Coronavirus COVID-19 как увертюра возвращения

Доктор философских наук Яков Тарароев прислал письмо с со статьей на тему коронавируса.Думаю читателям блога будет интересно.В настоящий момент, когда в связи с эпидемией коронавируса в мире разворачиваются невиданные события, о которых ещё три месяца назад никто не мог предположить и в страшном сне, самое время задуматься о причинах и следствиях всего того, что происходит. Обсуждения подобного рода широко представлены в средствах массовой информации, вероятно, скоро всё происходящее сейчас всеохватно и широко будет исследоваться не только естественнонаучными и техническими, но и гуманитарными дисциплинами, в связи с чем, и хочется сказать несколько слов.Прежде всего, о причинах. Сторонники теории заговоров ищут всевозможные следы искусственного происхождения вируса, вирусологи, врачи и другие специалисты естественных наук пытаются понять механизмы возникновения и распространения COVID-19. При несомненном наличии таких механизмов, пусть и не до конца ясных, фундаментальным причинам появления этой напасти уделяется не достаточно внимания. В общем виде эти причины должны определять предпосылки возникновения вышеупомянутых механизмов, причём не только для данной формы вируса, но и для других. Всякий вирус имеет своего носителя – организм, на котором он живёт и развивается. В свою очередь, этот организм живёт в некоторых физических условиях, вся совокупность которых называется климатом. Поэтому вполне очевидно предположить, что климат, а точнее даже его изменения существенно влияет на изменения вирусов и бактерий.В данном материале нет необходимости приводить все те факты, которые говорят нам о том, что климат на планете Земля начал существенно меняться за последние несколько десятков лет. Оставим вопрос о том, происходит ли это изменение под воздействием природных или антропогенных фактов (по поводу чего сейчас ведутся жаркие дискуссии). Лично автор считает, что процесс носит естественный характер, и доля антропогенных причин очень невелика, но это предмет отдельного разговора.В контексте рассматриваемого вопроса не важно, является ли эти изменения негативными или позитивными для человека. Мы можем считать в общем случае, что изменения климата являются позитивными тогда, когда они приводят к увеличении площади поверхности суши, территория которой благоприятна для проживания человека, и соответственно негативны изменения тогда, когда площадь поверхности суши, пригодной для существования человека сокращается. По современным моделям климатических изменений мы можем сказать, что в настоящее время процесс климатических измененийразнонаправленный, и оценить его полезность или вредность мы сможем только после того, как он завершиться.Однако до этого ещё далеко и на данный момент мы можем только сказать, чем он сопровождается. Общеизвестно, что одним из факторов сопровождения климатических изменений является ухудшение эпидемиологической обстановки. Причина этого следующая: изменение климата касается, прежде всего, естественного ареала каждого из видов живых существ, которые являются носителями вирусов и микроорганизмов, а так же их экологической ниши. Эти ареалы и экологические ниши «деформируются», «находят» один на другой, в результате чего носители вирусов и микроорганизмов взаимодействуют интенсивнее, чем при стабильном климате, когда каждый вид занимает свою ячейку в экосистеме и свой ареал обитания. Соответственно, возрастает интенсивность взаимодействия вирусов и микроорганизмов, что стимулирует их мутацию и появление новых вирусов и бактерий с новыми свойствами.Нарушение ареалов обитания и экологических ниш диких видов приводит не только к интенсивности взаимодействия между ними, но и «вторжение» их в ареал обитания человека, «внедрение» их, пусть эпизодически и случайно в экологическую нишу человека. Вообще, в период стабильного климата эта ниша, как и ареал человека, по крайней мере, со времён становления производящей экономике и начала оседлого образа жизни, более-менее стабильна. Человек, особенно в городах, фактически абсолютно «отрезан» от естественной природы, однако в эпоху климатических изменений вероятность передачи вирусов или бактерий от диких видов к человеку возрастает. Так было во все крупные эпидемии. Сегодня ситуация усугубляется тем, что фактически уже около ста лет, благодаря развитию медицины в индустриальных странах, уменьшению младенческой и детской смертности, существенным образом ослабился естественный отбор и поэтому населеннее этих стран потенциально более уязвимо к воздействию новых вирусов и бактерий. Таким образом, эпидемиологическая угроза является первым сопутствующим признаком глобального изменения климата.Вторым сопутствующим признаком является локальное изменение климатических условий на определённых территориях. Эти изменения могут быть как благоприятны для человека, так и наоборот – неблагоприятны. В первом случае непригодные или малопригодные для жизни человека территории становятся пригодными для жизни, во втором случае те территории, на которых жил человек и вёл хозяйственную деятельность, становятся малопригодными или непригодными. Это выражается в изменении физических условий (температура, влажность), которые влияют и на жизнь самого человека, и на растения и животных, которые являются для него источником пищи. Если в естественных условиях вследствие изменения климата меняется ареал обитания вида, или он приспосабливается к изменяющимся условиям, то для одомашненных видов это невозможно, и просто падает их численность. Проще говоря, падает производительность сельского хозяйства, и соответственно растут цены на продовольствие. Тенденция общемировых цен на продовольствие есть тема отдельного разговора, в данной работе можно лишь отметить легко проверяемый факт, что индекс продовольственных цен, который фиксирует изменение относительных цен, т.е. цен без учёта инфляции ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций) вырос с 89,6, в 2002 году до 180,5 в феврале 2020 года. Этот рост не был постепенным и плавным, максимум – 229,9 приходился на 2011 год, но, тем не менее, тенденция очевидна. Каждый желающий может найти этот график в интернете по запросу «Индексы цен ФАО на продовольствие».Разумеется, при благоприятных локальных климатических изменениях открываются новые возможности освоения новых территорий, новых способов и форм хозяйственной деятельности, но это происходит не сразу, для этого нужно время и ресурсы.Для лучшего понимания современных процессов в отношении влияния климатических изменений на социальные системы целесообразно обратится к уже прошедшим эпохам. И здесь мы можем зафиксировать факт того, что изменения климата были основным фактором социогенезиса, именно климатические изменения, растянутые во времени, стимулировали возникновение и развитие новых форм образа жизни, способов и видов хозяйственной человеческой деятельности, которые в свою очередь формировали социальные системы и отношения, являющиеся основой современного общества.Действительно, глобальное потепление, которым ознаменовалось окончание последнего ледникового периода 12 тысяч лет назад, стимулировало появление оседлого образа жизни, а вместе с ним и производящую экономику в виде сельскохозяйственной деятельности, сформировав аграрный способ жизни.Глобальное похолодание 6200 г до н.э. стимулировало заселение Европы носителями аграрной культуры (до этого там жили охотники и собиратели), а так же стимулировали социальные и культурные трансформации поселенцев среднего и нижнего течения Тигра и Евфрата, которые, в конечном итоге, с течением времени, создали городской образ жизни, институты государства и права, письменность и многое другое, чем мы пользуемся до сегодняшнего дня и что составляет основы цивилизации.Если говорить о более близких к нам временах, то наблюдается корреляция между расцветом Римской империи и глобальным потеплением с одной стороны, а так же между упадком этой империи и глобальным похолоданием. Эта корреляция присутствует между волной «градообразования» на территории Европы на рубеже 1-2 тысячелетия нашей эры, в том числе и на территории тогдашней Киевской Руси. И, наконец, малый ледниковый период 14-19 веков опосредованно, через цепь социальных трансформаций привёл к появлению индустриального общества, капиталистической системе, интенсивному росту науки и техники, т.е. в конечном итоге тому образу жизни, в котором мы все сейчас живём.Современный человек, по своему высокомерию и самоуверенности решил, что природные факторы, которые он преодолевал и которыми он пользовался, исчезли из его бытия. Но это не более чем иллюзия. При всём его относительном и условном могуществе, которое человек может применять только к себе подобным, у него нет ни малейших возможностей, повлиять на причины, которые, в конечном итоге его создали в современном виде. Даже если принять гипотезу о значительном антропогенном влиянии на современное изменение климата, мы можем констатировать, что естественные вариации климатических изменений очень широки, в истории Земли глобальные климатические условия были и гораздо более благоприятные, чем сейчас, и гораздо более суровые. Считать, что климат должен быть неизменен, или только мы его способны изменить, потому, что именно мы сейчас в нём живём, было бы верхом глупости и самодовольства.Безусловно, современная наука не может пока построить достоверную модель климатических изменений даже в ближайшем будущем, более-менее она может условно объяснить и описать (и то в виде конкурирующих теорий) изменения климата в прошлом. Мало того, для неё является проблемой даже достоверно зафиксировать эти изменения. Если они не вызваны какой-либо скоротечной катастрофой (извержение вулкана, столкновение с метеоритом), то они проявляются только на больших временных интервалах, порядков сотен, тысяч лет и гораздо больших. При этом они происходят стохастично, различные параметры (температура, влажность и т.п.) меняются стихийно, и направление динамики изменений можно увидеть только за большой промежуток времени.Если мы говорим о том, что сейчас вступаем в эпоху глобального потепления, то «эмпирически», в нашем повседневном опыте эта эпоха нам будет являться через совокупность случайных событий в виде эпидемиологических вспышек, летних засух с аномальным повышениемтемпературы, которые могут сменяться холодными или дождливыми зимами, увеличением мощности ураганов и другими природными явлениями, в том числе и другими эпидемиями вирусов и бактерий, которые негативно влияют на жизнь человека. Общую динамику и картину мы, по крайней мере, абсолютно достоверно не можем увидеть за время жизни одного поколения. Сам процесс потепления на локальных промежутках пространства и времени может иметь и «обратное направление», и в целом результаты будут ясны после окончания этого процесса.Степень влияния климатических изменений на социальные структуры и социально-экономическую жизнь общества определяется скоростью климатических изменений, их глубиной и их продолжительностью. Однако сами эти процессы очень сложны, на них влияет масса факторов, и в настоящее время мы не можем прогнозировать ни скорость, не глубину, ни продолжительность климатических изменений, мы не можем их зафиксировать как долгосрочную динамику и поэтому не можем их прогнозировать с высокой степенью достоверности. Но мы должны быть готовы к ним по факту. Эта готовность предполагает, прежде всего, значительное накопление материальных ресурсов (в натуральном, а не денежном выражении) в виде запасов продовольствия, включая питьевую воду, медикаментов, средств индивидуальной защиты, медицинской и другой техники, источников энергии, оптимизацию средств различных коммуникаций и механизмов перераспределения.Очевидно, что это способно сделать только государство, а не бизнес, поскольку сами процессы накопления этих ресурсов есть не рыночные процессы, поэтому как ответ на глобальные изменения климата есть усиления влияния в обществе роли государства, причём в выигрыше будут территориально крупные государства, поскольку они по определению будут располагать большим количеством материальных ресурсов и будут обладать большей свободой манёвра в их использовании.Эпоха последних двухсот лет, которая совпала, с одной стороны, с эпохой относительно стабильного климата, а с другой стороны со становлением и развитием системы капитализма в его последовательном изменении от эпохи первоначального накопления капитала, эпохи монополизации и эпохи империализма с её двумя мировыми войнами, и послевоенной эпохой всеобщей глобализации породили иллюзию того, что общество изменяется только под действием внутренних социальных причин, что миром управляют идеи того, как лучше организовать социум.Глобальная эпидемия COVID-19, первая эпидемия за последние двести лет, которая разворачивается в отсутствие каких либо негативных, катастрофических социальных факторов, провоцирующих её развитие (последняя глобальная эпидемия «испанского гриппа» развернулась на фоне первой мировой войны) и которая, даже не достигнув своего пика, будет иметь серьёзные экономические и социальные последствия для всего мира, возвращает нас к истокам нашего бытия. Она возвращает нас в ситуацию, когда не человек, а его природное окружение делает историю. И в этом смысле эпидемию COVID-19 можно рассматривать как некую увертюру возвращения человечества в реальную, а не мнимую Историю, в которой нас и в будущем ожидают подобные явления и ещё более серьёзные вызовы, и к которым мы должны быть готовы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5827237.html