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Видеоблог: Как всё успеть?

11:04. 28 декабря 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Как повысить продуктивность и сэкономить время?

Некоторые книги меняют наше отношение к жизни. И лишь редкие из них меняют наш образ жизни и поведение. Книга Хэла Элрода делает и то, и другое – и быстрее, чем вы можете себе представить:

Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех, Хэл Элрод

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Простые Мысли

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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