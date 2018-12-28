Видеоблог: Как всё успеть?

Концептуал СМИ Как повысить продуктивность и сэкономить время?

Некоторые книги меняют наше отношение к жизни. И лишь редкие из них меняют наш образ жизни и поведение. Книга Хэла Элрода делает и то, и другое – и быстрее, чем вы можете себе представить:



Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех, Хэл Элрод

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