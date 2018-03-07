Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин в годы войны

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Минобороны накануне 8 марта опубликовало архивные документы о подвигах советских женщин в годы Великой Отечественной войны.В подборку вошли рассекреченные документы из фондов Центрального архива ведомства: письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, наградные документы.В документах, к примеру, говорится о подвиге медсестры Марии Фофановой, которая вынесла с поля боя 46 раненых бойцов.Девушка пошла на фронт добровольцем и только за время боев с 5 июля до 19 сентября 1942 года помогла двумстам раненым.За мужество и отвагу, в том числе спасение командира и захват пленного, Марию Фофанову наградили орденом Красного Знамени.Также рассказывается история ефрейтора 133 отдельного гвардейского саперного батальона Натальи Костяницыной. В августе 1944 года она ручной гранатой уничтожила пулеметный расчет врага и в ключевой момент боя повела солдат в атаку.По его словам, все подхватили клич девушки и бросились в атаку вслед за ней. За героизм и отвагу Наталью Костяницыну наградили орденом Красной Звезды.

© Фото : Минобороны России

Статья из фронтовой газеты о Наталье Костяницыной, которая в критический момент боя повела бойцов в атаку