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Найден теплоход “Армения”

11:27. 24 апреля 2020 95 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Недалеко от Ялты военные наконец то нашли останки теплохода "Армения".

Военные специалисты нашли недалеко от Ялты потопленный немцами в годы Великой Отечественной войны санитарный теплоход «Армения». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Теплоход найден глубоководным комплексом по координатам, которые были определены учеными в 2016 году. «Армения» находится на глубине 1,5 тысячи метров, на большом склоне, примерно в 18 милях от берега», – сказал собеседник агентства.
По его словам, официальная информация об этом должна быть опубликована в мае.

6 ноября 1941 года теплоход вышел из Севастополя, эвакуируя раненых, персонал нескольких госпиталей и жителей города, ночью 7 ноября зашел в Ялту, где взял еще несколько сотен человек и груз. Среди эвакуированных были сотрудники пионерлагеря «Артек» с семьями, часть партийного руководства Крыма. Точное количество людей на теплоходе неизвестно. Кроме того, на борту находились архивы, музейные коллекции и собрания.
7 ноября 1941 года теплоход «Армения» разбомбила немецкая авиация, жертвами катастрофы стали, по разным данным, от 7 до 10 тысяч человек. Это кораблекрушение унесло в пять раз больше жизней, чем гибель «Титаника», став одной из самых крупных морских катастроф в истории.
До последнего времени точное место гибели «Армении» оставалось неизвестным. Попытки обнаружить теплоход предпринимались неоднократно, но оставались безуспешными. Ученые поясняли, что поиски осложнены из-за глубины возможного места катастрофы.

http://www.c-inform.info/news/id/85336?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=voennye-spetsialisty-nashli-nedaleko-ot&utm_content=39179715 – цинк

Ждем подводных съемок с места упокоения "Армении".
Подробнее о гибели "Армении" можно почитать вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/3052876.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5814821.html

Метки: 1941, армения, война на море, крым, подводная археология, ялта

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 367 151
    serjoza 24 апреля 2020 в 13:32

    Маренеску правильно сделал что топил все корабли..А вот немцы любили прятаться за красным крестом..например.ряд генералов типа Манштейна выходя из грозящего котла,всем штабом сели в машины с красным крестом и выехали их окружения..наши не бомбили и не обстреливали такие машины..Немцы всегда и везде..Ну,Европа и Евросоюз,культура.что тут скажешь.

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