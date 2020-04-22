Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

COVID-19: главное к утру

07:32. 22 апреля 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Новость обновляется
COVID-19: главное к утру | Русская весна

Коронавирус продолжает наступать: число подтверждённых случаев заражения в мире перевалило за 2,5 миллиона. В России вчера общее число инфицированных с начала эпидемии COVID-19 превысило 50 тысяч человек.

Данные американского Университета Хопкинса к утру 22 апреля: всего случаев в мире — 2 561 038, скончались 177 424 человек.

1. США — 824 889 / 45 042
2. Испания — 204 178 / 21 282
3. Италия — 183 957 / 24 648
4. Франция — 159 299 / 20 829
5. Германия — 148 453 / 5 086
6. Великобритания — 130 184 / 17 378
7. Турция — 95 591 / 2 259
8. Иран — 84 802 / 5 297
9. Китай — 83 862 / 4 636
10. Россия — 52 763 / 456

Россия, к сожалению, с начала этой недели вошла в десятку стран, где подтверждено наибольшее количество случаев заражения коронавирусом.

Однако есть и другая статистика: летальность от коронавируса в каждой из стран, и по этому показателю — 0,9 процента — ситуация в РФ сегодня является лучшей в мире.

Этот факт подтверждают и эксперты Университета Хопкинса, которые в этом контексте назвали Россию государством с самой эффективной системой здравоохранения

При этом коронавирус продолжает свою страшную жатву и в РФ: по состоянию на вечер 21 апреля в Москве скончались ещё 28 пациентов с COVID-19.

Умершим было от 30 до 93 лет, уточнили в оперштабе, большинство имели сопутствующие заболевания.

Кстати, интересный факт касательно методики подсчёта погибших в условиях пандемии коронавируса озвучила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По её словам, смерть пациента учитывается в статистике как смерть от COVID-19, даже если у больного были сопутствующие заболевания.

«Фиксируется (смерть) от COVID-19, если больной был заражен им», — заявила Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель ВОЗ уточнила, что есть разница между «прямыми случаями смерти от коронавирусной инфекции» и случаями смерти от сопутствующих заболеваний при наличии у больного COVID-19.

Вуйнович добавила, что после эпидемии этот вопрос будет «детально исследоваться».

В Италии за прошлые сутки выздоровели от коронавируса 2723 человека, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом сообщили в департаменте гражданской обороны страны.

С начала эпидемии от коронавируса в Италии выздоровели 51 600 человек, 107 709 пациентов продолжают лечение.

За минувшие сутки в Италии выявили только 2729 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 24 648 летальных случая (534 — за минувшие сутки).

На фоне пандемии коронавируса власти испанской Памплоны впервые с 1978 года отменили традиционный забег с быками Сан-Фермин. Он ежегодно проходит в городе в июле на протяжении более чем 800 лет, в последние годы его посещало около 3 млн человек в год.

Власти немецкой земли Бавария не отстают от испанцев и впервые за 70 лет отменили крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест», который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер пояснил, что на подобном мероприятии «невозможно обеспечить социальную дистанцию среди гостей».

Ежегодно на «Октоберфест» съезжались около 6 млн людей со всего мира, фестиваль приносит организаторам, пивоварням, владельцам отелей, таксистам и другим местным предпринимателям до 1,3 млрд евро в год.

Первые послабления ограничительных мер с сегодняшнего дня вступают в силу в Берлине: власти разрешили открыть магазины площадью до 800 кв. м и проводить частные или семейные мероприятия численностью до 20 человек.

До 3 мая разрешено собираться компаниями до 20 человек под открытым небом, далее число участников уличных мероприятий может быть увеличено до 50 человек.

При этом в общественном транспорте Берлина становится обязательным «ношение текстильной маски, закрывающей нос и рот».

С 4 мая в столице Германии откроются образовательные учреждения, музеи, парикмахерские и зоопарки.

Рестораны и бары пока остаются закрытыми по всей Германии.

Читайте также: Минобороны прокомментировало слухи о вспышке коронавируса в Военном университете

Источник: https://rusvesna.su/news/1587526562

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто ходит в школу по утрам...
...хватало сил рано вставать каждое утро, при нашем абсолютно "совином...КТО ХОДИТ В ШКОЛУ ПО УТРАМ ЧАСТЬ 3 Письма читателей и... пример родители, которые рано утром уходят на работу и поздно...как Вы примете окончательное решение. Главное сделать выбор ;-) и спокойно...
COVID-19: главное к утру в России и мире
.... Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко сообщил журналистам, что на утро... 111 пациентов, поступило 156 человек. Главный врач больницы в Коммунарке Денис...
Энергетика Украины (ситуация на утро 13 декабря)
... энергетике Украины по состоянию на утро 13 декабря 2014 года. Атом... скорее всего ужесточатся. Уголь: Из главных новостей это запуск (пока оттепель... работает пока еле-еле, но главное, что пуск произошел.Уточнение. Компания...
Главный ресурс современного капитализма — дебилы
...деньги, знания. И всё мимо. «Главный ресурс современной экономики, — торжественно возглашает...дворе, содержимое ночных горшков к утру покрывалось льдом, мама стирала ...представление (возможно, неосознанное): главное не что говорится, а главное – кто говорит. ...
«Магия Утра. Как первый час дня определяет Ваш успех». Хэл Элрод
...:50 Используйте тишину как главное средство борьбы со стрессами06...дневник и читайте по утрам, чтобы сфокусироваться на личностном... идея книги==========================================================================Рекомендуем:Магия утра. Как первый час дня...
Коронавирус: новости к утру
... мероприятие по видеосвязи. Цифры на утро 7 апреля от Университета Хопкинса.... Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил информацию на утро 7...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)