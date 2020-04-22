С днём рождения, Владимир Ильич!

Может быть просто вырывание из контекста конкретного момента. Так, Ленину справедливо приписывают следующую жестокую по прочтении фразу:

Сурово? Да, конечно. А что с конкретными обстоятельствами, вызвавшими появление этого указания?

Шла война, вооружённая борьба за власть. Террор был с обеих сторон, это сегодня уже не тайна. Кого-то высоконравственные гуманисты в паровозных топках сжигали.

По контексту указание Ленина последовало в обстановке вооружённой борьбы на вполне конкретные события – мятеж, т.е. сопротивления, опять-таки вооружённого. В конце концов, не с добрым же словом идти против пулемётов?! К тому же, что совершенно не указывают цитирующие, в тот момент в Пензе находился предшественник советского Гоззнака. Т.е. цех, где печатались деньги. Улавливаете?!

Если приподняться чуть выше в масштабе рассмотрения, то не стоит забывать, что помимо т.н. „красного террора”, когда власть защищала новый миропорядок, был также и „ белый террор ”.

Только в ином контексте: противники новой власти выступали против, что может быть оправдано. Но выступали они против,, что с точки зрения нормального русского человека не может быть оправдано. Но и об этом либеральные публицисты не говорят ни слова. Т.е. онив очередной раз.

Но ведь можно и ещё один исторический пласт поднять. Для этого достаточно вспомнить, что перед Первой мировой Россия была самым крупным финансовым должником планеты. И финансовый крах был предопределён. Кроме того, из-за совершенно бездарного руководства страной императором Николаем Вторым, Россия вступила в ненужную ей кровопролитную войну. Мало того, из-за безхарактерности этого Николая Кровавого страна стала воевать на стороне своего злейшего врага: Великобритании.

Безграмотность управления Россией привела её едва ли не к полному развалу. Чем не преминула воспользоваться либерально-иудейская клика во главе с Керенским. Так власть перешла к открытым врагам России. И заметим в этой связи, что так ненавидящая Ленина РПЦ в то тяжёлое время послушно в лице Синода

Было такое? Было. Говорят об этом демократические хулители Ленина? Нет, молчат. А раз умалчивают такой важный контекст, значит извращают суть рассматриваемого ленинского указания. Т.е., говоря попросту,

Итак, либеральные правдолюбцы солгали несколько раз., они не указали на непосредственные обстоятельства, вызвавшие необходимость столь сурового указания. Или в какой-либо другой, даже самой демократической стране в ответ на вооружённый мятеж, на попытку захвата Госзнака, где печатают деньги, власти действовали бы менее решительно, без пулемётов? Демократической конституцией перед мятежниками и грабителями бы размахивали? Ну смешно, ведь!

, оценивая подобный указ как террор против людей, либералы лгут ещё один раз. Потому что умалчивают о существовании не только жесточайшего террора „белого”, но и о том, что последний опирался на вражеские штыки иностранных захватчиков России.

, демократы лгут, полностью опуская общий известный ход истории. Что страна и ленинская власть оказались в тяжелёйшей ситуации разрухи, разгула бандитизма, голода и войны. Но. А вот расхлёбывать её пришлось как раз большевикам. И спасибо им, что они сохранили тогда страну,

*

Мы разобрали лишь один примерсказанного или сделанного Лениным. Ещё один тип откровенной лжи либералов – обычная. Разберём совсем коротко одну фразу, приписываемую Ленину.

.”

Всё дело в том, что никто пока ещё не привёл первоисточника этой якобы ленинской фразы. Зато люди отыскали, который использовал эти, опять-такипроизнесенные Лениным слова.

„Ленин воспринял эту моральную поддержку своих сообщников и сам возглавил этот террор, назначив председателем ВЧК приблудного поляка Дзержинского, который не любил Россию так же, как и вождь пролетариата.

Ленина однажды предостерегли: "Может начаться гражданская война…

- Чего вы боитесь? Речь идет не о нашей борьбе с войском, а о борьбе одной части войска с другой".

Началась самая кровавая, самая жуткая страница российской истории.Тогда-то Владимир Ильич и бросил крылатую фразу: пусть 90% русского народа погибнет, лишь бы 10% дожили до мировой революции.

Владимир«При свете дня». Так это жеЛюбой имеет право фантазировать. Фантазировать, но не выдавать фантазии за истину, как это делают перестроечные пропагандисты.

*

Теперь о другом обвинении Ильича. „.” Короче, враг всех прогрессивных россиян.

Да, вроде был еврей в роду Ульяновых, хотя не исключено, что Бланк – из украинцев. И что из этого следует? А у Пушкина негр был предком, но мы же из-за этого не считаем Александра Сергеевича недолюдком!

Вопрос ведь не в предках,. Разве Ленин и его семья исповедовали иудаизм? Посещали синагогу? Где-то заявляли о своей иудейской „избранности”? Так к чему все эти разговоры, мол, Ленин еврей и всё такое??? Или для кого-то быть евреем – значит быть недочеловеком? А как же с евреями-Героями Советского Союза, отдавшими свои жизни за освобождение от фашистских захватчиков? Как быть с евреями, внесшими неоценимый вклад в развитие страны?

Русский человек вообще не может так рассуждать. Что если нос с горбинкой, значит человек сволочь. Чем же тогда этот, простите,будет отличаться от эсэсовского зверья, уничтожавшего славян как недочеловеков?

А вот иудаизм – это другое дело. Иудеи – носители расистской идеологии иудаизма. И вреда иудеи причинили России и миру столько, что одно лишь подробное описание их злодеяний займёт десятилетия после освобождения от их ига.

***

Вот мы и предлагаем судить о Ленине по его отношению к иудаизму. Практика – критерий истины, а не досужие лживые домыслы демократических. И, предвосхищая помещаемый текст, пусть хулители Ильича зададут себе вопрос:Ленин пулю схлопотал?Так как там, с логикой-то?!!

Предлагаем несколько выдержек из статьи В. И. Ленина „Положение Бунда в партии”. Предлагаем несколько выдержек из статьи В. И. Ленина „Положение Бунда в партии”. На снимке – Демонстрация Бунда в 1917 году На снимке – Для начала, Владимир Ильич пересказывает некоторые положения из официального документа Бунда, опубликованного после их V съезда (везде обработка текста наша). Для начала, Владимир Ильич пересказывает некоторые положения из официального документа Бунда, опубликованного после их V съезда (). „. ..Прочного базиса для положения Бунда в партии надо искать в истории еврейского революционного движения в России. Эта история показывает нам слияние всех организаций, ведущих работу среди еврейских рабочих, в один союз — Бунд и расширение его деятельности с Литвы на Польшу, а затем на юг России. „. История, следовательно, опрокинула все районные перегородки и выдвинула Бунд как единственного представителя еврейского пролетариата. Вот принцип, который не есть плод досужего ума (?) [так в тексте ленинского оригинала], а является результатом всей истории еврейского рабочего движения; Бунд есть единственный представитель интересов еврейского пролетариата. А, разумеется, организация пролетариата целой национальности может войти в партию только при федеративном ее устройстве: еврейский пролетариат есть не только часть всемирной семьи пролетариев, но и часть еврейского народа, занимающего особенное положение среди других народов. Наконец, тесное единение между частями партии выражается именно в федерации, ибо основной признак этой последней — непосредственное участие в делах партии каждой составной ее части; все части партии чувствуют себя тогда равноправными. Автономия же предполагает бесправность частей партии, равнодушие к общим делам, взаимное недоверие, трения и столкновения .” .” Здесь можно выделить три вопроса: Здесь можно выделить три вопроса:

Что лучше для партии, федерация из других партий и движений, либо одна центральная структура с автономией на местах, учитывающей конкретные региональные и прочие различия.

Действительно ли Бунд является выразителем всех евреев;

Почему с „избранным народом” РСДРП обращается, как с обычными людьми;

Особенно умиляет претензия на исключительность. Особенное положение среди других народов, ну надо же!!! Особенно умиляет претензия на исключительность. Особенное положение среди других народов, ну надо же!!! Итак, ответы Ленина бундовским иудеям по пунктам. Итак, ответы Ленина бундовским иудеям по пунктам. „ При федерации, говорят нам, части партии равноправны и участвуют в общих делах непосредственно; при автономии они бесправны и, как таковые, в общепартийной жизни не участвуют. Рассуждение это относится целиком к области наглядных несообразностей, — оно похоже, как две капли воды, на те рассуждения, которые математики называют математическими софизмами и в которых, — строго логичным, на первый взгляд, путем, — доказывается, что дважды два пять, что часть больше целого и т. д. Существуют сборники таких математических софизмов, и учащимся детям они приносят свою пользу. Но людям, которые мнят быть единственными представителями еврейского пролетариата, неловко даже разъяснять столь элементарный софизм, как различное понимание «части партии» в двух половинах одного и того же рассуждения. Когда говорят о федерации, — под частью партии разумеют сумму организаций в разных местностях; когда говорят об автономии, под частью партии разумеют каждую отдельную местную организацию. Поставьте рядом в один силлогизм эти якобы тождественные понятия, и вы получите неизбежный вывод, что дважды два пять. И если бундовцам все же неясна суть их софизма, то они могут заглянуть в свой собственный устав-максимум и увидеть там, что именно при федерации местные организации сносятся с центром партии посредственно, а при автономии непосредственно. Нет, лучше бы уже не говорить нашим федералистам о «тесном единении»! Опровергая то положение, что федерация означает обособленность, а автономия — слияние частей партии, можно только людей насмешить. ” И далее Ильич продолжает: И далее Ильич продолжает: „ Немногим удачнее попытка доказать «логическую несообразность» автономии, производимая посредством разделения этой последней на программную и техническую. Самое уже это разделение в высшей степени несуразное. Почему вопросы о специальных способах агитации среди еврейских рабочих могут быть названы техническими? При чем тут техника, когда речь идет об особенностях языка, психологии, условий быта? Как можно говорить о самостоятельности в программных вопросах по поводу, например, требования гражданского равноправия евреев? Программа социал-демократии выставляет только основные требования, общие всему пролетариату, независимо от профессиональных, местных, национальных, расовых различий. Эти различия обусловливают то, что одно и то же требование полного равенства граждан перед законом порождает агитацию в одном месте против одного вида неравноправности, в другом месте или по отношению к другим группам пролетариата — против другого вида неравноправности и т. д. Один и тот же программный пункт применяется различно в зависимости от различия условий быта, различия культуры, различия соотношения общественных сил в разных областях страны и т. д. Агитация за одно и то же программное требование ведется различными способами, на разных языках применительно ко всем этим различиям. Автономия в вопросах, касающихся специально пролетариата известной расы, известной нации, известного района, означает, следовательно, что определение специальных требований, выставляемых во исполнение общей программы, определение способов агитации предоставляется самостоятельному решению соответствующей организации. Партия в целом, ее центральные учреждения устанавливают общие основные принципы программы и тактики; различные же способы проведения на практике и в агитации этих принципов устанавливаются различными подчиненными центру организациями партии соответственно местным, расовым, национальным, культурным и т. д. различиям. Спрашивается, неужели такое понятие автономии неясно? И не чистейшей ли схоластикой является разделение автономии в программных и в технических вопросах? ” Это не схоластика, Владимир Ильич, это хуцпа… Это не схоластика, Владимир Ильич, это хуцпа… „ Второй аргумент бундовцев состоит в ссылке на историю, которая будто бы выдвинула Бунд как единственного представителя еврейского пролетариата. Это положение, во-первых, неверно. Сам автор брошюры говорит, что «работа других организаций (кроме Бунда) в этом направлении (т. е. работа среди еврейского пролетариата) или ничего не дала, или дала нестоящие внимания результаты». Значит, работа велась, по его собственному признанию, и, следовательно, единственным представителем еврейского пролетариата Бунд не был…” Наконец, по поводу „исключительности иудеев ”. ”. „ Итак, ни «логический разбор» автономии, ни исторические справки решительно не могут дать ни тени «принципиального» обоснования бундовской обособленности. Зато несомненно принципиальный характер имеет третий аргумент Бунда, который состоит в апелляции к идее еврейской нации. К сожалению только, эта сионистская идея — совершенно ложная и реакционная по своей сущности. «Евреи перестали существовать как нация, немыслимая без определенной территории», — говорит один из самых выдающихся марксистских теоретиков, Карл Каутский (см. № 42 «Искры» и отдельный оттиск из него: «Кишиневская резня и еврейский вопрос», стр. 3). И недавно, рассматривая вопрос о национальностях в Австрии, тот же писатель, пытаясь дать научное определение понятию национальности, устанавливает два основных признака этого понятия: язык и территорию («Die Neue Zeit»48, 1903, № 2). ” И далее Ленин цитирует известного французского еврея, радикала Альфред Накэ: И далее Ленин цитирует известного французского еврея, радикала Альфред Накэ: „ Если Бернару Лазару, — говорит он про известного сиониста, — угодно считать себя гражданином особого народа, это его дело; но я заявляю, что, хотя я и родился евреем,., я не признаю еврейской национальности... у меня нет другой национальности, кроме французской… Представляют ли из себя евреи особый народ? Хотя в очень давнем прошлом они несомненно были народом, тем не менее я отвечаю на этот вопрос категорическим нет. Понятие народа предполагает известные условия, которых в данном случае нет налицо. Народ должен иметь территорию, на которой бы он развивался, а затем в наше, по крайней мере, время, покуда мировая конфедерация не расширила еще этого базиса, народ должен иметь общий язык. У евреев нет уже ни территории, ни общего языка… Бернар Лазар, наверное, как и я, не знал ни слова по-еврейски и ему не легко было бы, если бы сионизм достиг своей цели, столковаться с своими сородичами (congénères) из других частей света» («La Petite République», 24 sept. 1903 г.) ” Далее следует ещё одна цитата и вывод Ильича: Далее следует ещё одна цитата и вывод Ильича: „ «Евреи немецкие и французские совсем ие похожи на евреев польских и русских. Характерные черты евреев не имеют ничего такого, что носило бы на себе отпечаток (empreinte) национальности. Если бы позволительно было вместе с Дрюмоном признать евреев нацией, то это была бы искусственная нация. Современный еврей есть продукт противоестественного подбора, которому его предки подвергались в течение почти 18 столетий». Бундовцам остается разве только разработать идею особой национальности русских евреев, языком которой является жаргон, а территорией — черта оседлости. ” И заключает: И заключает: „ Совершенно несостоятельная в научном отношении идея об особом еврейском народе реакционна по своему политическому значению. ” Далее следует предложение решения „еврейского вопроса”. Далее следует предложение решения „еврейского вопроса”. „ А Карл Каутский, имея в виду специально русских евреев, выражается еще энергичнее. Враждебность к инородным слоям населения может быть устранена «только тем, что инородные слои населения перестанут быть чужими, сольются с общей массой населения. Это единственно возможное разрешение еврейского вопроса, и мы должны поддерживать все то, что способствует устранению еврейской обособленности ».” ».” И тут же снова в адрес Бунда: И тут же снова в адрес Бунда: „ И вот, этому единственно возможному решению противодействует Бунд, не устраняя, а усиливая и узаконяя еврейскую обособленность распространением идеи еврейской «нации» и проекта федерации пролетариев еврейских с нееврейскими. ” Что ж, в конечном итоге эту критику иудеи припомнят Ленину. Эсэрка-еврейка Ф. Каплан совершит покушение на жизнь Ильича. Что ж, в конечном итоге эту критику иудеи припомнят Ленину. Эсэрка-еврейка Ф. Каплан совершит покушение на жизнь Ильича. Спасибо за c_sis Спасибо за источник коллеге Этот материал, помимо чисто исторического интереса, развенчивает русофобский миф о том, что Ленин действовал в интересах евреев.

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Советская цивилизация и Ленин

Не все участники дискуссии равноценны по уровню своего понимания проблемы. К сожалению, наиболее возрастной собеседник явно в этом плане подкачал.

Послушать же остальных достаточно интересно и поучительно особенно для тех, кто не воспитывался в Советском Союзе.

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Разговор начат о Ленине, но постепенно перешёл к обсуждению другого вопроса: в чём принципиальное отличие советского строя и советского человека от человека и строя капиталистического.Предлагаем небольшую подборку статей, включающую и наши собственные исследования по лживому либеральному мифотворчеству, касающемуся т.н. ленинских цитат.