оправдание каннибализма.

Образ проститутки никогда еще не был воспет, романтизирован и даже идеализирован в культуре, как сегодня. Вспомните классический и многими до сих пор любимый фильм «Красотка», где проститутку изобразили чуть ли не «Золушкой».

Если раньше и поднималась проблема проституции в произведениях литературы или кинематографа, то проститутка была обычно показана как жертва обстоятельств, результат порочности системы. В наше же время в кино романтизируется и гуманизируется образ добровольной проститутки. Той женщины, что сама выбрала для себя эту профессию. Они становятся главными героинями фильмов и сериалов. Зарубежные – «Содержанки», «Тайный дневник девушки по вызову», «Дневники Красной туфельки», «Молода и прекрасна»; отечественные – «Проклятый Рай», «Обычная женщина», «Тени Прошлого» и другие. Причем в названных фильмах проститутка выступает в качестве главной героини. А если расширить список до тех картин, где они играют второстепенную, но положительную роль, то для этого перечня не хватит ни одной статьи, можем упомянуть только те, которые известны почти каждому россиянину хотя бы по афишам: «Глухарь», «Карпов», «Весной расцветает любовь», «Откройте, полиция!», «Полицейский с Рублёвки», «Реальные пацаны» и так далее.

Параллельно развитию этой темы в кинематографе бывших порноактрис по типу Памелы Андерсон или Саши Грей искусственно превращают в медиаперсон. Их приглашают сниматься в обычных фильмах, они приезжают с официальными визитами в Россию, продают в нашей стране свои книги. Всё это проходит при активной поддержке центральной и даже государственной прессы. Агентство Интерфакс публикует в кавычках «новости» о новом эротическом романе Саши Грей, выпущенном издательством Эксмо. Телеканал НТВ с восторгом комментирует участие Саши Грей в автопробеге от Владивостока до Москвы, а Первый канал приглашает её на передачу «Вечерний Ургант».

Превращение порноактрисы в бренд и, по сути, пропаганда порнографии ведущими российскими изданиями – это то, что совсем недавно казалось немыслимым, но сегодня уже стало реальностью. Следующий этап – это легализация проституции на законодательном уровне. Хотя в принципе и сейчас органы правопорядка практически никак не борются с так называемыми «массажными салонами» и прочими культурными вывесками подобных заведений. Теперь давайте посмотрим несколько видеороликов по данной теме.

Обратите внимание ещё вот на какой момент – по мере постепенной легализации проституции, происходит и обратный процесс – высмеиваются или полностью убираются из публичной риторики такие термины, как «целомудрие», «скромность», «непорочность». Их как бы сдвигают по шкале Овертона в обратную сторону, на их смену вводят такие эвфемизмы как «богатый сексуальный опыт», «пробный или гражданский брак».

И вот уже девушки стесняются быть скромными, считают свою чистоту чем-то неестественным, ненормальным. А некоторые с восторгом обсуждают свершившуюся на Западе, а потом и пришедшую к нам «сексуальную революцию», не осознавая, что это просто очередной эвфемизм, за которым стоит управляемый процесс снижения нравственности.

Третья стадия

На третьей стадии, после того как предоставлен легитимирующий прецедент, появляется возможность двигать «окно Овертона» с территории возможного в область рационального, приемлемого. На этом этапе происходит дробление прежде единой и цельной проблемы на множество видов и подвидов – одни из которых «очень ужасны и недопустимы», а другие «вполне приемлемы и милы».

Также в массы начинают транслировать множественность точек зрения. Для этого по крайним флангам расставляются сообщества, продвигающие «градации серого». С одной стороны – нерукопожатные радикалы, которых высокоразвитое общество вынуждено терпеть, а с другой – вполне респектабельные джентльмены, которых принимают в лучших домах «Парижа и Лондона».

Например, в общественном сознании надо искусственно создать «поле боя» за проблему допустимости каннибализма. На крайних флангах размещают пугала – специальным образом появившихся радикальных сторонников и радикальных противников людоедства. Реальных противников – то есть нормальных людей, не желающих оставаться безразличными к проблеме растабуирования этого явления, стараются упаковать вместе с пугалами и записать в радикальные ненавистники.

Роль этих пугал в том, чтобы активно создавать образ сумасшедших психопатов – агрессивные, фашиствующие ненавистники «антропофилии», призывающие жечь заживо людоедов, жидов, коммунистов и негров. Присутствие в СМИ обеспечивают всем перечисленным категориям граждан, кроме реальных адекватных противников легализации.

При таком раскладе сами так называемые.антропофилы остаются как бы посередине между пугалами, на «территории разума», откуда со всем пафосом «здравомыслия и человечности» осуждают «фашистов всех мастей». «Ученые» и журналисты на этом этапе доказывают, что человечество на протяжении всей своей истории время от времени поедало друг друга, и это нормально.

Теперь тему антропофилии можно переводить из области рационального в категорию популярного. Окно Овертона движется дальше.

При этом рассматриваемая здесь в качестве примера тема каннибализма – это не что-то абстрактное или фантастическое, а уже сегодняшняя реальность западного мира, которая до нас пока доносится только отголосками.

Четвёртая стадия

На четвертой стадии разворачивания «окна Овертона» происходит легализация ранее запретного явления – оно становится главной темой ток-шоу и новостных выпусков. Например, снимаются сериалы о людоедах, людей погружают в обсуждение подробностей и различных аспектов проблемы, тем самым создавая привыкание. Повсюду звучат фразы, по типу:

«Это же творческие люди. Ну, съел жену и что?»

«Они искренне любят своих жертв. Ест, значит любит!»

«У антропофилов повышенный IQ, и в остальном они придерживаются строгой морали»

«Антропофилы – сами жертвы, их жизнь заставила»

«Их так воспитали» и т.д.

Популяризация идеи также включает в себя:

Создание различной медиа-продукции (фильмы, песни, выставки), посвящённой ранее запретной теме;

Привлечение «звёзд» шоу-бизнеса к раскрутке идеи;

Стимулирование процесса самовоспроизводства (награждение премиями, поддержка нужных творцов в СМИ и т.д.)

Пятая стадия

К пятому этапу движения «окна Овертона» переходят, когда тема в обществе разогрета до такой степени, что ее можно перевести из категории «популярного» в сферу «нормы» и «актуальной политики». На этой стадии «начинается подготовка законодательной базы. Лоббистские группировки во власти консолидируются и выходят из тени». Публикуются социологические опросы, якобы подтверждающие высокий процент сторонников того или иного табу, желающих легализовать этот грех. Во время последнего этапа движения Окна общество уже сломлено. Самая живая его часть ещё как-то будет сопротивляться законодательному закреплению не так давно ещё немыслимых вещей, но в целом общество сломлено и уже согласилось со своим поражением.

Самое страшное последствие данной технологии в том, что человек теряет гармонию, получая на её место бесконечные внутренние споры и терзания. После достижения результата множество людей вынуждены поддерживать иллюзию принятия чужих ценностей. Люди все меньше и меньше остаются людьми, теряя связь со своими корнями и культурой. Другими словами человек из крепкого дерева превращается в перекати-поле, становясь таким же сухим и уязвимым.

Идеология толерантности

Что является главным условием или основной платформой для продвижения всех этих отклонений в общество? Так активно внедряемая к нам сегодня «толерантность», с помощью которой людей уводят от вопроса о том, к каким процессам и явлениям должно проявлять терпимость, а каким надо противодействовать, проявляя нетерпимость.

Звучит опять же красиво – «каждый может иметь своё мнение», «не надо никому ничего навязывать», «следите за собой, не лезьте в дела других» и так далее. «Ну, появились в детских мультфильмах ЛГБТ-персонажи – вам то какое дело, вас же не заставляют менять свою ориентацию? Ну, показывают по телевизору пошлость, проституток и порноактрис – возьмите и переключите канал, всего-то делов! Не нравится – не смотри!». За такими формулировками обычно прячутся пропагандисты всего низменного и аморального.

В действительности, все их призывы, так или иначе, сводятся к тому, чтобы человек стал пассивен, перестал заботиться об окружающих, жил по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю», думал только о себе.

В обществе всегда есть понятие нормы. Те отклонения и извращения, которые мы рассматривали в ходе лекции в качестве наглядных примеров движения «Окна Овертона», хоть и встречались в истории человечества, – но нормой никогда не являлись. Поэтому и мы не должны, и более того – не имеем права относиться спокойно или попустительски к попыткам их оправдания и тем более легализации. Чем бы они не прикрывались – будь то «защита прав меньшинств» или призывы «шагать в ногу со временем, не быть ретроградами». Нельзя идти на поводу у идеологов толерантности. Мы должны хорошо понимать, в каких ситуациях уместно проявлять терпимость к чужому мнению, а в каких должно проявлять нетерпимость и пресекать развитие общественно-опасных тенденций.

Готовность же в любых ситуациях проявлять покорную толерантность означает только одно – отсутствие у человека совести и его неспособность различать добро и зло. Обществу так усиленно навязывают толерантность для того, чтобы оно не сопротивлялось и спокойно приняло все изменения, не вникая в суть каждого из них. Чтобы не попасться на эту «удочку», важно понимать, как работает технология «Окно Овертона», и уметь противостоять внедрению деструктивных идей и смыслов.

Как противостоять технологии Окно Овертона

Чтобы противостоять технологии «Окно Овертона» необходимо:

Всегда и везде стараться говорить правду. Избегать использования эвфемизмов, доходить до сути вещей и процессов, называть происходящие события своими именами, как бы нетолерантно это всё ни звучало.

Заниматься самообразованием. В современной информационной войне побеждает тот, кто умней, тот, кто больше знает и лучше разбирается в общественных процессах, может эффективнее использовать доступный ему трудовой или финансовый ресурс для исправления ситуации. Все озвученные в лекции тенденции не остановить с позиции силового противостояния, необходимо участвовать, прежде всего, в информационном противоборстве.

Создавать и поддерживать СМИ, которые противодействуют распространению деструктивных тенденций. Надо понимать, что именно СМИ – являются основным инструментом бесструктурного управления обществом. Не единственным, но самым важным.

Некоторые полагают, что крупные СМИ существуют за счёт рекламы или других естественных механизмов финансирования. Но в действительности практически все современные информационные агентства, телеканалы и издательства напрямую завязаны на международный финансовый олигархат, который и формирует те тенденции, которые мы видим. От своих хозяев они получают огромные средства, и потому заняты не объективным освещением событий, а искусственным продвижением выгодной владельцу повестки.

Прибыль от рекламы составляет небольшую часть их доходов – к тому же в России, например, телевизионная реклама заказывается в большинстве случаев иностранными брендами и служит, по сути, одним из механизмов внешнего управления. Поэтому в области больших медиа в принципе нет речи о какой-либо здоровой или честной конкуренции, они все так или иначе дотационные и потому «ручные».

Массовая альтернатива существующей системе сегодня развивается преимущественно благодаря Интернету, с появлением которого у простых людей появилась возможность создавать информационные сайты, вести свои блоги, каналы на YouTube, сообщества в соцсетях.

Подобные площадки, которые распространяют новости и аналитику, полезную широким слоям общества, дотировать никто не будет, и они могут существовать и эффективно действовать только при поддержке со стороны простых людей. Поэтому, если вы нашли и регулярно читаете источники информации, которые, на ваш взгляд, способствуют нравственному и интеллектуальному оздоровлению общества, принимайте активное участие в их деятельности: оставляйте комментарии, пишите статьи, распространяйте материалы, оказывайте финансовую помощь.

Осознанно участвуйте в информационных процессах, протекающих в обществе, и тогда вы сможете защитить не только себя и свою семью от различных медиа-угроз, но и влиять на ваше окружение и ситуацию в целом.

Источник: https://whatisgood.ru/theory/media/lektsiya-6-tehnologiya-okno-overtona-kak-manipuliruyut-obshhestvennyim-mneniem/