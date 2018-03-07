Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин в годы войны
10:24. 7 марта 2018 Просмотров - 181 Один комментарий Опубликовал: brahman
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Минобороны накануне 8 марта опубликовало архивные документы о подвигах советских женщин в годы Великой Отечественной войны.
© Фото : Минобороны России
Из фотоальбома 156 истребительного авиаполка
В подборку вошли рассекреченные документы из фондов Центрального архива ведомства: письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, наградные документы.
“Каждая из этих подборок – это история в миниатюре, а вместе они – калейдоскоп женских судеб, полных отваги, мужества, самоотверженных и отнюдь не женских поступков”, — отметили в Минобороны.
Подвиг медсестры
В документах, к примеру, говорится о подвиге медсестры Марии Фофановой, которая вынесла с поля боя 46 раненых бойцов.
Девушка пошла на фронт добровольцем и только за время боев с 5 июля до 19 сентября 1942 года помогла двумстам раненым.
За мужество и отвагу, в том числе спасение командира и захват пленного, Марию Фофанову наградили орденом Красного Знамени.
Повела в атаку
Также рассказывается история ефрейтора 133 отдельного гвардейского саперного батальона Натальи Костяницыной. В августе 1944 года она ручной гранатой уничтожила пулеметный расчет врага и в ключевой момент боя повела солдат в атаку.
“И вот в этот критический момент раздался звонкий девичий голос, зовущий в бой. Мы подняли головы. Впереди нас стояла во весь рост девушка с автоматом в руках. Наташа строчила из автомата, а затем выхватила из-за пояса гранату и с криком “Вперед! Ура!” первой кинулась на врага”, — описал происходившее один из бойцов.
По его словам, все подхватили клич девушки и бросились в атаку вслед за ней. За героизм и отвагу Наталью Костяницыну наградили орденом Красной Звезды.
© Фото : Минобороны России
Статья из фронтовой газеты о Наталье Костяницыной, которая в критический момент боя повела бойцов в атаку
Статья из фронтовой газеты о Наталье Костяницыной, которая в критический момент боя повела бойцов в атаку
Источник: nashaplaneta.su
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Читал про подвиги полевой медсестры, которая вытаскивала раненых с полей сражнеий. Вы знаете, что такое тащить женщине по снегу мужика в тулупе или по водяной грязи метров 100. Я правда позабыл её имя, но помню, что она спасла таким образом около 120 бойцов.