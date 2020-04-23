Инъекция молодости или тайна молодильных яблок
17:52. 23 апреля 2020 121 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.