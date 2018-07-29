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«Магия Утра. Как первый час дня определяет Ваш успех». Хэл Элрод

13:02. 29 июля 2018 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

Ключ к счастливой жизни лежит в нашем утреннем распорядке дня

Содержание:

00:35 Возьмите ответственность за свою жизнь и реализуйте свой потенциал
01:24 Чтобы реализовать свой потенциал, откажитесь от привычки жить прошлым и делать себе исключения
02:46 Чтобы начать день успешно, прекратите нажимать кнопку повтора на будильнике и измените свои представления о сне
04:50 Используйте тишину как главное средство борьбы со стрессами
06:20 Используйте аффирмации и визуализацию для достижения своей мечты
07:29 Занимайтесь утренней зарядкой: укрепляйте здоровье на пути к успешной жизни
08:11 Ведите дневник и читайте по утрам, чтобы сфокусироваться на личностном росте
09:41 Итог. Основная идея книги

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Рекомендуем:

Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех, Хэл Элрод

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Roman Sergeev

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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