«Магия Утра. Как первый час дня определяет Ваш успех». Хэл Элрод

Концептуал СМИ Ключ к счастливой жизни лежит в нашем утреннем распорядке дня

Содержание:



00:35 Возьмите ответственность за свою жизнь и реализуйте свой потенциал

01:24 Чтобы реализовать свой потенциал, откажитесь от привычки жить прошлым и делать себе исключения

02:46 Чтобы начать день успешно, прекратите нажимать кнопку повтора на будильнике и измените свои представления о сне

04:50 Используйте тишину как главное средство борьбы со стрессами

06:20 Используйте аффирмации и визуализацию для достижения своей мечты

07:29 Занимайтесь утренней зарядкой: укрепляйте здоровье на пути к успешной жизни

08:11 Ведите дневник и читайте по утрам, чтобы сфокусироваться на личностном росте

09:41 Итог. Основная идея книги

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