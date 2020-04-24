Почему в России не раздают «вертолётные деньги»

Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса не станут раздавать россиянам «вертолетные деньги», поскольку пока государство не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер, а прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Термин «вертолетные деньги», или «деньги с вертолета», родился из работы американского экономиста 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета. Целый ряд стран такую меру поддержки из-за коронавируса сейчас реализует, в частности США.

В России также заходил разговор о применении данной меры, однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что прямые выплаты населению как адресная поддержка нужны, но раздача «денег с вертолета» как инструмент денежно-кредитной политики в России не актуален.

РИА Новости спросило экспертов, нужен ли в стране такой вид поддержки и какие последствия у него могут быть.

Бесплатные деньги

«Вертолетные деньги» являются крайним средством по спасению экономики, когда уже ключевая ставка находится около нуля, но бизнес и банки не хотят раздавать деньги, именно тогда для стимулирования спроса и начинают раздавать бесплатные деньги, поясняет управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

Однако пока применять в России такую меру необходимости нет, говорит заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

«В мировой практике реально „вертолетные деньги“ рассматривают как способ побороть дефляцию и ее неприятные эффекты, что не совсем актуально для России на современном этапе», — говорит он.

Эксперт отмечает, что даже если рассматривать «вертолетные деньги» как стимулирующую меру в более широком смысле, сначала необходимо исчерпать стандартные меры, затем попробовать количественное смягчение, и только потом можно задумываться об экспериментах по типу «вертолетных денег».

При этом он подчеркивает, что в чистом виде такой инструмент еще нигде не применялся: в США, например, для получения прямой выплаты нужно иметь годовой доход ниже 75 тысяч долларов.

«Основная логика непринятия идеи „вертолетных денег“ со стороны ЦБ РФ заключается в том, что, пока полностью не израсходованы стандартные меры смягчения монетарной политики и поддержки экономики, не следует прибегать к использованию нестандартных мер.

Другими словами, „вертолетные деньги“, по мнению экономического блока, могут использоваться после того, как ставки снижены де-факто в около нулевую зону, регулятор реализует программы „количественного смягчения“, в том числе покупает долги», — предположил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Экономическим обоснованием данного непринятия идеи такого инструмента, считает аналитик, являются опасения экономического блока об увлечении дефицита бюджета и нехватки источников его финансирования, а также об усилении проинфляционных рисков.

Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий выступает с более жесткой позицией, вовсе называя призывы к прямым выплатам абсолютно всем популистскими.

«Это крайняя мера денежно-кредитной политики, когда другие меры оказываются недостаточно эффективными. Бездумное разбрасывание „вертолетных денег“ будет несправедливо — помощь получат и те, кто в ней не нуждается. Следует также учитывать и инфляционный шок в результате такого вливания денег в экономику», — говорит он.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее в среду пояснил, что Россия не может напрямую раздавать деньги населению, потому что у страны нет достаточного количества инструментов по привлечению больших объемов внешнего долга.

А что делать?

Аналитики указывают, что есть целый ряд мер, которые в текущей ситуации смогут значительно лучше помочь россиянам, в первую очередь это адресная поддержка пострадавших от коронавируса.

«Целесообразна адресная поддержка наиболее пострадавших слоев населения — тех, кто уже заболел коронавирусом и членов их семей, лишившихся работы из-за эпидемии или тех, у кого из-за нее существенно упали доходы. Такая поддержка будет способствовать снижению уровня социальной напряженности», — уверен Осадчий.

Как меру поддержки следует рассматривать выдачу пособий семьям со сравнительно низким подушевым доходом либо потерявшим работу и иной источник дохода из-за кризиса, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов соглашается с коллегой, что в настоящее время необходимо наращивать именно таргетированную поддержку пострадавших экономических субъектов и россиян.

Табах из «Эксперт РА» предлагает пойти вовсе другим путем: сначала следует снижать ключевую ставку, что даст абсолютно такой же эффект, как и раздача денег.

«Станок в России можно запустить другим способом, например, через выкуп ОФЗ Центробанком при снижении ставок — эффект тот же, для бизнеса и населения разница будет невелика.

Инфляцию это несколько увеличит — но с учетом того, что в этот раз кризис, скорее, действует на снижение инфляции, то это не очень большая проблема», — заключил он.

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