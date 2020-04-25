Минобороны опубликовало архивные фотографии встречи на Эльбе в 1945 году

Фото: © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало архивные фотографии встречи войск 1-го Украинского фронта Красной армии с военнослужащими I армии США 25 апреля 1945 года рядом с немецким городом Торгау на реке Эльбе, передает RT.

На сайте российского оборонного ведомства создан раздел под названием «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы».

На одном из снимков запечатлена встреча командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Советского Союза Ивана Конева и командующего американской 12-й группой армий генерала Омара Брэдли.

“Подборка фотоснимков из семейных архивов прославленных советских полководцев Конева, Жадова, Бакланова, Родимцева расскажет об официальных приветственных ритуалах в ставках союзных армий, о дружеских встречах и взаимных праздничных мероприятиях, проходивших в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден, где стояли штабы советского 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий”, – говорится в комментарии к проекту.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51381-minoborony-opublikovalo-arhivnye-fotografii-vstrechi-na-elbe-v-1945-godu.html