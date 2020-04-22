COVID-19: главное к утру

Коронавирус продолжает наступать: число подтверждённых случаев заражения в мире перевалило за 2,5 миллиона. В России вчера общее число инфицированных с начала эпидемии COVID-19 превысило 50 тысяч человек.

Данные американского Университета Хопкинса к утру 22 апреля: всего случаев в мире — 2 561 038, скончались 177 424 человек.

1. США — 824 889 / 45 042

2. Испания — 204 178 / 21 282

3. Италия — 183 957 / 24 648

4. Франция — 159 299 / 20 829

5. Германия — 148 453 / 5 086

6. Великобритания — 130 184 / 17 378

7. Турция — 95 591 / 2 259

8. Иран — 84 802 / 5 297

9. Китай — 83 862 / 4 636

10. Россия — 52 763 / 456

Россия, к сожалению, с начала этой недели вошла в десятку стран, где подтверждено наибольшее количество случаев заражения коронавирусом.

Однако есть и другая статистика: летальность от коронавируса в каждой из стран, и по этому показателю — 0,9 процента — ситуация в РФ сегодня является лучшей в мире.

Этот факт подтверждают и эксперты Университета Хопкинса, которые в этом контексте назвали Россию государством с самой эффективной системой здравоохранения.

При этом коронавирус продолжает свою страшную жатву и в РФ: по состоянию на вечер 21 апреля в Москве скончались ещё 28 пациентов с COVID-19.

Умершим было от 30 до 93 лет, уточнили в оперштабе, большинство имели сопутствующие заболевания.

Кстати, интересный факт касательно методики подсчёта погибших в условиях пандемии коронавируса озвучила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По её словам, смерть пациента учитывается в статистике как смерть от COVID-19, даже если у больного были сопутствующие заболевания.

«Фиксируется (смерть) от COVID-19, если больной был заражен им», — заявила Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель ВОЗ уточнила, что есть разница между «прямыми случаями смерти от коронавирусной инфекции» и случаями смерти от сопутствующих заболеваний при наличии у больного COVID-19.

Вуйнович добавила, что после эпидемии этот вопрос будет «детально исследоваться».

В Италии за прошлые сутки выздоровели от коронавируса 2723 человека, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом сообщили в департаменте гражданской обороны страны.

С начала эпидемии от коронавируса в Италии выздоровели 51 600 человек, 107 709 пациентов продолжают лечение.

За минувшие сутки в Италии выявили только 2729 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 24 648 летальных случая (534 — за минувшие сутки).

На фоне пандемии коронавируса власти испанской Памплоны впервые с 1978 года отменили традиционный забег с быками Сан-Фермин. Он ежегодно проходит в городе в июле на протяжении более чем 800 лет, в последние годы его посещало около 3 млн человек в год.

Власти немецкой земли Бавария не отстают от испанцев и впервые за 70 лет отменили крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест», который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер пояснил, что на подобном мероприятии «невозможно обеспечить социальную дистанцию среди гостей».

Ежегодно на «Октоберфест» съезжались около 6 млн людей со всего мира, фестиваль приносит организаторам, пивоварням, владельцам отелей, таксистам и другим местным предпринимателям до 1,3 млрд евро в год.

Первые послабления ограничительных мер с сегодняшнего дня вступают в силу в Берлине: власти разрешили открыть магазины площадью до 800 кв. м и проводить частные или семейные мероприятия численностью до 20 человек.

До 3 мая разрешено собираться компаниями до 20 человек под открытым небом, далее число участников уличных мероприятий может быть увеличено до 50 человек.

При этом в общественном транспорте Берлина становится обязательным «ношение текстильной маски, закрывающей нос и рот».

С 4 мая в столице Германии откроются образовательные учреждения, музеи, парикмахерские и зоопарки.

Рестораны и бары пока остаются закрытыми по всей Германии.

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