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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 апреля 2020

14:02. 25 апреля 2020 156 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В Ливии продолжаются акции в поддержку Хафтара

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Нефтяная война: саудитов и русских сталкивают лбами

Нефтяная война: саудитов и русских сталкивают лбами | Русская весна

Американская элита старается сделать все, чтобы крупные мировые нефтяные игроки не ладили друг с другом. Когда Россия стала решать вопросы в ОПЕК+, это нанесло серьезный удар по самолюбию Вашингтона. В последнее время прикладывается максимум усилий, чтобы Москве не доверяли.

Как заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, американская сторона подключила СМИ для травли России. По его словам, статья Bloomberg о российских спекуляциях на мировом рынке нефти — попытка развалить сделку ОПЕК+.

«Американские расследования, которые проводились по каким-то вбросам информации, касающейся и биржевых спекуляций в том числе, никаких четких и конкретных результатов не давали», — рассказал Васильев.

Эксперт уверен, что Вашингтон стремится посеять недоверие между Москвой и Эр-Риядом. Он объяснил, что целью информационных вбросов является Саудовская Аравия, которой внушают, что Россия что-то замышляет.

В свою очередь Bloomberg сообщил, что Соединенные Штаты приступили к новому расследованию. Оно касается «подозрительных» сделок с нефтяными фьючерсами. Указывается, что к трейдерам, связанным с Россией, попали данные о сделке ОПЕК+, и эта информация используется в корыстных целях.

«Такая ситуация может способствовать якобы произвольному распаду сделки, но по желанию Соединенных Штатов Америки. Вашингтон уже не просто пытается в данном случае действовать в рамках соглашения только между тремя лидерами государств, но и намерен занять в этом треугольнике доминирующую позицию верховного управляющего ОПЕК+. Я не исключаю, что Соединенные Штаты сейчас разрабатывают механизм развала сделки через такие семена раздора», — заявил американист.

Исключать того, что американская сторона вновь решила сфабриковать данные и обвинить российскую сторону, не стоит. История знает множество примеров, когда Вашингтон «подгонял» расследования под удобный вариант исхода событий.

Взять хотя бы обвинения Москвы во вмешательство в американские выборы 2016 года и поддержку Кремлем Дональда Трампа. Спецпрокурор США Роберт Мюллер с треском провалил расследование.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Перспективная САУ



Колесная САУ боевиков ИГИЛ из вилаята Западная Африка.





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Метки: главное, компиляция

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