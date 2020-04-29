Каждый шестой американец живет в фанерном вагончике



Вполне укоренившееся в широких массах представление об Америке – это то, что американцы все живут в отдельных просторных шикарных домах с лужайкой и бассейном. С эит можно согласиться лишь в том, что американцы действительно ценят личное пространство. Все остальное как всегда стереотип. И не все живут. И не в просторных.

По данным CNBC каждый шестой дом в штате Флорида США это мобильный дом. Во многих других штатах доля таких домов гораздо выше.

Что такое мобильный дом?

Если вы все еще думаете, что мобильное жилье – это трейлеры-прицеп к автомобилю, то это вовсе не так. Мобильный дом это легкая щитовая конструкция похожая на вагончик или бытовку на наших стройках. Вытянутый в длину и шириной в две полосы дороги.



Мобильный дом США. Фото из открытых источников

Впервые такие дома стали популярными в середине прошлого века в США. Американцы много перемещались по стране вслед за своей работой. Сначала появились небольшие прицепы. Позднее появилась целая индустрия изготовления дешевых мобильных домов по типу того, что показан на фото выше. И они стали очень популярны у людей с миленькими доходами. Стали появляться парки мобильных домов, и даже целые города. Мобильные дома ставились на одном месте на долго и в них росли не одно поколение американцев.



Основное его отличие от капитальных низкая стоимость, недолговечность. Но рост стоимости жизни в США и цен на недвижимость заставляет миллионы американцев жить в таких вагончиках десятки лет.



Мобильный дом США.

Почти в каждом городе США есть парки мобильных домов. А в глубинке США целые деревни из таких домов.



Парк мобильных домов США. Фото из открытых источников



Парк мобильных домов США. Фото из открытых источников



Парк мобильных домов США. Фото из открытых источников

Русские эмигранты такие дома называют еще пеналами. Он и правда похож на пенал.

В США вся земля частная собственность и поэтому имея такой дом нельзя его поставить где захочется. За все надо платить. Содержание парков мобильных домов прибыльный бизнес, широко распространённый в США. Имея такой дом чтобы поставить его и подключить к воде и электричеству надо платить. Обычная ставка 800-1000 долларов в месяц. Плюс 100-150 долларов за воду и электричество. Так что дешевый дом обходится недешево. Обычно в окнах таких домов торчат оконные кондиционеры 30-50 летней давности.

Некоторые такие долма даже выглядят очень даже презентабельно и парки напоминают ухоженные городки.



Парк мобильных домов США

Например в городе Сан Хосе в штате Калифорния имеет 59 парков мобильных домов.

Но большинство парков это пристанище беднейшего населения, особенно в глубинке.



Парк мобильных домов США город Tooele



Парк мобильных домов США. Эпплсворт Эр Форс Бейтс Южная Дакота



Парк мобильных домов США. Эпплсворт Эр Форс Бейтс Южная Дакота

Как видите и дорог там нет. И до ближайшего супермаркета может быть пару десятков километров.

Многие дома находятся в очень плачевном состоянии. Хотя надо отдать американцам должное. Дом может быть полной трухой, но покрашен.



Парк мобильных домов США. Каспер. Вайоминг.



Парк мобильных домов США. Каспер Вайоминг.

В таких вот скворечниках живут около 60 млн. американцев. О центральном отоплении никто даже не имеет представления, хотя оно изобретено в США.

И никаких лужаек и бассейнов.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10092081.html