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«Библейские масштабы»: в ООН предупредили об ужасном глобальном голоде (ВИДЕО)

05:30. 26 апреля 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
«Библейские масштабы»: в ООН предупредили об ужасном глобальном голоде (ВИДЕО) | Русская весна

Из-за не утихающей пандемии COVID-19 на планету может обрушиться библейский голод. Об этом передаёт канал «Россия 1» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Сообщается, что в ближайшее время от голода могут пострадать почти 300 миллионов человек. И это на фоне того глобального экономического кризиса, который происходит в мире.

На сегодня почти 180 тысяч погибших от коронавируса в мире. И чем дальше COVID-19 распространяется по планете? тем более агрессивным он становится.

Ученые обнаруживают всё новые и новые мутации вируса, которые могут оказаться способными обмануть вакцину. Так или иначе её разработка — вопрос жизни и смерти для всей планеты.

К пессимистичным прогнозам учёных, кажется, присоединяется и сама природа. В Италии проснулся вулкан Этна, в России — вулкан Ключевской. А на Восточное побережье США обрушились ураганы и штормы. Недоброе предзнаменование в этих событиях усмотрели только суеверные и впечатлительные люди. Впрочем и в ООН опасаются апокалипсиса.

Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН заявил, что нужно «поднять сигнал тревоги».

«Пока в мире нет массового голода, но я должен вас предостеречь: если мы не подготовимся и не начнём действовать сейчас, чтобы избежать перебоев с финансированием и торговлей, мы столкнемся с голодом поистине библейского масштаба в ближайшие шесть месяцев», — сказал он.

Как заметил журналист Евгений Попов, если нам говорят сейчас о библейском голоде из светской организации, то скоро уже Совет безопасности ООН будет обсуждать второе пришествие, а Североатлантический альянс — создавать ковчег. Куда бежать, по его словам, вообще непонятно. Ведь даже пещеры Киево-Печерской лавры закрыты на карантин.

Алексей Яковлев, врач общей практики, в ответ на такое заявление ООН, сказал, что он «как человек, объехавший весь мир и посетивший далеко не самые богатые страны, в том числе и Африки», может утверждать, что «голод и сейчас там есть».

«Многие умирают до сих пор от голода или неправильного питания. То есть, голода как такового может и не быть. Но они могут есть очень простую какую-то крахмалистую пищу, какой-нибудь ямс. И это неполноценное питание. То есть, вещества необходимые не поступаю и в итоге человек погибает. Это тоже разновидность голода», — пояснил он.

Как сообщала «Русская Весна», эксперты прогнозируют, что число новых заражений коронавирусом в России выровняется к середине маяА россияне тем временем готовятся сокращать свои расходы

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Источник: https://rusvesna.su/news/1587613525

Метки: Новости

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