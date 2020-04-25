Минобороны опубликовало архивные фотографии встречи на Эльбе в 1945 году
Фото: © Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало архивные фотографии встречи войск 1-го Украинского фронта Красной армии с военнослужащими I армии США 25 апреля 1945 года рядом с немецким городом Торгау на реке Эльбе, передает RT.
На сайте российского оборонного ведомства создан раздел под названием «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы».
На одном из снимков запечатлена встреча командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Советского Союза Ивана Конева и командующего американской 12-й группой армий генерала Омара Брэдли.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51381-minoborony-opublikovalo-arhivnye-fotografii-vstrechi-na-elbe-v-1945-godu.html