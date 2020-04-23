Сливайте нефть, Библейский голод, Полиция без тормозов // Галопом по Европам #197

В этом выпуске:

- За сутки в России плюс 5236 заболевших. Всего – почти 60 тысяч. Умерли 513, вылечились 4420 пациентов;

- Из 18-ти регионов поступают жалобы на то, что больницы переключились на лечение коронавирусных пациентов в ущерб всем остальным;

- Отечественные фармкомпании могут отказаться от выпуска целого ряда жизненно-важных препаратов;

- В Совфеде предложили временно отказаться от уничтожения конфискованного алкоголя;

- Нефть продолжает падать – Брент уже дешевле 16 долларов – это уровень 99-го года;

- Польша отказалась от российской нефти в пользу саудовской;

- Министр экономразвития Решетников заявил – отскока не будет, экономика страны после обвала будет восстанавливаться долго и постепенно;

- Во всем виноват Китай. Вслед за Трампом, Помпео и Байденом претензии к нему начали выдвигать отдельные штаты;

- Коронакризис лишь притушил конфликт между Гонконгом и Пекином – констатирует Вашингтон Пост;

- В ООН предупреждают о голоде библейского масштаба;

- Правительство одобрило поправки в закон о полиции;

- Патриарх Кирилл попросил Мишустина дать отсрочку храмам по коммунальным платежам.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EXmLKhGBAH4