Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Новости, Политика, События Настоящего

Times: Космические силы США собираются «глушить» спутники России и Китая.

10:11. 22 апреля 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

The Small Satellite Orbital Deployer (SSOD) in the grasp of the Kibo laboratory robotic arm picture taken from the International Space Station

Космические силы США собираются развернуть электронные системы глушения, которые будут способны выводить из строя российские и китайские спутники связи, пишет The Times. Как отмечает газета, предполагается, что новые системы, которые смогут работать на большем количестве частот с помощью интенсивного энергоизлучения, сумеют обеспечить США преимущество в начале войны.

Космические силы США переходят в наступление: они собираются развернуть электронные системы глушения, которые смогут выводить из строя российские и китайские спутники связи, пишет The Times.

Новейший американский род войск был создан в декабре по указанию президента США Дональда Трампа в качестве реакции на данные о том, что Россия и Китай разрабатывают средства, способные превратить космос в поле битвы.

Главное внимание уделяется, прежде всего, защите сети американских спутников, на которую во многом полагается армия США. Тем не менее Космические силы теперь также располагают наземными глушилками на базе ВВС Петерсон в Колорадо, которые, как предполагается, будут подавлять военные сигналы противника в начале войны.

Подавлять сигналы вражеских спутников они будут с помощью интенсивного энергоизлучения. Новая система Meadowland, которая находится в разработке, способна одновременно глушить значительное количество частот. При этом США планируют построить почти 50 подобных систем в ближайшие семь лет.

На прошлой неделе Россия испытала ракету, предназначенную для уничтожения спутников на низкой стационарной орбите. При этом Москва также разработала два спутника — «Космос 2542» и «Космос 2543». Эти аппараты, по некоторым данным, следовали за американским спутником-шпионом в феврале. По словам Пентагона, эти спутники были похожи на космическое оружие; при этом они «встревожили» командующего Космическими войсками генерала Джона Реймонда. В целом США располагают орбитальной группировкой в 900 спутников, намного превосходя в этом отношении остальные страны. Для сравнения, американская разведка считает, что у России есть 40 спутников связи, а у Китая — около 30, напоминает газета.

Источник: https://russian.rt.com/inotv/2020-04-22/Times-Kosmicheskie-sili-SSHA-sobirayutsya

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 февраля 2016
...27 февраля. Авиация Воздушно-космических сил ВС РФ с этого... Безопасности ООН, не собирается прекращать боевые действия и...они даже беспилотники наши пытаются глушить, есть аппаратура РЭБ и...Аравия всерьез собираются сражаться с ИГИЛ. Даже США возобновили борьбу...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...Европейского космического агентства (ЕКА), позднее совместный с США ...эксплуатацию первой части ГТС «Сила Сибири» — магистрального газопровода ...С этого момента предприятие собирается выпускать тестовые образцы,... перестанет быть таёжной глушью. В рамках проекта...
Заговор против человечества. XXI век (Часть II)
...тяжелых ударных звуков глушил сознание слушателей до ...руководителя Центрального разведывательного управления США, активного члена Комитета...добились того, что собирался сделать президент Трумэн ... космической станции Комитета 300. 7. Стратегические ядерные силы...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 февраля 2016
... территорию, где собираются разместиться силы самообороны сирийских курдов... в сирийской воздушно-космической операции, сподвигло на...вот, рыбу запрещают динамитом глушить, детишек учат, порядок... Сирии наносит возглавляемая США «антиигиловская коалиция», ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 5 марта 2015
...кулаком с силой, окна вибрирует. Сил нет! ...завалов, украинские волонтеры собирают тела погибших украинских...Курортной. Морской. Научной. Космической. Ядерной. Сами продлевают правление... замены танками США или Германии ...а лишь насыщаясь, глуша чувство голода и ...
Евгений Родимин. Опасные лучи - защищайтесь!
...Представители военных кругов США признали, что ...Самые длинные - некоторые космические объекты. Поскольку волны... медного обруча сила электромагнитных полей снижается... оно несколько лучше «глушит» излучение мобильного телефона ... обруче и собирался сдать его в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)