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Почему в эпоху коронавируса надо читать Ленина?

06:30. 23 апреля 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Почему в эпоху коронавируса надо читать Ленина? | Русская весна

Политический обозреватель Константин Долгов — о вчерашней годовщине вождя мирового пролетариата.

«Как-то раз я работал с одним очень высокопоставленным гражданином. Это было ещё до войны. В один из летних вечеров мы сидели на веранде дорогого киевского ресторана, лениво посматривая на прохожих. Ничто не предвещало смысловой беседы.

— Знаешь, — сказал он вдруг, — я изобрёл способ приводить себя в чувство, когда накатывает тревога и паника. Когда не знаешь, что делать, и кажется, что весь мир рушится.

— У тебя такое бывает? — удивился я. — И что это за способ?

— Бывает. Мне жёнин брат как-то по приколу подарил полное собрание сочинений Ленина. Ну стояли на полке книги и стояли. А как-то раз я с похмелья взял в руки случайный том. Вчитался.

— И? — нетерпеливо спросил я.

— И протрезвел. Мужик пишет про умные вещи, но простыми словами. Так, что даже я с тремя классами образования понимаю. С тех пор, когда голова закипает — беру и читаю выборочно. У него логика, аргументация — всё на уровне. И у меня в голове порядок наводится.

Гражданин, что характерно, ни к Компартии, ни к левым не имел и не имеет никакого отношения. Тем весомее его оценка трудов Ильича.

Сегодня 150 лет со дня рождения человека, который не на словах, а на деле изменил мир. Можно спорить в оценках его деятельности, но спорить в оценках личности бессмысленно. Ленин — один из умнейших людей, которые когда-либо жили на планете.

Когда я активно занимался политконсультированием, то многим своим клиентам давал рекомендации читать конкретные труды Ленина. И у тех, кто прочёл хотя бы одну предложенную работу, взгляд на политические процессы становился гораздо шире, чем прежде.

Сегодня многие пишут, что словарный запас Ленина был в полтора раза больше, чем даже у Пушкина. Возможно. Я скажу лишь, что Ильич включает в себя множество ипостасей. Его работы можно и нужно изучать, если ты занимаешься политикой.

Если ты публицист — полезно читать Ленина, чтобы научиться так же грамотно и внятно излагать свои мысли. Если тебе интересна оценка исторических процессов — это тоже к Ленину. Наконец, если ты интересуешься идеологией, если выступаешь за социальное равноправие, за развитие творческих и духовных потребностей человека — читай Ленина и ты найдёшь ответы на многие свои вопросы. И так далее, и так далее. Каждый человек, вне зависимости от рода его занятий, найдёт что-то полезное для себя в ленинских строках.

С днём рождения, Владимир Ильич!».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1587566849

Метки: Новости

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